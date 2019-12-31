Политика

BFM.ruBFM.ruГенпрокуратура Украины перестала существовать

На Украине перестала существовать Генеральная прокуратура, сообщается на сайте ведомства. Подразделение переименовали, и теперь оно будет называться Офисом генерального прокурора, передает «Газета.ру».
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Генеральная прокуратура Украины прекратила свое существование, вместо нее начал работу офис генерального прокурора, сообщается на сайте ведомства
 2 января.
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