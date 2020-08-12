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Газета.Ru
Газета.Ru

Украина запросила выдачу 28 задержанных под Минском граждан России

Офис генерального прокурора Украины направил в генпрокуратуру Белоруссии запросы о выдаче 28 задержанных ранее под Минском граждан России. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу офиса. Отмечается, что соответствующий запрос был сделан во вторник, 11 августа.В источнике
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РБК

Прокуратура Украины направила запрос в Минск о выдаче «боевиков» ЧВК

РБК09:25
Интерфакс

Киев официально запросил Минск о выдаче 28 «вагнеровцев»

Интерфакс08:09
Известия

Украина направила запросы Белоруссии о выдаче 28 россиян

Известия08:28
РИА Новости

Украина направила запросы о выдаче 28 задержанных в Белоруссии россиян

РИА Новости08:18
ТАСС

Офис генпрокурора Украины направил Белоруссии запрос о выдаче 28 задержанных россиян

ТАСС08:10
Коммерсантъ

Украина направила Белоруссии запросы о выдаче 28 задержанных россиян

Коммерсантъ08:47
Комсомольская правда

Украина направила Белоруссии запросы о выдаче 28 задержанных россиян

Комсомольская правда08:06

Лавров обсудил с главой МИД Финляндии действия НАТО на Балтике

"В контексте обсуждения вопросов безопасности Сергей Лавров указал на деструктивный характер деятельности НАТО в регионе Балтийского моря, выступил за продолжение реализации мер доверия, включая инициативу президента Финляндии Саули Ниинистё по повышению безопасности полетов авиации над Балтикой", - говорится в сообщении МИД РФ.
РИА Новости09:46

Спиваков отказался от врученного Лукашенко ордена

Лукашенко наградил Спивакова орденом в 2014 году за особые заслуги в области гуманитарной и благотворительной деятельности, а также за успехи на почве национально-государственного возрождения, в защите человеческого достоинства и прав граждан Белоруссии.
РИА Новости09:36
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Российские ЗРК «Тор» уничтожили три БПЛА в районе авиабазы Хмеймим

От военных источников СМИ получили информацию, что российские ЗРК «Тор» в Сирии сбили несколько беспилотников, которые держали курс на авиабазу Хмеймим, где дислоцируются российские военные.
Вечерний курьер10 августа в 15:01
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В Минске установили факты причастности штаба Бабарико к беспорядкам

«Установлено множество фактов, подтверждающих, что представители штаба экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико осуществляли организацию, координацию и финансирование массовых беспорядков в Беларуси», — цитирует агентство БелТА информацию из новостного выпуска.
Известия08:52
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ВОЗ прокомментировала регистрацию вакцины от COVID-19 в России

Накануне Владимир Путин объявил, что Россия первой в мире зарегистрировала препарат для профилактики COVID-19, разработанный в Национальном центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).
РИА Новости06:57
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МИД Украины отказался дать оценку результатам выборов в Белоруссии

Украина только дала "оценку событиям последних дней в Белоруссии", - добавил Кулеба, отметив, что украинская сторона осуждает насилие, а также призывает власти к диалогу с обществом и освобождению задержанных.
Газета.Ru08:24
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Медведев отметил стремление США использовать интернет как свою вотчину

Действия США в отношении ряда социальных сетей показывают стремление Вашингтона использовать интернет как свою вотчину, исключительно в собственных национальных интересах вопреки международным правилам, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
RT на русском08:29
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