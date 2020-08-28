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РБК
РБК

Генпрокуратура направила иск об истребовании имущества по делу БСК

Ведомство заявило иск в Арбитражный суд Башкирии об истребовании имущества из чужого незаконного владения.В источнике
С чего всё началось
Генеральная прокуратура провела проверку законности приватизации Башкирской содовой компании (БСК), в результате которой государство потеряло контрольную долю, и нашла нарушения законодательства, говорится в сообщении
 ведомства.
РБК11:24
Подробнее о событии
РБК

Генпрокуратура направила иск об истребовании имущества по делу БСК

РБК11:24
News.ru

ГП РФ направила в СК материалы по фактам злоупотреблений властей Башкирии

News.ru09:49
РИА Новости

Генпрокуратура заявила о незаконном захвате Башкирской содовой компании

РИА Новости10:12
Lenta.ru

В приватизации ответственной за башкирский шихан компании нашли нарушения

Lenta.ru10:08
Коммерсантъ

Государство потребовало у «Башхима» вернуть контроль над совместным предприятием

Коммерсантъ11:55
ТАСС

Прокуратура нашла нарушения в приватизации Башкирской содовой компании

ТАСС09:43
RT на русском

ГП направит в СК материалы по злоупотреблениям при сделке по БСК

RT на русском09:32

Будогосский высказался о проваленной проверке Еськова на детекторе лжи

Бывший глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский прокомментировал информацию о том, что арбитр Алексей Еськов не прошел проверку на детекторе лжи после матча первого тура чемпионата России между московским "Спартаком" и "Сочи".
Газета.Ru13:17

Маск назвал завод Tesla в Неваде целью арестованного в США россиянина

Основатель компании Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что объектом готовящейся кибератаки, о которой ранее заявил минюст США, арестовавший россиянина Егора Крючкова, было его предприятие по производству электроавтомобилей в штате Невада.
Известия00:10
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Юрий Ганус покинет пост гендиректора РУСАДА по решению учредителей

Москва, 28 августа 2020, 14:29 — REGNUM Рекомендации наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о рассмотрении вопроса об увольнении нынешнего гендиректора РУСАДА Юрия Гануса поддержаны общим собранием учредителей агентства.
REGNUM07:29

Отец Месси сообщил о решении футболиста перейти в «Манчестер Сити»

Спортивный директор "Пари Сен-Жермен" Леонардо провел переговоры с Хорхе Месси, отцом и агентом капитана "Барселоны" Лионеля Месси, с целью обсудить возможный трансфер аргентинца в стан парижан.
РИА Новости10:33

Минобороны: дедовщина в российской армии полностью ликвидирована

В среду, 26 августа, на полях международной военной выставки «Армия-2020», замглавы российского военного ведомства генерал-полковник Андрей Картаполов рассказал о том, как обстоят дела с дедовщиной в вооруженных силах страны.
ГЛАС.RU26 августа в 03:56
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