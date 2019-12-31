Политика
Новые ИзвестияУкраинский генпрокурор стал офисным сотрудником
Согласно пояснительной записке к документу, вместо действующей структуры органов прокуратуры предполагается провести аттестацию прокуроров и после этого сформировать новую структуру - Офис генпрокурора вместо генпрокуратуры, областные прокуратуры вместо региональных, окружные прокуратуры вместо местных.
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Общество
Самой безопасной авиакомпанией в мире названа австралийская Qantas
Австралийская авиакомпания Qantas названа самой безопасной в мире, следует из данных рейтинга, составленным AirlineRatings.com.
Происшествия
В Судане разбился военный самолет
Происшествия
Токийская прокуратура провела обыск в доме экс-главы Nissan Гона
Токийская прокуратура проводит в четверг обыск в доме экс-главы концерна Nissan Карлоса Гона в Токио, сообщает агентство Киодо.
Общество
Греция, Израиль и Кипр подпишут соглашение о строительстве газопровода
Сегодня вечером министры энергетики Греции, Израиля и Кипра подпишут межгосударственное соглашение о совместной реализации проекта по строительству Восточно-Средиземноморского газопровода (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt - EastMed).
Шоу-бизнес
Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова станет многодетной матерью
Бывшая жена солиста группы «Иванушки» Андрея Григорьева-Апполонова, Марина Банкова (34), 28 декабря вышла замуж за баскетболиста Андрея Зубкова (27).
Гаджеты
Названа предварительная цена на видеокарту Radeon RX 5600 XT
Экономика
Сокращен срок владения жильем для его продажи без уплаты НДФЛ
Срок владения единственным жильем, по истечении которого не нужно будет платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), снизился с пяти до трех лет.
Политика
Украинские каналы показали обращение Порошенко вместо Зеленского
Здоровье
Министр здравоохранения Кубани принял роды в новогодние праздники
Министр здравоохранения Кубани Евгений Филиппов в Сочинском перинатальном центре принял роды в новогодние праздники, сообщает пресс-служба краевой администрации.
Общество
Освобожденный из украинского плена ученый Логунов рассказал о потере зрения
Освобожденный из украинского плена ученый Мехти Логунов рассказал, что во время заключения ему не оказывали необходимой медицинской помощи, из-за чего он практически потерял зрение.
Политика
Посольство Украины возмутилось российским Крымом в британском журнале
В украинском посольстве в Великобритании возмутились материалом британского журнала Good Housekeeping, в котором Крым назван российской территорией.
Кино
Хотите как на Сенатской?
Декабристов обвиняют в том, что они задумали цареубийство, но к тому времени жертвой переворотов пали три законных русских императора: Иоанн Антонович, Петр III и Павел I. Гвардия в XVIII веке довольно регулярно устраивала дворцовые перевороты, а Александр, будучи наследником, санкционировал убийство своего отца.
Энергетика
России хватит нефти на 30 лет рентабельной добычи
Совершенствование методов разработки месторождений сделает перспективными и те залежи, которые сейчас не представляют интереса для экономики страны, заявил глава департамента стратегий и инноваций компании «Газпром нефть» Сергей Вакуленко.
Армия и оружие
США признали гибель 12 мирных граждан в Сирии после ударов по ИГ
Возглавляемая Соединёнными Штатами коалиция по борьбе с «Исламским государством» (запрещено в РФ) признала гибель 12 гражданских лиц в результате ударов по боевикам в Сирии.
Общество
Вступили в силу касающиеся проверок на дорогах поправки в ПДД
В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения (ПДД), корректирующие список документов, предъявляемых водителями сотрудникам ГИБДД.
Общество
В России снизили порог для беспошлинных покупок за рубежом
С сегодняшнего дня вступают в силу нормы закона, согласно которым порог стоимости для беспошлинных зарубежных интернет-покупок снижается до 200 евро, а предельный вес — до 31 килограмма.
Футбол
«Милан» представил Ибрагимовича
Политика
Послы Польши и Израиля осудили шествие в честь Бандеры на Украине
Послы Польши и Израиля на Украине Бартош Цихоцкий и Йоэль Лион осудили факельное шествие в честь 111-й годовщины рождения идеолога украинского национализма Степана Бандеры, проведенное 1 января в украинских городах.
Происшествия
У побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 5,6
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у восточного побережья Японии, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Происшествия
На месте пожара в Астрахани найден погибший
Политика
Зеленского заметили на горнолыжном курорте Буковель
Украинского президента Владимира Зеленского заметили на горнолыжном курорте Буковель на Украине, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Кино
Disney опубликовал тизер новинок 2020 года
Политика
Трамп предупредил Эрдогана о последствиях вмешательства в Ливию
Президент США Дональд Трамп предупредил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана о последствиях военного вмешательства в Ливию.
Спорт
Аудит выявил нехватку ресурсов в департаменте расследований WADA
Независимый аудит выявил нехватку ресурсов у департамента расследований Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Игры
S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается на движке Unreal Engine 4
На странице официального сайта Unreal Engine, где перечисляют проекты, которые выйдут на одноименном движке четвертого поколения в ближайшие годы, появилась запись о игре S.T.A.L.K.E.R. 2. Позже игра GSC Game World была удалена из списка, сообщает dtf.ru.