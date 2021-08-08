Lenta.ruГенпрокуратура нашла проблему в закупках лечебной обуви для инвалидовГенеральная прокуратура России нашла проблему в закупках лечебной обуви для инвалидов и обратилась в Минэкономразвития с просьбой разобраться в ситуации.Lenta.ruГенпрокуратура отмечает, что, по действующему законодательству, обеспечить инвалидов необходимыми средствам можно только через аукцион.КоммерсантъВ пресс-службе министерства РБК подтвердили факт подлинности переписки с Генпрокуратурой.РБКВ Минэкономразвития признают, что система аукционов приводит к существенному снижению начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК) и заключению соглашений с низкой рентабельностью.РБКЧитать далееСвернутьПодробнее о событииРБК: Генпрокуратура выявила срывы закупок обуви для инвалидовКоммерсантъ18:23Генпрокуратура нашла проблему в закупках лечебной обуви для инвалидовLenta.ru17:55Генпрокуратура нашла проблему в госзакупках лечебной обувиРБК17:00Показать все источникиОценить2Поделиться