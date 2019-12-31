с чего всё началось

Генеральная прокуратура Украины прекратила свое существование и стала Офисом генерального прокурора. Об этом сообщается на сайте ведомства. Изменение названия стало частью масштабной реорганизации надзорного органа.

Политика Крымские татары сочли новогоднее обращение Зеленского комическим "Президент Украины в своем обращении вместо ответов на тот бардак, который все еще продолжается в стране, не забыл крымских татар, проговорив предложение на крымско-татарском языке.

Общество Путин поздравил Григоровича с 93-летием Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста СССР Юрия Григоровича с днем рождения.

Политика Аксенов прокомментировал факельное шествие националистов в Киеве Украина движется в сторону Германии 30-х годов, одобряя факельные шествия. Об этом написал в Facebook глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Общество Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года Папа римский Франциск ударил женщину по руке во время общения с верующими на площади Святого Петра в Риме.

Хоккей Швейцария — Россия 1:3 (2-й перерыв) Молодежная хоккейная сборная России (игроки не старше 20 лет) сыграет с командой Швейцарии в четвертьфинальном матче молодежного чемпионата мира (МЧМ) по хоккею.

Происшествия В Красноярске проверят сообщение о прыжке парашютистов с балкона Полицейские проводят проверку после сообщения в СМИ о прыжке парашютистов с балкона 24 этажа, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по Красноярскому краю.

Политика США назначили временного поверенного в делах на Украине Временным поверенным в делах США на Украине стала Кристина Квин. Об этом сообщило американское дипломатическое ведомство в Twitter.

Шоу-бизнес Жена Владимира Яглыча подтвердила беременность Антонина Паперная больше не скрывает беременность. Этот ребенок будет вторым для Владимира Яглыча и его супруги.

Армия и оружие Турецкая армия атаковала район российской военной базы в Тель-Тамре Информационное издание «Anha News» сообщает о том, что несколько часов назад турецкая армия без видимых причин атаковала позиции сирийских курдов в районе российской военной базы в городе Тель-Тамр.

Политика Депутаты ответили на предложение Эстонии о пересмотре границ с Россией Территории, на которые претендует Эстония, стали частью России, а Тартуский мирный договор на основании которого Таллин хочет провести пересмотр границ, является историческим документом, не имеющим юридической силы.

Транспорт Собянин провел технический пуск второго участка Некрасовской линии Сергей Собянин провел технический пуск второго участка Некрасовской линии и примыкающего к нему участка Большой кольцевой линии метро.

Экономика Миллиардер указал на нищету российских пенсионеров Российский и азербайджанский бизнесмен, президент и владелец группы компаний Crocus Group Араз Агаларов заявил, что россияне получают низкие пенсии и зарплаты.