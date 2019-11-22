Общество

РБКРБКГенпрокуратура назвала ошибкой новые правила медосмотра водителей

Первый замгенпрокурора Александр Буксман считает, что Минздрав допустил ошибку при изменении правил медосмотра водителей. Об этом сообщает «РИА Новости».
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с чего всё началось

Генпрокуратура назвала новые правила медосмотра водителей ошибкой Минздрава

В Генпрокуратуре раскритиковали инициативу Минздрава ввести новые правила медосмотра водителей.
РИА Новости04:03

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Генпрокуратура назвала новые справки для водителей ошибкой Минздрава

ТАСС04:16

Генпрокуратура назвала ошибкой новые правила медосмотра водителей

РБК04:33

Замгенпрокурора объяснил, зачем Минздрав ввел тесты на наркотики для водителей

Интерфакс04:30

Прокуратура: Минздрав ошибся с вводом новых правил медосмотра водителей

Российская газета04:35

Генпрокуратура назвала новые правила медосмотра водителей ошибкой Минздрава

РИА Новости04:03

В Генпрокуратуре назвали ошибкой новые правила освидетельствования водителей

Известия03:49

В Генпрокуратуре назвали ошибкой новые правила медосмотра водителей

RT на русском03:39
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Политика

Юмашев рассказал, почему Ельцин выбрал Путина своим преемником

Советник президента и бывший руководитель администрации Кремля Валентин Юмашев объяснил, почему Борис Ельцин выбрал именно Владимира Путина своим преемником в 1999 году.
РИА Новости 11:18
Теннис

Сборная России вышла в полуфинал Кубка Дэвиса, победив Сербию

RT на русском 10:24
Фигурное катание

Россиянка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе

Российская фигуристка Алена Косторная установила новый мировой рекорд в короткой программе в соревнованиях среди женщин в одиночном катании на этапе Гран-при в японском Саппоро.
Газета.Ru 04:29
Общество

Доронина призвала Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе имени Горького

RT на русском 11:04
Транспорт

На МЦК произошёл сбой в движении поездов

«Железнодорожники принимают необходимые меры для восстановления движения», — говорится в сообщении.
Говорит Москва 11:14
Происшествия

В перестрелке в Сухуме погибли три человека

В центре Сухума произошла перестрелка, в результате которой погибли три человека, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД Абхазии.
РБК 10:40
Авто

Илон Маск представил электропикап Cybertruck

Генеральный директор Tesla Илон Маск представил первый электропикап компании, также известный как Cybertruck.
Газета.Ru 05:14
Общество

Медведев выступил против жесткого определения неполного рабочего дня

Премьер-министр и лидер «Единой России» Дмитрий Медведев выступил против жесткого определения понятия «неполный рабочий день» в Трудовом кодексе, потому что оно «толкуется по-разному».
Коммерсантъ 10:24
Политика

В Кремле назвали шокирующими кадры жестокого убийства в Сирии

Россия не имеет отношения к лицам, совершившим жестокое убийство в Сирии, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:20
Происшествия

Замглавы Росалкогольрегулирования продлили срок задержания

Решение о продлении на 72 часа срока задержания заместителя главы Росалкогольрегулирования Ирине Голосной принял 22 ноября Пресненский суд Москвы, сообщает агентство «Москва».
REGNUM 10:35
Происшествия

Экс-главу Чехова отправили под домашний арест по делу о мошенничестве

Бабушкинский суд Москвы в пятницу отправил до конца года под домашний арест бывшую главу подмосковного городского округа Чехов Марину Кононову, которую обвиняют в афере с муниципальным имуществом на 7,3 миллиона рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 09:07
Политика

В Крыму опровергли возобновление паромного сообщения с Турцией

Ранее в Южном региональном центре поддержки экспорта РБК заявили, что паромное сообщение между Крымом и Турцией возобновлено, однако конкретной информации о портах нет.
РБК 10:13
Происшествия

Еще одна жертва Соколова рассказала о жутких отношениях с историком

Газета.Ru 08:57
Общество

В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации

Вести.Ru 03:15
Финансы

Ставки по рублевым вкладам в банках достигли десятилетнего минимума

В российских банках средняя максимальная ставка по вкладам в рублях достигла десятилетнего минимума — 6,03%.
REGNUM 10:09
Происшествия

Молдавский танкер терпит бедствие в Одесском заливе

Танкер «Делфи» под флагом Молдавии терпит бедствие в Одесском заливе. Об этом сообщает украинское издание «Думская».
Известия вчера в 20:35
Политика

Бутина начнет работать в аппарате уполномоченного по правам человека

Коммерсантъ 10:52
Происшествия

Заклинивший затвор пистолета спас жизнь полицейским под Сыктывкаром

На счастье стражей порядка у пистолета заклинил затвор. Сыпавшего угрозами хулигана скрутили.
Вести.Ru 08:31
Футбол

Состоялась жеребьёвка стыковых матчей Евро-2020

Стали известны результаты жеребьёвки стыковых матчей за право сыграть в финальной стадии чемпионата Европы 2020 года, сообщает пресс-служба УЕФА.
Чемпионат 06:29
Футбол

Сборная России сыграет матч Евро-2020 с Данией в Копенгагене

Напомним: либо Россия, либо Дания, попавшие в одну группу Евро-2020, как одни из стран-организаторов финальной стадии турнира должны были провести три встречи группового этапа дома.
Российская газета 08:14
Политика

МИД Швеции пожаловался, что россияне боятся посещать страну

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде пожаловалась, что иностранцы не хотят посещать страну из-за ее негативного образа за рубежом.
РИА Новости 10:04
Политика

Путин призвал добиться более устойчивого роста экономики России

«Очевидно, что в течение следующих трёх лет необходимо не только закрепить позитивные тенденции в экономике, но и сделать экономический рост более устойчивым, качественным и динамичным», — приводит его слова на совещании по экономическим вопросам ТАСС.
RT на русском 10:36
Политика

США ввели санкции против министра связи и информации Ирана

США ввели санкции против министра связи и информации Ирана Мохаммада Джавада Азари Джароми, сообщает управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США.
РИА Новости 10:38
Экономика

Пакет акций «Газпрома» на 188 млрд рублей получил один покупатель

«Газпром» продал 3,59% своих квазиказначейских акций одному покупателю, свидетельствуют данные Московской биржи.
Ведомости 06:49
Общество

Медик, одобрившая новую систему медосмотра водителей, уволилась

Днем 21 ноября стало известно, что Минздрав откладывает вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей с учетом обеспокоенности граждан .
Znak.com вчера в 13:06
Общество

Архив Колчака продали за более чем €3 млн

ТАСС вчера в 13:22
Шоу-бизнес

Вера Брежнева не стала отрицать развод с Константином Меладзе

Культуромания 11:16
Политика

Тверской суд Москвы отказал ФБК в иске к Путину

Пресс-секретарь Тверского суда Москвы Ольга Бондарева заявила, что суд отказался принимать иск "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) к президенту России Владимиру Путину.
Газета.Ru 06:58
Спорт

Тренер пропустившего допинг-тесты атлета обвинил ВФЛА в бездействии

Ранее сообщалось, что независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU) временно отстранил главу ВФЛА Дмитрия Шляхтина из-за дела Лысенко.
Газета.Ru 09:54
Политика

Путин вручил награды вдовам испытателей, погибших под Северодвинском

Президент России Владимир Путин вручил государственные награды вдовам сотрудников «Росатома», погибших при взрыве на испытаниях нового ракетного двигателя на полигоне под Северодвинском.
REGNUM вчера в 13:55
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