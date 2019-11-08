Общество

Комсомольская правдаКомсомольская правдаГенпрокуратура нашла новое имущество у чиновника-миллиардера Шестуна

В Генпрокуратуре РФ сообщили, что у бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Шестуна и его близких нашли новое имущество, о котором раньше не было известно. Сообщается, что в период с 2003 года по 2018 год бизнесмен и его окружение приобрели не менее 858 объектов недвижимости.
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 04:35, Вашингтон
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