Политика
BFM.ruГенпрокуратура Украины перестала существовать
На Украине перестала существовать Генеральная прокуратура, сообщается на сайте ведомства. Подразделение переименовали, и теперь оно будет называться Офисом генерального прокурора, передает «Газета.ру».
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с чего всё началось
Генеральная прокуратура Украины прекратила свое существование, вместо нее начал работу офис генерального прокурора, сообщается на сайте ведомства 2 января.Известия04:15
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Швеция — Чехия 0:0 (1-й период)
Пары полуфиналистов по регламенту МЧМ будут составлены не по традиционной сетке плей-офф (по ней мы бы на канадцев), а на основании рейтинга команд в групповом турнире: лучшая сборная сыграет с худшей, вторая — с третьей.
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Спорт
Аудит выявил нехватку ресурсов в департаменте расследований WADA
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Инсуа выступал за «Штутгарт» с 2015 года, в Европе он также поиграл за «Ливерпуль», «Галатасарай», «Спортинг», «Атлетико» и «Райо Вальекано».
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