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Генпрокуратура нашла проблему в закупках лечебной обуви для инвалидов

Генеральная прокуратура России нашла проблему в закупках лечебной обуви для инвалидов и обратилась в Минэкономразвития с просьбой разобраться в ситуации.
Lenta.ru
Генпрокуратура отмечает, что, по действующему законодательству, обеспечить инвалидов необходимыми средствам можно только через аукцион.
Коммерсантъ
В пресс-службе министерства РБК подтвердили факт подлинности переписки с Генпрокуратурой.
РБК
В Минэкономразвития признают, что система аукционов приводит к существенному снижению начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК) и заключению соглашений с низкой рентабельностью.
РБК

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РБК: Генпрокуратура выявила срывы закупок обуви для инвалидов

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Генпрокуратура нашла проблему в закупках лечебной обуви для инвалидов

Lenta.ru17:55

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РБК17:00
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