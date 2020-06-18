Общество

REGNUMREGNUMГенпрокуратура России назвала самые коррупционные регионы

Москва, 18 июня 2020, 05:32 — REGNUM В тройку самых коррупционных регионов России, по данным Генпрокуратуры России за 2019 год, вошли Мордовия, Чувашия и Камчатский край. Об этом говорится в распространённом 18 июня докладе ведомства.
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с чего всё началось

Генпрокуратура выявила наиболее коррупционные регионы России

Генпрокуратура составила список самых коррупционных регионов, сведения содержатся в докладе главы ведомства Игоря Краснова, который имеется в распоряжении РИА Новости.
РИА Новостивчера в 20:19

Подробнее о событии

Названы самые коррупционные российские регионы

Lenta.ruвчера в 20:41

В Генпрокуратуре назвали регионы — лидеры по уровню коррупции в России

RT на русскомвчера в 22:45

Генпрокуратура назвала самые коррумпированные российские регионы

РБКвчера в 22:28

Генпрокуратура назвала самые коррупционные регионы России

Коммерсантъвчера в 21:55

Последние новости на утро 18 июня 2020: названы самые коррупционные регионы России

Комсомольская правда00:12

Генпрокуратура выявила самые коррумпированные регионы России

Газета.Ruвчера в 20:37

Генпрокуратура выявила наиболее коррупционные регионы России

РИА Новостивчера в 20:19
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Происшествия

Число жертв ДТП в Мордовии увеличилось до шести

RT на русском 00:08
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Общество

В Госдуму внесен законопроект об удаленной работе

Госдума рассмотрит законопроект, вносящий изменения в Трудовой кодекс РФ, сообщает ТАСС.
Хакасия-Информ 16 июня в 23:27
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Политика

В Верховный суд подали иски против указа Путина о голосовании 1 июля

В Верховном суде зарегистрирован административный иск, оспаривающий указ президента о проведении 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию, сообщает «Интерфакс».
РБК вчера в 16:50
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Энергетика

Многомиллиардную закупку «Газпрома» потребовали проверить

В Федеральную антимонопольную службу (ФАС) поступило два обращения с требованием проверить многомиллиардную закупку «Газпрома», сообщает ТАСС со ссылкой на материалы ведомства.
Lenta.ru вчера в 14:04
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Общество

Гидрометцентр предупредил об аномальных холодах в России

Температура воздуха в центре европейской части России на предстоящей неделе понизится на десять градусов по сравнению с текущими показателями, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 23:59
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Футбол

«Наполи» обыграл «Ювентус» и завоевал Кубок Италии

В финальном матче Кубка Италии «Наполи» в серии послематчевых пенальти обыграл «Ювентус».
RT на русском вчера в 17:07
Фигурное катание

Юлия Липницкая подтвердила информацию о беременности

Фигуристка Юлия Липницкая подтвердила сообщения о беременности.
Вечерняя Москва 16 июня в 12:40
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Политика

Горбачев опроверг существование плана о передаче Карелии Финляндии

Бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев опроверг информацию о том, что когда он возглавлял страну, СССР якобы был готов начать переговоры c Финляндией o передаче ей Карелии.
Известия вчера в 12:39
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Здоровье

Двухлетний ребенок умер в Москве от болезни, вызванной коронавирусом

Мультисистемный воспалительный синдром, ассоциированный с COVID-19 — болезнь, поражающая детей — вызвала смерть двухлетнего ребёнка в Москве.
Доктор вчера в 09:09
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Армия и оружие

Войска Индии и Китая после конфликта на границе разведены

Войска Индии и Китая провели взаимный отвод сил после столкновений на линии контроля в Ладакхе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 16 июня в 16:49
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Происшествия

В Новосибирской области скончались ещё три пациента с коронавирусом

Новосибирск, 16 июня 2020, 07:16 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на утро 16 июня, за сутки выявили 103 новых случая заражения коронавирусом, 83 пациента выписаны, трое скончались — мужчины в возрасте 64 и 65 лет и женщина в возрасте 69 лет.
REGNUM 16 июня в 00:16
Общество

Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале

Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала ситуацию с захватом монастыря на Урале сторонниками схиигумена Сергия (Романова).
РИА Новости вчера в 10:47
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Политика

Закон о санкциях против Китая из-за уйгуров подписан Трампом

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о подготовке закона, вводящего антикитайские санкции из-за проблемы уйгуров, стало известно в начале месяца.
REGNUM вчера в 16:29
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Кино

Барсук, ежик и косуля: «Союзмультфильм» представил новых героев «Ну, погоди!»

Телеканал 360° 01:13
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Общество

В Кузбассе за сутки выявили 58 случаев коронавируса

Заражение коронавирусом за последние сутки выявили еще у 58 жителей Кузбасса, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
РИА Новости 00:35
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Общество

Жители Екатеринбурга вышли на защиту парка

Жители Екатеринбурга вышли на акцию в защиту парка XXII Партсъезда от вырубки.
Росбалт 15 июня в 11:41
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Экономика

В России могут ввести налог для богатых

В правительстве обсуждают возможность ввести повышенную ставку НДФЛ для россиян с высокими доходами.
РИА Новости вчера в 13:44
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Происшествия

Устроивший ДТП внук экс-губернатора Ишаева напал на журналистку

Lenta.ru вчера в 20:09
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Экономика

Экономист не исключил падения курса доллара на треть в 2021 году

По сути, ФРС напечатал $2,5 трлн, что рано или поздно скажется на инфляции.
REGNUM вчера в 09:34
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Энергетика

Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал

Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
РИА Новости вчера в 19:01
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Политика

«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину

Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru 16 июня в 10:29
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Армия и оружие

Sohu: американский спецназовец не сравнится с российским десантником

Американский спецназовец не может сравниться с российским десантником. Такие выводы сделало китайское издание Sohu.
Политическая Экспертиза 16 июня в 10:17
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Здоровье

У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение

Газета.Ru 15 июня в 03:01
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Политика

Трамп: Болтон нарушил закон, раскрыв секретные сведения в своей книге

Глава американского государства Дональд Трамп заявил, что его бывший советник по нацбезопасности Джон Болтон нарушил закон, изложив в своей новой книге секретную информацию.
Московский Комсомолец вчера в 23:03
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Общество

Мурашко допустил полное снятие ограничений в 2021 году

В конце минувшей недели глава Минздрава заявил, что, несмотря на увеличение количества людей с антителами к коронавирусу, говорить о снятии всех ограничений рано, масочный режим должен сохраниться.
РИА Новости 16 июня в 12:34
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Известия вчера в 14:01
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Здоровье

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 18 июня

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Общество

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НТВ вчера в 11:53
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Игорь Краснов
Российский государственный деятель, юрист. Генеральный прокурор Российской Федерации с 22 января 2020 года. Член Совета Безопасности Российской Федерации с 3 февраля 2020 года. Действительный государственный советник юстиции.
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