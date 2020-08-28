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РБК
РБК

Генпрокуратура направила иск об истребовании имущества по делу БСК

Ведомство заявило иск в Арбитражный суд Башкирии об истребовании имущества из чужого незаконного владения.В источнике
С чего всё началось
В ходе проверки
 выявлены нарушения законодательства о приватизации и факты злоупотреблений, материалы направлены в Следственный комитет России для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц региональных органов власти.
Башинформвчера в 09:48
Подробнее о событии
РБК

Генпрокуратура направила иск об истребовании имущества по делу БСК

РБКвчера в 11:24
Уфа1.ру

Генпрокуратура направила иск об истребовании имущества по делу БСК

Уфа1.рувчера в 10:25
ТАСС

Прокуратура нашла нарушения в приватизации Башкирской содовой компании

ТАССвчера в 09:43
Башинформ

Генпрокуратура направила в Следком материалы проверки по отчуждению акций БСК

Башинформвчера в 09:48
РИА Новости

Генпрокуратура заявила о незаконном захвате Башкирской содовой компании

РИА Новостивчера в 10:12
ProUfu.ru

Генпрокуратура нашла нарушения на БСК и направила материалы для возбуждения уголовного дела

ProUfu.ruвчера в 09:36
ГТРК Башкортостан

Генпрокуратура продолжает проверку законности отчуждений акций БСК

ГТРК Башкортостанвчера в 01:30

Эксперт рассказал, можно ли оставлять в розетке зарядник без смартфона

Само же устройство должно храниться в недоступном для маленьких детей и домашних животных месте, рассказал агентству "Прайм" директор института IT университета "Синергия" Станислав Косарев.
Эксперт рассказал, можно ли оставлять в розетке зарядник без смартфона
РИА Новости20:05

Тихановская допустила посредничество РФ в разрешении кризиса в Белоруссии

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская сказала, что видит РФ посредником, если политический кризис в стране не получится разрешить без международной помощи.
Вечерняя Москва19:05
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Литва ответила на угрозы Лукашенко отказаться от портов

Ранее в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил отказаться от транзита через польские и литовские порты из-за угроз этих стран ввести санкции в отношении Минска.
Национальная служба новостейвчера в 11:45
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Помпео заявил о восстановлении санкций СБ ООН против Ирана 20 сентября

Американский госсекретарь Майкл Помпео утверждает, что антииранские санкции Совета Безопасности ООН будут восстановлены в полночь 20 сентября, несмотря на то, что ранее Совбез всемирной организации отказал удовлетворить соответствующее обращение США.
ТАСС27 августа в 11:32
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Россиян предупредили о вещах, которые нельзя вывозить из Турции

В последнее время российских туристов стали чаще задерживать турецкие службы таможенного и пограничного контроля за вывоз предметов, которые могут иметь культурно-историческую и археологическую ценность, сообщает Генеральное консульство России в Анталье.
РИА Новостивчера в 05:59
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