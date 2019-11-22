Общество

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Первый замгенпрокурора Александр Буксман считает, что Минздрав допустил ошибку при изменении правил медосмотра водителей. Об этом сообщает «РИА Новости».
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с чего всё началось

Генпрокуратура назвала новые правила медосмотра водителей ошибкой Минздрава

В Генпрокуратуре раскритиковали инициативу Минздрава ввести новые правила медосмотра водителей.
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Прокуратура: Минздрав ошибся с вводом новых правил медосмотра водителей

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РИА Новости04:03

Генпрокуратура назвала ошибкой новые правила медосмотра водителей

РБК04:33

В Генпрокуратуре назвали ошибкой новые правила медосмотра водителей

RT на русском03:39
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Общество

Минздрав отложил приказ о дорогом медосмотре для водителей

Ориентируясь на мнение автолюбителей, вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей отложили.
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