Общество
Комсомольская правдаГенпрокуратура нашла новое имущество у чиновника-миллиардера Шестуна
В Генпрокуратуре РФ сообщили, что у бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Шестуна и его близких нашли новое имущество, о котором раньше не было известно. Сообщается, что в период с 2003 года по 2018 год бизнесмен и его окружение приобрели не менее 858 объектов недвижимости.
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Шестун должен отдать государству 800 объектов недвижимости на 1 миллиард рублей
Вести Подмосковьявчера в 11:57
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 04:35, Вашингтон
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