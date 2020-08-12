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Генпрокуратура Украины направила Белоруссии запрос о выдаче 28 россиян

Генпрокуратура Украины направила Белоруссии запрос о выдаче 28 из 33 задержанных под Минском граждан России, сообщила пресс-служба украинского ведомства.В источнике
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РБК

Прокуратура Украины направила запрос в Минск о выдаче «боевиков» ЧВК

РБК09:25
Коммерсантъ

Украина направила Белоруссии запросы о выдаче 28 задержанных россиян

Коммерсантъ08:47
ТАСС

Офис генпрокурора Украины направил Белоруссии запрос о выдаче 28 задержанных россиян

ТАСС08:10
РИА Новости

Украина направила запросы о выдаче 28 задержанных в Белоруссии россиян

РИА Новости08:18
Известия

Украина направила запросы Белоруссии о выдаче 28 россиян

Известия08:28
Интерфакс

Киев официально запросил Минск о выдаче 28 «вагнеровцев»

Интерфакс08:09
Комсомольская правда

Украина направила Белоруссии запросы о выдаче 28 задержанных россиян

Комсомольская правда08:06

Сын Ефремова рассказал о домогательствах на съемках детского фильма

Рассказывая о проблеме культуры обращения с жертвами насилия в России, актер Никита Ефремов признался, что и сам подвергался домогательствам на съемках детского фильма со стороны человека нетрадиционной сексуальной ориентации.
Газета.Ru07:08
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«Локомотив» обыграл в Казани потерявшего Слуцкого «Рубин»

Московский "Локомотив" в рамках первого тура сегодня 2020/2021 года переиграл в Казани местный "Рубин" со счётом 2:0. Оба гола были забиты в первом тайме встречи: на второй минуте отличился Алексей Миранчук, на 26-й минуте результат закрепил Дмитрий Баринов.
SM Newsвчера в 14:57
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Александр Ширвиндт попал в ДТП в Новгородской области

Александр Ширвиндт на месте ДТП в Валдае (цитата группы "Валдай" в соцсети "ВКонтакте") Https: / / vk.com / valdaycom Как сообщает портал valday.com, ДТП произошло 11 августа около 12:40 мск на перекрёстке улиц Ленина и Совхозной.
REGNUMвчера в 10:52
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Иртыш — Чертаново 1:2

15-летний нападающий клуба «Чертаново» Сергей Пиняев забил свой дебютный мяч в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) в матче третьего тура с омским «Иртышом».
RT на русском11:10

В РФС признали ошибочным второй пенальти в матче «Спартака» и «Сочи»

"Решение арбитра Василия Казарцева о назначении 11-метрового удара признано ошибочным, так как между футболистами Самюэлем Жиго и Анатолием Немченко произошел нормальный игровой контакт", - говорится в заключении комиссии.
Российская газета08:40

Морпехи Тихоокеанского флота десантировались на Командорских островах

По сообщению пресс-службы Тихоокеанского флота (ТОФ), подразделения морской пехоты впервые произвели учебное десантирование парашютным способом на Командорских островах к востоку от Камчатки.
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В Могилеве задержали белоруса с оружием и взрывным устройством

На кадрах, снятых во время обыска, видно, что у молодого человека обнаружили пачки селитры, пиротехнические изделия, нож, кастет, самодельные взрывные устройства и набор деталей для изготовления огнестрельного оружия.
Lenta.ru10:50
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В результате пожара на месторождении в ХМАО погиб один человек

Три человека госпитализированы с ожогами в результате пожара на Ем-Еговском месторождении (входит в Красноленинскую группу месторождений) в Октябрьском районе Ханты-Мансийского автономного округа, два из них находятся в реанимации.
ТАСС09:27
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