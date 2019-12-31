Политика

Новые ИзвестияНовые ИзвестияУкраинский генпрокурор стал офисным сотрудником

Согласно пояснительной записке к документу, вместо действующей структуры органов прокуратуры предполагается провести аттестацию прокуроров и после этого сформировать новую структуру - Офис генпрокурора вместо генпрокуратуры, областные прокуратуры вместо региональных, окружные прокуратуры вместо местных.
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Генпрокуратура Украины прекратила существование

РЕН ТВ02:47

На Украине ликвидировали Генеральную прокуратуру и создали новую структуру

REGNUM08:54

На Украине Генпрокуратура стала Офисом генерального прокурора

Красная весна07:47

Вместо Генпрокуратуры на Украине был создан Офис генерального прокурора

Суть событий07:52

На Украине больше нет Генпрокуратуры

НТВ12:35

Украинский генпрокурор стал офисным сотрудником

Новые Известия09:47

На Украине начал работу Офис генерального прокурора: что стало с ведомством после реформы?

Новостной фронт02:21
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Самой безопасной авиакомпанией в мире названа австралийская Qantas

Австралийская авиакомпания Qantas названа самой безопасной в мире, следует из данных рейтинга, составленным AirlineRatings.com.
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В Судане разбился военный самолет

Коммерсантъ 15:28
Происшествия

Токийская прокуратура провела обыск в доме экс-главы Nissan Гона

Токийская прокуратура проводит в четверг обыск в доме экс-главы концерна Nissan Карлоса Гона в Токио, сообщает агентство Киодо.
РИА Новости 00:12
Общество

Греция, Израиль и Кипр подпишут соглашение о строительстве газопровода

Сегодня вечером министры энергетики Греции, Израиля и Кипра подпишут межгосударственное соглашение о совместной реализации проекта по строительству Восточно-Средиземноморского газопровода (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt - EastMed).
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Боровшийся с раком онколог Павленко написал прощальное письмо

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Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова станет многодетной матерью

Бывшая жена солиста группы «Иванушки» Андрея Григорьева-Апполонова, Марина Банкова (34), 28 декабря вышла замуж за баскетболиста Андрея Зубкова (27).
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Netflix составил рейтинг самых популярных фильмов и сериалов 2019 года

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Названа предварительная цена на видеокарту Radeon RX 5600 XT

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Сокращен срок владения жильем для его продажи без уплаты НДФЛ

Срок владения единственным жильем, по истечении которого не нужно будет платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), снизился с пяти до трех лет.
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Происшествия

В Казахстане наградили пассажира рухнувшего под Алма-Атой самолета

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Украинские каналы показали обращение Порошенко вместо Зеленского

Lenta.ru вчера в 06:56
Здоровье

Министр здравоохранения Кубани принял роды в новогодние праздники

Министр здравоохранения Кубани Евгений Филиппов в Сочинском перинатальном центре принял роды в новогодние праздники, сообщает пресс-служба краевой администрации.
ЮГ Times 08:42
Хоккей

Российские хоккеисты вышли в полуфинал молодежного чемпионата мира

Вести.Ru 08:58
Общество

Освобожденный из украинского плена ученый Логунов рассказал о потере зрения

Освобожденный из украинского плена ученый Мехти Логунов рассказал, что во время заключения ему не оказывали необходимой медицинской помощи, из-за чего он практически потерял зрение.
Взгляд.ру 31.12.19 в 11:34
Политика

Посольство Украины возмутилось российским Крымом в британском журнале

В украинском посольстве в Великобритании возмутились материалом британского журнала Good Housekeeping, в котором Крым назван российской территорией.
РБК 13:32
Кино

Хотите как на Сенатской?

Декабристов обвиняют в том, что они задумали цареубийство, но к тому времени жертвой переворотов пали три законных русских императора: Иоанн Антонович, Петр III и Павел I. Гвардия в XVIII веке довольно регулярно устраивала дворцовые перевороты, а Александр, будучи наследником, санкционировал убийство своего отца.
Росбалт вчера в 16:20
Энергетика

России хватит нефти на 30 лет рентабельной добычи

Совершенствование методов разработки месторождений сделает перспективными и те залежи, которые сейчас не представляют интереса для экономики страны, заявил глава департамента стратегий и инноваций компании «Газпром нефть» Сергей Вакуленко.
Ридус 12:50
Армия и оружие

США признали гибель 12 мирных граждан в Сирии после ударов по ИГ

Возглавляемая Соединёнными Штатами коалиция по борьбе с «Исламским государством» (запрещено в РФ) признала гибель 12 гражданских лиц в результате ударов по боевикам в Сирии.
News.ru 11:29
Общество

Вступили в силу касающиеся проверок на дорогах поправки в ПДД

В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения (ПДД), корректирующие список документов, предъявляемых водителями сотрудникам ГИБДД.
Известия 04:30
Общество

В России снизили порог для беспошлинных покупок за рубежом

С сегодняшнего дня вступают в силу нормы закона, согласно которым порог стоимости для беспошлинных зарубежных интернет-покупок снижается до 200 евро, а предельный вес — до 31 килограмма.
Вести.Ru вчера в 00:46
Футбол

«Милан» представил Ибрагимовича

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Политика

Послы Польши и Израиля осудили шествие в честь Бандеры на Украине

Послы Польши и Израиля на Украине Бартош Цихоцкий и Йоэль Лион осудили факельное шествие в честь 111-й годовщины рождения идеолога украинского национализма Степана Бандеры, проведенное 1 января в украинских городах.
Известия 13:03
Происшествия

У побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 5,6

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у восточного побережья Японии, сообщает Геологическая служба США (USGS).
РИА Новости 14:08
Происшествия

На месте пожара в Астрахани найден погибший

RT на русском 03:57
Политика

Зеленского заметили на горнолыжном курорте Буковель

Украинского президента Владимира Зеленского заметили на горнолыжном курорте Буковель на Украине, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 13:53
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Disney опубликовал тизер новинок 2020 года

Профиль 13:23
Происшествия

Два человека погибли в ДТП с автобусом в Нижегородской области

РБК 09:47
Политика

Трамп предупредил Эрдогана о последствиях вмешательства в Ливию

Президент США Дональд Трамп предупредил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана о последствиях военного вмешательства в Ливию.
Lenta.ru 14:14
Спорт

Аудит выявил нехватку ресурсов в департаменте расследований WADA

Независимый аудит выявил нехватку ресурсов у департамента расследований Всемирного антидопингового агентства (WADA).
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Игры

S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается на движке Unreal Engine 4

На странице официального сайта Unreal Engine, где перечисляют проекты, которые выйдут на одноименном движке четвертого поколения в ближайшие годы, появилась запись о игре S.T.A.L.K.E.R. 2. Позже игра GSC Game World была удалена из списка, сообщает dtf.ru.
Матч ТВ 05:12
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Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
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