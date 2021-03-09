По словам Балдина, в РФ мелкие взятки чаще других берут представители полиции, сотрудники уголовно-исполнительной системы и педагоги. Согласно практике, получение взяток в размере до 10 тысяч рублей наиболее часто совершается сотрудниками органов внутренних дел, сообщает РИА Новости.

С чего всё началось В Генпрокуратуре рассказали, кто чаще всего берет мелкие взятки Мелкие взятки в России чаще других берут представители полиции, сотрудники уголовно-исполнительной системы и педагоги, сообщил РИА Новости начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры Виктор Балдин. РИА Новости 21:21