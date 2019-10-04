Политика

Телеканал 360°Телеканал 360°Генпрокуратура Украины пересмотрит дело сына Байдена

Основания для закрытия дела против компании Burisma, где пост в совете директоров занимал сын бывшего вице-президента США Джона Байдена, пересмотрит Генпрокуратура Украины. С таким заявлением выступил руководитель надзорного ведомства Руслан Рябошапка.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Американский эксперт раскрыл истинные цели дела Байдена на Украине

Lenta.ru09:42

«Дело Burismа». Как украинская компания оказалась в центре политического скандала в США

ТАСС08:30

Генпрокурор Украины сообщил о пересмотре дел против Burisma

Известия05:16

На Украине пересмотрят дела против компании с участием сына Байдена

Московский Комсомолец06:12

Генпрокуратура Украины пересмотрит дело сына Байдена

Телеканал 360°05:42

Глава ГПУ рассказал о делах, к которым может быть причастен сын Байдена

РИА Новости05:18

Генпрокуратура Украины пересмотрит дело Burisma

РБК07:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 12:03, Вашингтон
Авто

6 мест в автомобиле, которые нужно обязательно смазать перед зимой

Как правило, подготавливая свой автомобиль к зиме, большинство водителей не утруждают себя большим количеством работ, ограничившись лишь сменой летней резины на зимнюю, иногда проверкой аккумулятора и доливкой в него дистиллированной воды, ну и, конечно же, заменой омывающей жидкости на ту, которую можно использовать при минусовых температурах.
АвтоВзгляд 02 октября в 08:21
Происшествия

В Красноярске учитель обратилась в полицию из-за злой шутки школьников

Известия 01:10
Технологии

Почти 10 тысяч россиян пострадали за год от программ слежения

По статистике, с января по август 2018 года со сталкерскими программами столкнулось чуть более 4,5 тысячи юзеров, а в 2019 году этот показатель составил почти 10 тысяч, — передаёт «Интерфакс» сообщение пресс-службы компании.
News.ru 08:51
Политика

Песков рассказал, что Путин проведет свой день рождения на природе

Инфорос 07:19
Политика

Украина согласует закон об особом статусе Донбасса с Россией

Председатель комитета Верховной рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко заявил о необходимости согласования закона об особом статусе Донбасса с Российской Федерацией.
Pravda.Ru 08:13
Политика

Попытка сорвать выступление Толстого в ПАСЕ попала на видео

В Сети появилось видео попытки неизвестного активиста сорвать выступление Петра Толстого — главы российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Известия вчера в 16:20
Политика

Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина

РИА Новости вчера в 18:42
Шоу-бизнес

После скандала с наркотиками у Бочкаревой парализовало половину лица

Половину лица актрисы Натальи Бочкаревой, известной по сериалу «Счастливы вместе», парализовало на фоне стресса, вызванного скандалом вокруг ее задержания сотрудниками ГИБДД.
iReactor вчера в 15:32
Политика

Говоря с Зеленским, Лукашенко назвал Украину Россией

Выступая в Житомире на II форуме регионов Украины и Белоруссии, Александр Лукашенко оговорился, назвав Украину Россией.
Вести.Ru 11:07
Политика

Россия и Украина не обсуждают возобновление подачи воды в Крым

Переговоры по возобновлению подачи воды в Крым не проводятся Россией и Украиной.
Московский Комсомолец 06:07
Политика

Задержанную в Иране российскую журналистку Юзик скоро отпустят

Задержанную в Иране российскую журналистку Юлию Юзик скоро выпустят на свободу. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МИД Ирана.
Газета.Ru 10:19
Происшествия

После издевательств над учеником уволилась директор московской школы

Вести.Ru 09:46
Здоровье

Девять сотрудников онкоцентра Блохина написали заявления об увольнении

Замдиректора НИИ детской онкологии и гематологии онкоцентра имени Блохина Георгий Менткевич заявил, что девять врачей медучреждения написали заявления об увольнении, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 02 октября в 11:06
Общество

СМИ: Гоген Солнцев избил сотрудницу салона красоты

Московский Комсомолец 08:57
Экономика

Доходы среднего класса в России падают

Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 01:58
Здоровье

Нутрициолог рассказал, какое мясо опаснее — свинина или курица

Нутрициолог Анна Ивашкевич рассказала, кому противопоказано куриное мясо.
iReactor 00:53
Кино

Кэмерон показал фото со съемок второй части «Аватара»

Первые фотографии со съемок новой части фантастического фильма «Аватар» появились в социальных сетях.
iReactor вчера в 16:11
Футбол

Шварценеггер оценил домашний стадион «Зенита»

Газета.Ru 10:41
Политика

В Сети высмеяли Трампа, потрогавшего колено президента Финляндии

Президент США Дональд Трамп попал впросак после решения потрогать за колено своего коллегу из Финляндии Саули Ниинистё на пресс-конференции по итогам двусторонних переговоров в Вашингтоне.
Российская газета вчера в 10:49
Интернет

В WhatsApp нашли способ читать чужую переписку

Уязвимость найдена в механизме создания превью в галерее для изображений и гиф-файлов мессенджера.
Популярная механика 02:00
Происшествия

Во время прыжков с парашютом пострадали 22 американских десантника

Взгляд.ру вчера в 10:17
Единоборства

Видео потасовки Емельяненко и Кокляева появилось в Сети

Пользователи Интернета получили возможность увидеть ролик, на котором запечатлена потасовка известного бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко и мастера спорта международного класса по тяжелой атлетике Михаила Кокляева.
iReactor вчера в 07:38
Политика

Путин заинтересовался созданием медицинской госкорпорации

Как передает телеканал "Россия 24", об этом глава государства рассказал в ходе своего общения с участниками наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей" в Сочи.
Вести.Ru 11:29
Кино

В Москве госпитализировали режиссера Александра Хвана

Москва 24 02:49
Кино

Мартин Скорсезе не считает, что фильмы Marvel — это кино

Игромания.ру 05:56
Экономика

Сбербанк начал принимать платежи за ЖКХ и связь на кассах магазинов

Стартовал проект Сбербанка по приему на кассах магазинов платежей за жилищно-коммунальные услуги, телевидение, интернет и сотовую связь.
РБК 08:46
Наука

В России добыли уникальный алмаз внутри другого алмаза

В Якутии на Нюрбинском горно-обогатительном комбинате добыли уникальный двойной алмаз.
Lenta.ru 10:00
Политика

Власти Дании сняли политические возражения по «Северному потоку — 2»

Дания сняла политические возражения по вопросу строительства на ее территории участка газопровода "Северный поток - 2", пишут СМИ со ссылкой на источники.
Газета.Ru 02:47
Шоу-бизнес

Брежнева эмоционально опровергла слух о романе Меладзе с Эрикой Герцег

Вера Брежнева весьма эмоционально опровергла слух о романе Константина Меладзе с Эрикой Герцег. Его сначала запустили жёлтые СМИ.
HotGeo 02 октября в 13:55
Общество

Картину-карикатуру на британский парламент Бэнкси продали за $12 млн

РБК вчера в 17:07
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Джо Байден
Американский политик
Американский политик, член Демократической партии, 47-й Вице-президент США. Вступил в должность одновременно с Бараком Обамой 20 января 2009 года. До избрания вице-президентом был сенатором США от штата Делавэр.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Хантер Байден
Американский юрист, государственный служащий и бизнесмен. Сын 47-го вице-президента США Джо Байдена.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное