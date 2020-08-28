ФАС обязала Apple изменить критерии допуска приложений в App Store

В вынесенном теперь предписании говорится, что Apple обязана исключить из своих требований пункт, на основании которого она может отклонить и не допустить в магазин приложений App Store любое приложение стороннего разработчика по любой причине.