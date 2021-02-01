В Гааге пройдет первое в 2021 году слушание по делу о сбитом Boeing на Украине

В Гааге (Нидерланды) пройдет первое в этом году судебное заседание по делу о крушении малайзийского Boeing на Украине в 2014 году, говорится в сообщении на сайте суда.