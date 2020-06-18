Общество
REGNUMГенпрокуратура России назвала самые коррупционные регионы
Москва, 18 июня 2020, 05:32 — REGNUM В тройку самых коррупционных регионов России, по данным Генпрокуратуры России за 2019 год, вошли Мордовия, Чувашия и Камчатский край. Об этом говорится в распространённом 18 июня докладе ведомства.
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с чего всё началось
Генпрокуратура составила список самых коррупционных регионов, сведения содержатся в докладе главы ведомства Игоря Краснова, который имеется в распоряжении РИА Новости.РИА Новостивчера в 20:19
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Последние новости на утро 18 июня 2020: названы самые коррупционные регионы России
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