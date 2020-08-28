Эксперт рассказал, как узнать, кто звонит со скрытого номера

Если же задача состоит в том, чтобы заблокировать такие звонки, то достаточно скачать нужные приложения – их выбор очень широк, а пользоваться таким сервисом удобно и просто, добавляет Мясоедов.