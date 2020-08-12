Украина запросила выдачу 28 задержанных под Минском граждан России

Офис генерального прокурора Украины направил в генпрокуратуру Белоруссии запросы о выдаче 28 задержанных ранее под Минском граждан России. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу офиса. Отмечается, что соответствующий запрос был сделан во вторник, 11 августа.