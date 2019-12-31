Политика
РЕН ТВГенпрокуратура Украины прекратила существование
Генпрокуратура Украины прекратила свое существование. Об этом сообщает РИА "Новости". Отмечается, что вместо нее начал работу офис генерального прокурора.
Читать в источнике
Оценить19
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 09:45, Ашберн
Хоккей
Россия обыграла Швейцарию в четвертьфинале молодежного ЧМ по хоккею
Сборная России вышла в полуфинал молодежного чемпионата мира по хоккею, который проходит в Чехии.
Энергетика
На Украине сравнили два контракта с «Газпромом»
Если бы «Газпром» получил в новом контракте на поставку газа в Евросоюз через Украину те же условия, которых добился в 2009-м, то с удовольствием прокачивал бы в два раза больше топлива и значительно дешевле.
Происшествия
В Турции после побега экс-главы Nissan задержали нескольких человек
Несколько человек задержаны в Турции по делу о побеге из Японии бывшего главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона, сообщает в четверг телеканал NTV со ссылкой на источник в МВД страны.
Общество
В России вступили в силу поправки в ПДД
В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения.
Политика
Бельгийский суд приостановил дело об экстрадиции Пучдемона и Комина
Бельгийский суд принял решение приостановить дело об экстрадиции каталонских политиков Карлеса Пучдемона и Тони Комина, международные и европейских ордера на арест которых были выданы испанским судьей, сообщил сам Пучдемон в Twitter.
Происшествия
Мать похищенной в Москве девочки захотели лишить родительских прав
Следственный комитет по городу Москве направил в компетентные органы документы для рассмотрения вопроса о лишении или ограничении родительских прав матери девочки, которую похитили в новогоднюю ночь.
Происшествия
Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Твери
Следователи и криминалисты выясняют причины взрыва газа в многоквартирном доме в Твери 2 января — проводят осмотр места происшествия, опрашивают жильцов.
Происшествия
Актриса из «Первого мстителя» обвиняется в убийстве матери
Политика
Названа особенность новогоднего обращения Путина
Публицист, политолог и телеведущий Анатолий Вассерман назвал особенность обращения президента России Владимира Путина к соотечественникам в этом году.
Общество
Голландия официально прекратила существование
С 1 января 2020 года страна решила отказаться от использования названия «Голландия».
Общество
На Украине повысится минимальная зарплата
С 1 января 2020 года на Украине на 11% вырастет уровень минимальной зарплаты, она составит 4723 гривны (12 282 рубля), сообщает riafan.ru.
Энергетика
На Украине начали действовать новые цены на газ для населения
На Украине с 1 января начала действовать гарантированная цена на газ для населения, следует из сообщения Минэнерго Украины.
Здоровье
Врач рассказал о необходимых зимой витаминах
По словам эксперта, наилучшее воздействие на организм оказывает совместный приём сразу всех необходимых человеку витаминов и минеральных веществ.
Общество
Вступил в силу закон о любительской рыбалке в России
1 января 2020 года в России вступил в силу закон, регулирующий любительское рыболовство.
Политика
Крымские татары сочли новогоднее обращение Зеленского комическим
"Президент Украины в своем обращении вместо ответов на тот бардак, который все еще продолжается в стране, не забыл крымских татар, проговорив предложение на крымско-татарском языке.
Общество
Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей
Космос
Телескоп HabEx хотят отправить на поиски «второй Земли» в 2030-х годах
Политика
В Киеве заявили о неготовности к прямым поставкам газа из России
Украина «ещё не созрела» для возвращения к прямым поставкам газа из России, заявил украинский вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
Музыка
Назван победитель восьмого сезона шоу «Голос»
Футбол
«Арсенал» обыграл «Манчестер Юнайтед»
Счёт матча не изменился до конца встречи. Отметим, что это первая победа «Арсенала» под руководством нового главного тренера Микеля Артеты.
Футбол
Кирилл Погребняк перешел в ташкентский «Локомотив»
Нападающий Кирилл Погребняк перешел в ташкентский «Локомотив», сообщает Чемпионат.
Наука
Ученые РФ и Эстонии ищут способ выявлять диабет на ранней стадии
Специалисты хотят найти способ распознавать диабет с помощью анализа крови на ранней стадии.
Происшествия
Работник центра занятости в Пензе убил коллегу на корпоративе
Работник центра занятости в Пензе убил коллегу на корпоративе.
Экономика
Сокращен срок владения жильем для его продажи без уплаты НДФЛ
Срок владения единственным жильем, по истечении которого не нужно будет платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), снизился с пяти до трех лет.
Финансы
Как изменились курсы основных валют по отношению к сому за 2019 год
За 2019 год сом укрепил позиции по отношению к доллару, евро и юаню, но ослаб относительно рубля, фунта и тенге.