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РБК
РБК

Генпрокуратура направила иск об истребовании имущества по делу БСК

Ведомство заявило иск в Арбитражный суд Башкирии об истребовании имущества из чужого незаконного владения.В источнике
С чего всё началось
В ходе проверки
 выявлены нарушения законодательства о приватизации и факты злоупотреблений, материалы направлены в Следственный комитет России для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц региональных органов власти.
Башинформ09:48
Подробнее о событии
Уфа1.ру

Генпрокуратура направила иск об истребовании имущества по делу БСК

Уфа1.ру10:25
Bash.News

Генпрокуратура потребовала возбудить дело на чиновников из-за БСК

Bash.News10:19
ГТРК Башкортостан

Генпрокуратура продолжает проверку законности отчуждений акций БСК

ГТРК Башкортостан01:30
ТАСС

Прокуратура нашла нарушения в приватизации Башкирской содовой компании

ТАСС09:43
ProUfu.ru

Генпрокуратура нашла нарушения на БСК и направила материалы для возбуждения уголовного дела

ProUfu.ru09:36
РБК

Генпрокуратура направила иск об истребовании имущества по делу БСК

РБК09:22
Башинформ

Генпрокуратура направила в Следком материалы проверки по отчуждению акций БСК

Башинформ09:48

В Федерации карате России оценили присуждение Зеленскому черного пояса

Черный пояс по карате главе Украины Владимиру Зеленскому могли присудить либо за большой вклад в развитие данного вида боевого искусства, либо в знак уважения, либо он просто соответствует этой степени мастерства, заявил газете ВЗГЛЯД президент Федерации карате России Сергей Цой.
Взгляд.ру07:08
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Под Харьковом обстреляли автобус с членами оппозиционной организации

Как ранее заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива, на трассе Киев — Харьков был обстрелян автобус с участниками общественного движения «Патриоты — За жизнь».
РБКвчера в 13:48
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Диетологи назвали продукты, которые нужно есть на ночь для похудения

Специалисты из Соединенных Штатов Америки недавно перечислили особые продукты, которые при употреблении их в пищу на ночь способны значительно ускорить процесс снижения веса, а также улучшить все метаболические процессы в организме.
ToDay News Ufa10:41
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Пристайко предложил временно отказаться от идеи контроля в Донбассе

Бывший глава украинского МИД, украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко считает, что в случае провала Минских соглашений Киев мог бы временно отказаться от идеи возвращения контроля в Донбассе в пользу сохранения «западного вектора».
RT на русском09:18