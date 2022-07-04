По данным ведомства, украинским командованием было потеряно управление отступающими подразделениями 10-й горно-штурмовой, 72-й и 115-й механизированных бригад, а также 118-й бригады территориальной обороны.
Целесообразность задержания заведующего лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского государственного университета (НГУ) Дмитрия Колкера, который скончался после ареста, является прерогативой суда и правоохранительных органов.
Бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер заявил, что в ходе своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе в мае он не призывал к сознательному и обязательному отказу Киева от утерянных в ходе конфликта территорий в пользу Москвы ради урегулирования украинского кризиса.
Эмоциональные комментарии по ситуации с вратарем соборной России по хоккею Иваном Федотовым неуместны: воинская обязанность законодательно предусмотрена в России, а по конкретному случаю с возможным призывом спортсмена в армию нужно обращаться в министерство обороны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.