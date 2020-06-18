Общество
REGNUMГенпрокуратура России назвала самые коррупционные регионы
Москва, 18 июня 2020, 05:32 — REGNUM В тройку самых коррупционных регионов России, по данным Генпрокуратуры России за 2019 год, вошли Мордовия, Чувашия и Камчатский край. Об этом говорится в распространённом 18 июня докладе ведомства.
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с чего всё началось
Генпрокуратура составила список самых коррупционных регионов, сведения содержатся в докладе главы ведомства Игоря Краснова, который имеется в распоряжении РИА Новости.РИА Новостивчера в 20:19
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Последние новости на утро 18 июня 2020: названы самые коррупционные регионы России
Комсомольская правда00:12
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Правительство не обсуждает повышение НДФЛ для богатых граждан
Ранее журнал Forbes со ссылкой на внутренние источники сообщил, что российское правительство на фоне кризиса из-за пандемии коронавируса обсуждало вопрос увеличения налоговых сборов для людей с доходом выше 2-3 млн рублей в год.
Газета.Ru 02:58
Происшествия
В Ивановской области произошло обрушение перехода на комбинате
«Произошло обрушение реконструируемого перехода между двумя зданиями на площади 40 кв. м», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы МЧС России.
RT на русском 05:34
Общество
Мишустин заявил о снижении темпов прироста случаев коронавируса
Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания правительства заявил, что в стране фиксируется устойчивое снижение темпов прироста заболеваемости коронавирусом.
RT на русском 05:13
Общество
У Нурсултана Назарбаева выявили коронавирус
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BFM.ru 03:08
Общество
В Белоруссии заявили о пропаже кандидата на пост президента Бабарико
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в рамках расследования задержано порядка 15 человек, «в больших объемах идут оперативные и следственные мероприятия».
Известия 04:17
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Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал
Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
РИА Новости вчера в 19:01
Политика
Суд отказался принять иск к Путину из-за голосования по Конституции
Верховный суд отказался принять иск Геннадия Рудяка, в котором он обжаловал указ президента о назначении голосования по Конституции на 1 июля.
РБК 05:02
Происшествия
Пьяный внук экс-губернатора Хабаровского края устроил ДТП в Москве
Внук бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева устроил пьяное ДТП в Москве.
Российская газета 02:14
Общество
Результаты ЕГЭ обнародуют до 15 августа
Выпускники школ этого года узнают свои результаты на ЕГЭ в период до 15 августа.
Росбалт 04:41
Наука
Механизм заражения коронавирусом через унитаз раскрыли
ToDay News Ufa вчера в 12:00
Общество
В России умерли почти 500 медиков с коронавирусом
В России умерли 489 медицинских работников, заразившихся коронавирусом, заявила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова.
Lenta.ru 04:38
Происшествия
Шесть человек погибли при аварии в Мордовии
В результате столкновения оба автомобиля загорелись. По предварительным данным, погибли шесть человек.
РБК вчера в 23:38
Политика
Игорь Суркис: «Войну против России надо прекратить. Если уберем российских наемников, вернуть наши земли будет проще»
«Динамо» позиционирует себя как патриотический клуб.
Sports.ru 04:25
Кино
Актриса Кристен Стюарт сыграет принцессу Диану
Американская актриса Кристен Стюарт исполнит роль принцессы Дианы в фильме чилийского режиссёра Пабло Ларраина.
News.ru 03:36
Происшествия
К журналисту «Дождя» пришла полиция из-за статьи о голосовании по Конституции
В ночь на 18 июня сотрудники полиции приехали к редакции телеканала «Дождь» и взяли объяснение с корреспондента Антона Баева, выпустившего репортаж о подделке аккаунтов для электронного голосования.
Ведомости 03:30
Экономика
Якобашвили ответил Чубайсу на поговорку о конце нефтяной экономики
По словам Якобашвили, в мире стремительно развиваются все направления, связанные с электричеством, батареями и так далее, и России в этой ситуации необходимо стремиться к тому, чтобы суметь использовать те возможности, которые были даны ей во время нефтяного изобилия, и заместить их чем-то другим.
РБК 05:55
Космос
Успешно прошел огневые испытания новый российский ионный двигатель
Военное дело 16 июня в 05:26
Общество
В Краснодарском крае снимают карантин
Краснодар, 18 июня 2020, 12:26 — REGNUM Карантин на территории Краснодарского края будет отменён с 21 июня, об этом 18 июня заявил на заседании оперштаба губернатор Вениамин Кондратьев.
REGNUM 05:26
Авто
Составлен рейтинг самых надежных кроссоверов с пробегом
Немецкий журнал Auto Bild и организация по техническому надзору TÜV составили рейтинг самых надежных подержанных кроссоверов на европейском рынке.
Автоновости дня 15 июня в 07:40
Общество
В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru вчера в 03:13
Космос
Зафиксированы сигналы из космоса, повторяющиеся каждые 16 дней
Предполагая, что радиоволны исходят из фиксированного местоположения на объекте, если объект вращается вдоль оси и эта ось направлена только в направлении Земли каждые четыре из 16 дней, то мы будем фиксируем радиоволны как периодические всплески.
Evo-rus.com 03:23
Музыка
Ургант высмеял Киркорова за ролик про десантников
Piter.tv вчера в 00:52
Автоспорт
Видео: Гонщики McLaren тестируют машину Формулы 3
Первым на залитую дождём трассу за рулём машины Формулы 3 выехал Ландо Норрис, а позднее к нему присоединился и Карлос Сайнс.
F1news.ru 05:18
Общество
Попова: ситуация с коронавирусом в 13 регионах вызывает опасение
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 24» заявила, что ситуация с коронавирусной инфекцией в 13 регионах пока вызывает беспокойство.
RT на русском 05:49
Общество
В Москве прошла репетиция парада Победы
В центре Москвы прошла репетиция парада, приуроченного к 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.
RT на русском вчера в 12:01
Общество
Адвокат Ефремова заявил о неготовности семьи погибшего к переговорам
Адвокат актера Михаила Ефремова, который спровоцировал смертельное ДТП, находясь в нетрезвом состоянии, заявил, что представитель потерпевших не позволяет им вступить в переговоры по сложившейся ситуации.
Известия вчера в 15:18
Единоборства
Плющенко заявил о готовности выйти на ринг с Навальным
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал, что готов провести спарринг с оппозиционным политиком Алексеем Навальным, который осудил семью Плющенко.
Metaratings 02:46
Общество
Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале
Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала ситуацию с захватом монастыря на Урале сторонниками схиигумена Сергия (Романова).
РИА Новости вчера в 10:47