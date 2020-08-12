Генпрокуратура Украины направила Белоруссии запрос о выдаче 28 россиян
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Генпрокуратура Украины направила Белоруссии запрос о выдаче 28 из 33 задержанных под Минском граждан России, сообщила пресс-служба украинского ведомства.В источнике
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