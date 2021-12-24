Сообщается, что математики под руководством Игоря Белых из Нижегородского государственного университета и Университета Джорджии определили, что очень маленькие вибрации, которые создаются ногами пешеходов, идущих по мосту, могут взаимно усиливаться, в результате чего мост начинает раскачиваться даже тогда, когда движения пешеходов не синхронизированы.