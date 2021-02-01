Генпрокуратура России признала обоснованной замену условного срока Навальному на реальный
В Генпрокуратуре поддержали требование ФСИН заменить Алексею Навальному (учредитель Фонда борьбы с коррупцией — ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) условный срок на реальный, сообщила пресс-служба ведомства.В источнике
С чего всё началось
Генпрокуратура посчитала законным и обоснованным требование ФСИН заменить оппозиционеру Алексею Навальному условный срок на реальный, следует
из сообщения пресс-службы ведомства.
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