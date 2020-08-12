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Генпрокуратура Украины направила Белоруссии запрос о выдаче 28 россиян

Генпрокуратура Украины направила Белоруссии запрос о выдаче 28 из 33 задержанных под Минском граждан России, сообщила пресс-служба украинского ведомства.В источнике
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ТАСС

Офис генпрокурора Украины направил Белоруссии запрос о выдаче 28 задержанных россиян

ТАСС08:10
РБК

Прокуратура Украины направила запрос в Минск о выдаче «боевиков» ЧВК

РБК09:25
Коммерсантъ

Украина направила Белоруссии запросы о выдаче 28 задержанных россиян

Коммерсантъ08:47
РИА Новости

Украина направила запросы о выдаче 28 задержанных в Белоруссии россиян

РИА Новости08:18
Эхо Москвы

Генпрокуратура Украины направила в Минск запрос на выдачу 28 россиян, которых задержали перед выборами в Белоруссии

Эхо Москвы13:03
Интерфакс

Киев официально запросил Минск о выдаче 28 «вагнеровцев»

Интерфакс08:09
Комсомольская правда

Украина направила Белоруссии запросы о выдаче 28 задержанных россиян

Комсомольская правда08:06

Двух саратовских чиновниц наказали за неисполнение поручения Путина

Напомним, по поручению президента Владимира Путина, которое прозвучало в послании Федеральному собранию в январе этого года, к 1 сентября все школы страны должны перейти на обеспечение горячим питанием младшеклассников, но 11 августа выяснилось, что к работе по-новому готовы только 58 регионов.
СаратовБизнесКонсалтинг07:13
14

Автовладельцев в РФ ждут три нововведения с 1 сентября 2020 года

Уже осенью этого года российских автомобилистов ждет несколько важных изменения: поменяются тарифы ОСАГО, вернется обязательный техосмотр, а сотрудники ГИБДД смогут диагностировать «подозрительные» машины прямо на дороге.
Тарантас Ньюс06:40
1,7K

Трамп назвал Болтона самым глупым человеком в правительстве США

Болтон в интервью интернет-порталу Business Insider заявил – глава США на саммите с российским коллегой в Хельсинки в 2018 году якобы дал понять, "что в той же степени верит" словам президента России о том, что Москва не вмешивалась в американские выборы, что и "заключениям разведки" США, утверждавшей обратное.
Политическая Экспертиза03:36
10

ЦБ попросит правительство отложить переход банков на российское ПО

Банк России (ЦБ) согласился с инициативой российских банков, выступивших за перенос сроков перевода критической инфраструктуры (КИИ) на российское ПО, сообщила Ассоциация банков России (АБР).
Коммерсантъ12:43
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Арбитров матча «Спартака» Казарцева и Еськова вызвали на полиграф

Газзаев призвал пожизненно отстранить Казарцева и Еськова от судейства Мостовой призвал судей извиниться перед болельщиками "Спартака" Ротенберг оценил эпизоды с пенальти в скандальном матче со "Спартаком" Казарцев прокомментировал скандальное судейство в матче "Спартака" Опубликована запись переговоров судей во время матча "Спартак" – "Сочи"
Metaratingsвчера в 06:32
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Геленджик, Анапу и Новороссийск предупредили о новых перебоях с водой

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кондратьев заявил, что самая сложная ситуация с водоснабжением на территории Краснодарского края сложилась в Новороссийске и Геленджике, где износ водопровода превышает 80%.
REGNUM14:11