Происшествия
REGNUMГенпрокуратура РФ утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян
Москва, 13 июля 2020, 08:37 — REGNUM Генпрокуратура РФ утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян, которые обвиняются в убийстве своего отца, и передаст его в скором времени в суд. Об этом 13 июля сообщил адвокат одной из сестер Алексей Липцер, его слова приводит ТАСС.
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с чего всё началось
Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение и в ближайшее время направит в суд уголовное дело сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца в составе группы по предварительному сговору. Об этом ТАСС сообщил адвокат одной из сестер Алексей Липцер.ТАССвчера в 16:03
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