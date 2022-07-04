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Генпрокуратура Узбекистана заявила о 18 погибших из-за беспорядков в Каракалпакстане

Как минимум 18 человек погибли на фоне беспорядков, охвативших Каракалпакстан из-за планов Ташкента отменить право на выход региона из состава страны.
Lenta.ru
Как сообщало ИА REGNUM, в Нацгвардии Узбекистана назвали количество пострадавших в ходе беспорядков.
REGNUM
В Нукусе 1 июля прошла незаконная демонстрация из-за вносимых поправок в конституцию Узбекистана.
РИА Новости
Позднее президент Шавкат Мирзиеев ввел в Каракалпакстане режим чрезвычайного положения с 3 июля по 2 августа, а также комендантский час с 19.00 мск до 5.00 мск на указанный период.
РИА Новости

Подробнее о событии

В ходе массовых беспорядков в Каракалпакии погибли 18 человек
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В Узбекистане во время беспорядков в Нукусе погибли 18 человек
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Узбекская ГП сообщила о гибели 18 человек при беспорядках в Нукусе
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Во время беспорядков в Нукусе погибли 18 человек
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Генпрокуратура Узбекистана заявила о 18 погибших из-за беспорядков в Каракалпакстане
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Генпрокуратура Узбекистана: Жертвами беспорядков в Нукусе стали 18 человек
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