Общество

REGNUMREGNUMГенпрокуратура России назвала самые коррупционные регионы

Москва, 18 июня 2020, 05:32 — REGNUM В тройку самых коррупционных регионов России, по данным Генпрокуратуры России за 2019 год, вошли Мордовия, Чувашия и Камчатский край. Об этом говорится в распространённом 18 июня докладе ведомства.
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с чего всё началось

Генпрокуратура назвала самые коррупционные регионы в России

Генпрокуратура составила список самых коррупционных регионов, сведения содержатся в докладе главы ведомства Игоря Краснова, который имеется в распоряжении РИА Новости.
РИА Новостивчера в 20:19

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Последние новости на утро 18 июня 2020: названы самые коррупционные регионы России

Комсомольская правда00:12

Генпрокуратура назвала самые коррупционные регионы в России

РИА Новостивчера в 20:19

Генпрокуратура назвала самые коррумпированные российские регионы

РБКвчера в 22:28

Генпрокуратура назвала самые коррупционные регионы России

Коммерсантъвчера в 21:55

Названы самые коррупционные российские регионы

Lenta.ruвчера в 20:41

Генпрокуратура выявила самые коррумпированные регионы России

Газета.Ruвчера в 20:37

В Генпрокуратуре назвали регионы — лидеры по уровню коррупции в России

RT на русскомвчера в 22:45
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Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 06:02, Ашберн
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Правительство не обсуждает повышение НДФЛ для богатых граждан

Ранее журнал Forbes со ссылкой на внутренние источники сообщил, что российское правительство на фоне кризиса из-за пандемии коронавируса обсуждало вопрос увеличения налоговых сборов для людей с доходом выше 2-3 млн рублей в год.
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Мишустин заявил о снижении темпов прироста случаев коронавируса

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RT на русском 05:13
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Общество

У Нурсултана Назарбаева выявили коронавирус

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BFM.ru 03:08
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Общество

В Белоруссии заявили о пропаже кандидата на пост президента Бабарико

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Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал

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РБК 05:02
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Пьяный внук экс-губернатора Хабаровского края устроил ДТП в Москве

Внук бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева устроил пьяное ДТП в Москве.
Российская газета 02:14
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Общество

Результаты ЕГЭ обнародуют до 15 августа

Выпускники школ этого года узнают свои результаты на ЕГЭ в период до 15 августа.
Росбалт 04:41
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Наука

Механизм заражения коронавирусом через унитаз раскрыли

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Общество

В России умерли почти 500 медиков с коронавирусом

В России умерли 489 медицинских работников, заразившихся коронавирусом, заявила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова.
Lenta.ru 04:38
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Происшествия

Шесть человек погибли при аварии в Мордовии

В результате столкновения оба автомобиля загорелись. По предварительным данным, погибли шесть человек.
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Политика

Игорь Суркис: «Войну против России надо прекратить. Если уберем российских наемников, вернуть наши земли будет проще»

«Динамо» позиционирует себя как патриотический клуб.
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«Союзмультфильм» представил трех новых персонажей «Ну, погоди!»

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Кино

Актриса Кристен Стюарт сыграет принцессу Диану

Американская актриса Кристен Стюарт исполнит роль принцессы Дианы в фильме чилийского режиссёра Пабло Ларраина.
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К журналисту «Дождя» пришла полиция из-за статьи о голосовании по Конституции

В ночь на 18 июня сотрудники полиции приехали к редакции телеканала «Дождь» и взяли объяснение с корреспондента Антона Баева, выпустившего репортаж о подделке аккаунтов для электронного голосования.
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Экономика

Якобашвили ответил Чубайсу на поговорку о конце нефтяной экономики

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РБК 05:55
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Успешно прошел огневые испытания новый российский ионный двигатель

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Общество

В Краснодарском крае снимают карантин

Краснодар, 18 июня 2020, 12:26 — REGNUM Карантин на территории Краснодарского края будет отменён с 21 июня, об этом 18 июня заявил на заседании оперштаба губернатор Вениамин Кондратьев.
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Авто

Составлен рейтинг самых надежных кроссоверов с пробегом

Немецкий журнал Auto Bild и организация по техническому надзору TÜV составили рейтинг самых надежных подержанных кроссоверов на европейском рынке.
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Общество

В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек

Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
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Зафиксированы сигналы из космоса, повторяющиеся каждые 16 дней

Предполагая, что радиоволны исходят из фиксированного местоположения на объекте, если объект вращается вдоль оси и эта ось направлена только в направлении Земли каждые четыре из 16 дней, то мы будем фиксируем радиоволны как периодические всплески.
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Адвокат Ефремова заявил о неготовности семьи погибшего к переговорам

Адвокат актера Михаила Ефремова, который спровоцировал смертельное ДТП, находясь в нетрезвом состоянии, заявил, что представитель потерпевших не позволяет им вступить в переговоры по сложившейся ситуации.
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Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале

Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала ситуацию с захватом монастыря на Урале сторонниками схиигумена Сергия (Романова).
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