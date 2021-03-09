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Генпрокуратура: В РФ мелкие взятки чаще других берут полицейские и педагоги

По словам Балдина, в РФ мелкие взятки чаще других берут представители полиции, сотрудники уголовно-исполнительной системы и педагоги. Согласно практике, получение взяток в размере до 10 тысяч рублей наиболее часто совершается сотрудниками органов внутренних дел, сообщает РИА Новости.В источнике
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В Генпрокуратуре рассказали, кто чаще всего берет мелкие взятки

Мелкие взятки в России чаще других берут представители полиции, сотрудники уголовно-исполнительной системы и педагоги, сообщил РИА Новости начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры Виктор Балдин.
РИА Новости21:21
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