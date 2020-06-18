Общество

REGNUMREGNUMГенпрокуратура России назвала самые коррупционные регионы

Москва, 18 июня 2020, 05:32 — REGNUM В тройку самых коррупционных регионов России, по данным Генпрокуратуры России за 2019 год, вошли Мордовия, Чувашия и Камчатский край. Об этом говорится в распространённом 18 июня докладе ведомства.
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с чего всё началось

Генпрокуратура назвала самые коррупционные регионы в России

Генпрокуратура составила список самых коррупционных регионов, сведения содержатся в докладе главы ведомства Игоря Краснова, который имеется в распоряжении РИА Новости.
РИА Новостивчера в 20:19

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Названы самые коррупционные российские регионы

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RT на русскомвчера в 22:45

Генпрокуратура назвала самые коррумпированные российские регионы

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Генпрокуратура назвала самые коррупционные регионы России

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Последние новости на утро 18 июня 2020: названы самые коррупционные регионы России

Комсомольская правда00:12

Генпрокуратура выявила самые коррумпированные регионы России

Газета.Ruвчера в 20:37

Генпрокуратура назвала самые коррупционные регионы в России

РИА Новостивчера в 20:19
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Общество

У Нурсултана Назарбаева выявили коронавирус

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Иванов: я против того, чтобы «Ростову» засчитали технические поражения

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Наука

Угольные пожары в Восточной Сибири обвинили в пермском вымирании

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Общество

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По данным оперативного штаба на 18 июня, за последние сутки в России выявлено 7 790 новых заболевших COVID-19.
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Павел Майков призвал оставить в покое Ефремова

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Общество

Школьники узнают результаты ЕГЭ не позднее 15 августа

Все результаты ЕГЭ будут опубликованы не позднее 15 августа, передает РИА "Новости" слова врио главы Рособрнадзора Анзора Музаева.
Газета.Ru 04:11
Общество

Адвокат Ефремова заявил о неготовности семьи погибшего к переговорам

Адвокат актера Михаила Ефремова, который спровоцировал смертельное ДТП, находясь в нетрезвом состоянии, заявил, что представитель потерпевших не позволяет им вступить в переговоры по сложившейся ситуации.
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Происшествия

Шесть человек погибли при аварии в Мордовии

В результате столкновения оба автомобиля загорелись. По предварительным данным, погибли шесть человек.
РБК вчера в 23:38
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Наука

Около 500 специалистов потребуется для работы с синхротроном СКИФ

Как сообщили в пресс-службе ИЯФ СО РАН РБК-Новосибирск, необходимо 150 сотрудников, имеющих опыт в работе на экспериментальных станциях СИ, 120 физиков и инженеров, принимавших участие в эксплуатации ускорительного комплекса Центра, 80 специалистов инженерно-технологических служб.
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Общество

Попова рассказала о возвращении школьников за парты 1 сентября

По словам Поповой, на сегодняшний день есть достаточно высокая доля уверенности, что «наши замечательные школьники вернутся за парты и будут в полном объеме получать удовольствие от учебного процесса».
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В России умерли 489 медицинских работников, заразившихся коронавирусом, заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.
Lenta.ru 04:21
Экономика

Правительство не обсуждает повышение НДФЛ для богатых

В правительстве не обсуждают введение повышенной ставки НДФЛ для людей с высоким доходом, заявил РИА Новости пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков.
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В Белоруссии заявили о пропаже кандидата на пост президента Бабарико

Бывший председатель правления организации Бабарико, баллотирующийся в президенты республики, процессуального статуса в деле не имеет.
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Путин готовит обращение к россиянам по поправкам в конституцию

Президент готовит обращение к россиянам по поводу поправок в конституцию. Об этом «Интерфаксу» рассказали два информированных источника.
BFM.ru вчера в 23:44
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Происшествия

Начальник владимирского юридического института пойдет под суд

Как сообщает официальная пресс-служба УФСБ РФ по Владимирской области, уголовное дело возбуждено в отношении начальника Владимирского юридического института федеральной службы исполнения наказаний.
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США вводят новые санкции против Сирии в рамках закона «Цезарь»

США объявили о введении новых санкций в отношении Сирии в рамках закона "Цезарь".
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Происшествия

Жительница Югры оставила детей в квартире на три дня без еды

Следственный комитет Югры заинтересовался обстоятельствами, при которых несовершеннолетние остались на три дня одни в квартире без еды.
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Оксана Самойлова рассказала о набранном за время самоизоляции весе

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Энергетика

Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал

Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
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В России зафиксировано 7790 новых случаев коронавируса за сутки

В России за сутки выявлено 7 790 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Число заболевших коронавирусом в РФ увеличилось до 561 091.
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PepsiCo и Mars меняют логотипы из-за расовых стереотипов

В Mars Inc подчеркнули, что корпорация считает себя обязанной покончить с расовыми предрассудками, поэтому «один из способов — развитие бренда Uncle Ben's, включая его визуальную идентичность».
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«Академик Черский» помешает Дании заблокировать строительство СП-2

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Суд отстранил мэра Охи от должности

Суд досрочно прекратил полномочия мэра Охинского района Сергея Гусева.
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В Кузбассе выявили 58 новых случаев заболевания коронавирусом

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В атмосфере Марса зафиксировано зеленое свечение

Зонд ExoMars, изучающий Красную планету в рамках совместного проекта «Роскосмоса» и Европейского космического агентства, обнаружил в атмосфере Марса зеленоватое свечение.
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Игорь Краснов
Российский государственный деятель, юрист. Генеральный прокурор Российской Федерации с 22 января 2020 года. Член Совета Безопасности Российской Федерации с 3 февраля 2020 года. Действительный государственный советник юстиции.
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