с чего всё началось

Первый замгенпрокурора Александр Буксман считает, что Минздрав допустил ошибку при изменении правил медосмотра водителей.

Политика Песков: расследование ЧП под Северодвинском не может быть публичным Расследование обстоятельств инцидента, произошедшего в августе на полигоне под Северодвинском, может носить исключительно закрытый характер, так как речь идет об испытании нового вооружения.

Происшествия Во Владивостоке мать выбросила младенца с восьмого этажа По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», в рамках которого была задержана мать ребёнка — 37-летняя женщина.

Происшествия На лекции на журфаке МГУ задержан посторонний мужчина с ножом Мужчина вёл себя странно, и преподаватель вызвал охрану. Во время обыска у него нашли нож и четыре пары часов, по две на каждой руке.

Происшествия Подростки сбили полицейского в Подмосковье Двое подростков на ВАЗ 2105 сбили сотрудника ГИБДД, пытаясь скрыться от погони.

Футбол Почеттино оставил трогательное послание игрокам «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино обратился к игрокам "Тоттенхэма" после того, как его уволили с поста главного тренера клуба.

Армия и оружие Военная прокуратура насчитала более 100 случаев избиений солдат за год «Практика показывает, что поддержание управляемости подразделений на кулаках со стороны этой категории командиров еще не изжито, и в текущем году пострадало более 100 подчиненных», — сказал заместитель главного военного прокурора Сергей Скребец в Совете Федерации.

Общество Victoria’s Secret отменила свое ежегодное шоу Американская компания L Brands, которой принадлежит бренд нижнего белья Victoria's Secret, объявила об отмене Victoria's Secret Fashion Show в 2019 году, сообщает журнал Fortune.

Политика Тверской суд Москвы отказался принять иск ФБК к Путину Тверской суд Москвы отказался принимать иск "Фонда борьбы с коррупцией" на бездействие президента РФ Владимира Путина, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.

Финансы Средняя ставка по вкладам в России достигла десятилетнего минимума Средняя максимальная ставка по вкладам во второй декаде ноября снизилась до 6,03%, это минимальное значение с 2009 года, следует из данных Банка России.

Здоровье Скворцова отреагировала на увольнение врача-трансплантолога Каабака Операция, которую проводил уволенный из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) врач-трансплантолог Михаил Каабак, не является уникальной, даже если ее проводят маловесным детям.