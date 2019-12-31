Политика

РЕН ТВРЕН ТВГенпрокуратура Украины прекратила существование

Генпрокуратура Украины прекратила свое существование. Об этом сообщает РИА "Новости". Отмечается, что вместо нее начал работу офис генерального прокурора.
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Генпрокуратура Украины прекратила существование

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Нападающий Кирилл Погребняк перешел в ташкентский «Локомотив», сообщает Чемпионат.
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Специалисты хотят найти способ распознавать диабет с помощью анализа крови на ранней стадии.
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