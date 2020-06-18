Общество
REGNUMГенпрокуратура России назвала самые коррупционные регионы
Москва, 18 июня 2020, 05:32 — REGNUM В тройку самых коррупционных регионов России, по данным Генпрокуратуры России за 2019 год, вошли Мордовия, Чувашия и Камчатский край. Об этом говорится в распространённом 18 июня докладе ведомства.
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с чего всё началось
Генпрокуратура составила список самых коррупционных регионов, сведения содержатся в докладе главы ведомства Игоря Краснова, который имеется в распоряжении РИА Новости.РИА Новостивчера в 20:19
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Последние новости на утро 18 июня 2020: названы самые коррупционные регионы России
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REGNUM 16 июня в 00:16
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Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале
Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала ситуацию с захватом монастыря на Урале сторонниками схиигумена Сергия (Романова).
РИА Новости вчера в 10:47
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REGNUM вчера в 16:29
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Барсук, ежик и косуля: «Союзмультфильм» представил новых героев «Ну, погоди!»
Телеканал 360° 01:13
Общество
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Общество
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Росбалт 15 июня в 11:41
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РИА Новости вчера в 13:44
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Устроивший ДТП внук экс-губернатора Ишаева напал на журналистку
Lenta.ru вчера в 20:09
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По сути, ФРС напечатал $2,5 трлн, что рано или поздно скажется на инфляции.
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Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал
Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
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