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РБК
РБК

Генпрокуратура направила иск об истребовании имущества по делу БСК

Ведомство заявило иск в Арбитражный суд Башкирии об истребовании имущества из чужого незаконного владения.В источнике
С чего всё началось
Генеральная прокуратура провела проверку законности приватизации Башкирской содовой компании (БСК), в результате которой государство потеряло контрольную долю, и нашла нарушения законодательства, говорится в сообщении
 ведомства.
РБК11:24
Подробнее о событии
РБК

Генпрокуратура направила иск об истребовании имущества по делу БСК

РБК11:24
Коммерсантъ

Государство потребовало у «Башхима» вернуть контроль над совместным предприятием

Коммерсантъ11:55
ТАСС

Прокуратура нашла нарушения в приватизации Башкирской содовой компании

ТАСС09:43
Lenta.ru

В приватизации ответственной за башкирский шихан компании нашли нарушения

Lenta.ru10:08
News.ru

ГП РФ направила в СК материалы по фактам злоупотреблений властей Башкирии

News.ru09:49
РИА Новости

Генпрокуратура заявила о незаконном захвате Башкирской содовой компании

РИА Новости10:12
RT на русском

ГП направит в СК материалы по злоупотреблениям при сделке по БСК

RT на русском09:32

СК возбудил дело по факту затопления баржи на Рыбинском водохранилище

В Ярославской области возбуждено уголовное дело по факту затопления баржи на Рыбинском водохранилище и безвестного исчезновения двух членов экипажа, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте.
RT на русском11:57
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Маск назвал завод Tesla в Неваде целью арестованного в США россиянина

Основатель компании Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что объектом готовящейся кибератаки, о которой ранее заявил минюст США, арестовавший россиянина Егора Крючкова, было его предприятие по производству электроавтомобилей в штате Невада.
Известия00:10
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ФАС обязала Apple изменить критерии допуска приложений в App Store

В вынесенном теперь предписании говорится, что Apple обязана исключить из своих требований пункт, на основании которого она может отклонить и не допустить в магазин приложений App Store любое приложение стороннего разработчика по любой причине.
3DNews09:02
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Туристическая компания «Санвэй» объявила о прекращении деятельности

Компания попросила заказчиков, турагентства и партнеров не принимать "импульсивных и необдуманных решений", так как там считают, что общей суммы дебиторской задолженности, подлежащей возврату, и стоимости имущественного комплекса будет достаточно для расчетов со всеми кредиторами.
РИА Новости10:01
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Над судившим матч «Спартака» арбитром нависла угроза пожизненного отстранения

Футбольный арбитр Алексей Еськов, обслуживавший матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Сочи» в качестве видеоассистента главного судьи, не прошел проверку на полиграфе.
Lenta.ru12:07

Ветеран ВМС США назвал уязвимость РФ в случае войны с НАТО

Ветеран ВМС США, автор книги «Советская военно-морская дипломатия» Брэдфорд Дисмьюкс предположил, что в случае военного противостояния РФ и НАТО страны альянса должны перекрыть российскому флоту доступ в Мировой океан.
Аргументы и Фактывчера в 00:51
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Под Харьковом обстреляли автобус с членами оппозиционной организации

Как ранее заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива, на трассе Киев — Харьков был обстрелян автобус с участниками общественного движения «Патриоты — За жизнь».
РБКвчера в 13:48
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