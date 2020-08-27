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Интерфакс
Интерфакс

Генпрокуратура РФ попросила Charite доказать диагноз Навального

Генпрокуратура РФ направила в Германию запрос о правовой помощи по ситуации с доставленным из Омска в коме в берлинскую клинику Charite оппозиционером Алексеем Навальным, сообщил "Интерфаксу" официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов.В источнике
С чего всё началось
Генпрокуратура России заявила, что данные, которые свидетельствовали бы о том, что в отношении политика Алексея Навального совершили преступление, отсутствуют, говорится
 в сообщении ведомства.
Дождьвчера в 09:53
Подробнее о событии
RT на русском

В Генпрокуратуре рассказали о проверке по инциденту с Навальным

RT на русскомвчера в 10:50
ТАСС

В ГП сообщили, что по факту госпитализации Навального не найдено признаков преступления

ТАССвчера в 08:19
РЕН ТВ

Генпрокуратура запросила у Германии данные по ситуации с Навальным

РЕН ТВвчера в 07:48
Взгляд.ру

Генпрокуратура запросила у Германии данные о диагнозе Навального

Взгляд.рувчера в 08:05
Интерфакс

Генпрокуратура РФ попросила Charite доказать диагноз Навального

Интерфаксвчера в 08:05
РИА Новости

Прокуратура не нашла повода для уголовного дела из-за Навального

РИА Новостивчера в 09:53
Коммерсантъ

Генпрокуратура предложила коллегам из Германии вместе разобраться в истории с Алексеем Навальным

Коммерсантъвчера в 09:08

Игнашевич продолжит тренировать «Торпедо» до конца нынешнего сезона

Владелец московского «Торпедо» Роман Авдеев во время ведиоконференции с болельщиками клуба рассказал о том, что главный тренер Сергей Игнашевич продолжит работу с командой до завершения нынешнего сезона.
Советский спортвчера в 13:22

Ударный беспилотник «Охотник» станет дальним перехватчиком

В рамках проходящего Международного форума «Армия-2020» собеседник ТАСС из авиастроительной отрасли сообщил о планах Минобороны РФ сделать тяжелый беспилотный летательный аппарат «Охотник» дальним перехватчиком с возможностью одновременной координации его полета как с наземных пунктов управления, так и с истребителя Су-57, и со спутников.
Военное деловчера в 09:14

Полицейские задержали подозреваемых в обстреле автобуса под Харьковом

На Украине правоохранители задержали группу лиц, подозреваемых в обстреле автобуса с активистами общественного движения «Патриоты - За Жизнь» на трассе Киев-Харьков, передает РИА Новости.
Аргументы и Фактывчера в 16:49
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ЦБ и Visa предупредили банки об утечке данных 55 тыс. карт

Компания сообщала о ней еще в марте, но тогда речь шла только об именах, адресах, номерах телефона и данных электронной почты (без информации о банковских картах) «как минимум 1 тыс. пользователей» в России и Белоруссии, а не о 55 тысячах.
РБКвчера в 17:00
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«Манчестер Сити» предложил за Месси €100 млн и трех футболистов

Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» из-за ограничений по финансовому fair play может потратить на трансфер аргентинского нападающего испанской «Барселоны» Лионеля Месси €100 млн, поэтому руководство команды готово предложить каталонскому клубу также футболистов Габриэля Жезуса, Бернарду Силву и Эрика Гарсию.
Известия17:50