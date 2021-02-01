«Деревня и я». Премьера РАМТ. Фоторепортаж

Российский академический Молодежный театр (РАМТ) представляет премьеру спектакля Дмитрия Крестьянкина «Деревня и я», выросшего из Лаборатории по поиску новых форм коммуникации театра с современными детьми и подростками, которая состоялась в РАМТе в декабре 2019 года.