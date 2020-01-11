Происшествия
РБКУкраина расценила крушение Boeing в Иране как умышленное убийство
«Следствие будет продолжаться по статьям Уголовного кодекса, предусматривающим ответственность за умышленное убийство двух и более людей и уничтожение самолета», — сказано в сообщении.
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В Белоруссии суд вынес два смертных приговора за убийство учительницы
В свою очередь не зарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр "Весна" сообщил на своем сайте, что "вынесены смертные приговоры в отношении двух братьев: их обвиняли в убийстве своей учительницы, которая жила по соседству, и поджоге ее дома".
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Агузаров прокомментировал слухи о кокаине у Игнатьева
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Армия и оружие
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Google просят разрешить удалять в Android предустановленные программы
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