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Генпрокуратура Украины предъявила обвинение главе Минтранса России из-за рейсов в Крым

Генеральная прокуратура Украины предъявила обвинения министру транспорта России Виталию Савельеву, а также его заместителю (имя не указано) «в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины» (ч. 3 ст. 332 УК Украины). Об этом сообщается на сайте украинской Генпрокуратуры.В источнике

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ГП Украины заподозрила главу Минтранса России Савельева в переправке людей через границу
РИА Новости09:06
В Украине возбудили дело против главы Минтранса России из-за рейсов «Аэрофлота» в Крым
Дождь08:59
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Генпрокуратура Украины предъявила обвинение главе Минтранса России из-за рейсов в Крым
РБК08:51
Генпрокуратура Украины предъявила обвинение главе Минтранса РФ
ТАСС08:40
На Украине предъявили обвинение главе Минтранса России за авиасообщение с Крымом
Взгляд.ру08:24
Украина предъявила обвинение главе Минтранса РФ за авиасообщение с Крымом
Известия08:19
Генпрокуратура Украины предъявила обвинение главе Минтранса России Савельеву
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