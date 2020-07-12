Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение и в ближайшее время направит в суд уголовное дело сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца в составе группы по предварительному сговору. Об этом ТАСС сообщил адвокат одной из сестер Алексей Липцер.

с чего всё началось

Москва, 13 июля 2020, 08:37 — REGNUM Генпрокуратура РФ утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян, которые обвиняются в убийстве своего отца, и передаст его в скором времени в суд. Об этом 13 июля сообщил адвокат одной из сестер Алексей Липцер, его слова приводит ТАСС.

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