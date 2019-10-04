Политика
Телеканал 360°Генпрокуратура Украины пересмотрит дело сына Байдена
Основания для закрытия дела против компании Burisma, где пост в совете директоров занимал сын бывшего вице-президента США Джона Байдена, пересмотрит Генпрокуратура Украины. С таким заявлением выступил руководитель надзорного ведомства Руслан Рябошапка.
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Авто
6 мест в автомобиле, которые нужно обязательно смазать перед зимой
Как правило, подготавливая свой автомобиль к зиме, большинство водителей не утруждают себя большим количеством работ, ограничившись лишь сменой летней резины на зимнюю, иногда проверкой аккумулятора и доливкой в него дистиллированной воды, ну и, конечно же, заменой омывающей жидкости на ту, которую можно использовать при минусовых температурах.
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Почти 10 тысяч россиян пострадали за год от программ слежения
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Украина согласует закон об особом статусе Донбасса с Россией
Председатель комитета Верховной рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко заявил о необходимости согласования закона об особом статусе Донбасса с Российской Федерацией.
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Попытка сорвать выступление Толстого в ПАСЕ попала на видео
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Переговоры по возобновлению подачи воды в Крым не проводятся Россией и Украиной.
Московский Комсомолец 06:07
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Задержанную в Иране российскую журналистку Юзик скоро отпустят
Задержанную в Иране российскую журналистку Юлию Юзик скоро выпустят на свободу. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МИД Ирана.
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Замдиректора НИИ детской онкологии и гематологии онкоцентра имени Блохина Георгий Менткевич заявил, что девять врачей медучреждения написали заявления об увольнении, передает РИА "Новости".
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СМИ: Гоген Солнцев избил сотрудницу салона красоты
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Доходы среднего класса в России падают
Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 01:58
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Нутрициолог Анна Ивашкевич рассказала, кому противопоказано куриное мясо.
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Кэмерон показал фото со съемок второй части «Аватара»
Первые фотографии со съемок новой части фантастического фильма «Аватар» появились в социальных сетях.
iReactor вчера в 16:11
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Газета.Ru 10:41
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В Сети высмеяли Трампа, потрогавшего колено президента Финляндии
Президент США Дональд Трамп попал впросак после решения потрогать за колено своего коллегу из Финляндии Саули Ниинистё на пресс-конференции по итогам двусторонних переговоров в Вашингтоне.
Российская газета вчера в 10:49
Интернет
В WhatsApp нашли способ читать чужую переписку
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Путин заинтересовался созданием медицинской госкорпорации
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Вести.Ru 11:29
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Власти Дании сняли политические возражения по «Северному потоку — 2»
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Брежнева эмоционально опровергла слух о романе Меладзе с Эрикой Герцег
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