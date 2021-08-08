Эксперты назвали города России, где быстрее всего дорожают «однушки»

Сочи возглавил рейтинг по росту стоимости однокомнатных квартир в крупнейших городах России: за последние пять лет жилье там подорожало более чем вдвое, выяснили для РИА Новости эксперты консалтинговой группы SRG.