Общество
РБКГенпрокуратура назвала ошибкой новые правила медосмотра водителей
Первый замгенпрокурора Александр Буксман считает, что Минздрав допустил ошибку при изменении правил медосмотра водителей.
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В Генпрокуратуре раскритиковали инициативу Минздрава ввести новые правила медосмотра водителей.РИА Новости04:03
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Политика
Песков: расследование ЧП под Северодвинском не может быть публичным
Расследование обстоятельств инцидента, произошедшего в августе на полигоне под Северодвинском, может носить исключительно закрытый характер, так как речь идет об испытании нового вооружения.
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Путин открыл движение по первому Московскому центральному диаметру (МЦД-1) и прокатился по ветке, соединяющей Одинцово и Лобню.
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Песков прокомментировал публикацию кадров жестокого убийства в Сирии
Россия не имеет отношения к лицам, совершившим жестокое убийство в Сирии, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Общество
Одобрившая новый порядок медосмотра для водителей врач уволилась
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Скарлетт Йоханссон — 35
22 ноября американская актриса и певица Скарлетт Йоханссон отмечает 35-летие.
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В Твери завели дело после смерти врача из-за неправильного диагноза
Следственный комитет России возбудил уголовное дело после смерти местного врача, которой медики не сумели диагностировать инфаркт.
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Мужчина вёл себя странно, и преподаватель вызвал охрану. Во время обыска у него нашли нож и четыре пары часов, по две на каждой руке.
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Подростки сбили полицейского в Подмосковье
Двое подростков на ВАЗ 2105 сбили сотрудника ГИБДД, пытаясь скрыться от погони.
Политика
Глава МИД ФРГ не поддержал идею вывода ядерного оружия США из Германии
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State of Decay 2 в начале 2020 года выйдет в Steam
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«Вертолеты России» упустили контракты с Индией и Индонезией
Российский холдинг «Вертолеты России» не смог договориться с Индией и Индонезией о поставках вертолетов Ми-171 и Ми-172.
Армия и оружие
Организатор терактов ИГ в России пойман в Сирии
В Сирии пойман боевик «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, запрещенная в России), ответственный за организацию терактов в России и Германии.
Политика
В Кремле уверены, что визит Вучича в Россию омрачить не удастся
Кремль очень ждет и готовится к визиту в РФ президента Сербии Александара Вучича, рассчитывает, что омрачить визит не удастся.
Футбол
Почеттино оставил трогательное послание игрокам «Тоттенхэма»
Маурисио Почеттино обратился к игрокам "Тоттенхэма" после того, как его уволили с поста главного тренера клуба.
Общество
Владимир Путин признал, что реальные доходы россиян перестали расти
В июне этого года президент России говорил, что реальные доходы россиян постепенно восстанавливаются после спада в течение нескольких последних лет.
Политика
В Кремле назвали дату проведения большой пресс-конференции Путина
Большая пресс-конференция российского лидера Владимира Путина состоится 19 декабря 2019 года. Об этом информирует пресс-служба Кремля.
Армия и оружие
Военная прокуратура насчитала более 100 случаев избиений солдат за год
«Практика показывает, что поддержание управляемости подразделений на кулаках со стороны этой категории командиров еще не изжито, и в текущем году пострадало более 100 подчиненных», — сказал заместитель главного военного прокурора Сергей Скребец в Совете Федерации.
Общество
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Американская компания L Brands, которой принадлежит бренд нижнего белья Victoria's Secret, объявила об отмене Victoria's Secret Fashion Show в 2019 году, сообщает журнал Fortune.
Политика
Тверской суд Москвы отказался принять иск ФБК к Путину
Тверской суд Москвы отказался принимать иск "Фонда борьбы с коррупцией" на бездействие президента РФ Владимира Путина, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.
Финансы
Средняя ставка по вкладам в России достигла десятилетнего минимума
Средняя максимальная ставка по вкладам во второй декаде ноября снизилась до 6,03%, это минимальное значение с 2009 года, следует из данных Банка России.
Здоровье
Скворцова отреагировала на увольнение врача-трансплантолога Каабака
Операция, которую проводил уволенный из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) врач-трансплантолог Михаил Каабак, не является уникальной, даже если ее проводят маловесным детям.
Происшествия
Молдавский танкер терпит бедствие в Одесском заливе
Танкер «Делфи» под флагом Молдавии терпит бедствие в Одесском заливе. Об этом сообщает украинское издание «Думская».
Общество
Чиновницу в Петрозаводске решено уволить за пост в социальных сетях
Начальника управления культуры администрации Петрозаводска Анну Лесонсен приняла решение уволить администрация города Петрозаводска за оскорбительный пост в социальных сетях.
Общество
Лобода попала на постер группы Тилля Линдеманна
Певица Светлана Лобода оказалась на постере группы Lindemann, основанной солистом Rammstein Тиллем Линдеманном и Петером Тэгтгреном.