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Стерлеград
Стерлеград

Генпрокуратура России признала обоснованной замену условного срока Навальному на реальный

В Генпрокуратуре поддержали требование ФСИН заменить Алексею Навальному (учредитель Фонда борьбы с коррупцией — ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) условный срок на реальный, сообщила пресс-служба ведомства.В источнике
С чего всё началось
Генпрокуратура посчитала законным и обоснованным требование ФСИН заменить оппозиционеру Алексею Навальному условный срок на реальный, следует
 из сообщения пресс-службы ведомства.
Forbes02:13
Подробнее о событии
RT на русском

Прокуратура поддержит замену Навальному условного срока на реальный

RT на русском07:45
РАПСИ

Прокуратура поддержит представление ФСИН о замене Навальному наказания

РАПСИ02:54
ТАСС

Прокуратура поддержит представление ФСИН о замене Навальному условного срока реальным

ТАСС01:03
Интерфакс

Генпрокуратура сочла законным представление ФСИН о реальном сроке для Навального

Интерфакс01:25
РИА Новости

Генпрокуратура поддержала требование назначить Навальному реальный срок

РИА Новости01:05
Lenta.ru

Генпрокуратура поддержала требование назначить реальное наказание Навальному

Lenta.ru01:27
Взгляд.ру

Политолог предсказал изменение юридического статуса Навального

Взгляд.рувчера в 08:35
РК-Ньюс

Российская генпрокуратура поддержала требование назначить реальное наказание Навальному

РК-Ньюс03:28

Матери задержанной на незаконной акции в Петербурге девочки грозит суд

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РИА Новости08:01

Мосгорсуд рассмотрит замену условного срока Навальному на реальный

Представление ФСИН о замене Алексею Навальному условного срока на реальный, рассмотрение которого было запланировано в Симоновском суде столицы, изучат в выездном формате в Мосгорсуде, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости08:03

«Деревня и я». Премьера РАМТ. Фоторепортаж

Российский академический Молодежный театр (РАМТ) представляет премьеру спектакля Дмитрия Крестьянкина «Деревня и я», выросшего из Лаборатории по поиску новых форм коммуникации театра с современными детьми и подростками, которая состоялась в РАМТе в декабре 2019 года.
Культуромания04:19