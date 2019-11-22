Общество
РБКГенпрокуратура назвала ошибкой новые правила медосмотра водителей
Первый замгенпрокурора Александр Буксман считает, что Минздрав допустил ошибку при изменении правил медосмотра водителей. Об этом сообщает «РИА Новости».
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В Генпрокуратуре раскритиковали инициативу Минздрава ввести новые правила медосмотра водителей.РИА Новости04:03
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Общество
Минздрав отложил приказ о дорогом медосмотре для водителей
Ориентируясь на мнение автолюбителей, вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей отложили.
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Музыка
Наргиз без Фадеева оказалась в европейском топ-чарте
Гаджеты
Стереодинамики, 4500 мА•ч, UFS 3.0 и Snapdragon 855 за $325. Вышла новая версия интересного смартфона среднего класса
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Экономика
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Политика
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Boeing 737 авиакомпании Turkish Airlines, прибывший из Стамбула, совершил в четверг аварийную посадку в аэропорту Одессы.
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Месси прислал подарок на 15-летие футболисту дортмундской «Боруссии»
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