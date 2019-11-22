Общество

РБКРБКГенпрокуратура назвала ошибкой новые правила медосмотра водителей

Первый замгенпрокурора Александр Буксман считает, что Минздрав допустил ошибку при изменении правил медосмотра водителей. Об этом сообщает «РИА Новости».
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с чего всё началось

В Генпрокуратуре назвали ошибкой новые правила медосмотра водителей

В Генпрокуратуре раскритиковали инициативу Минздрава ввести новые правила медосмотра водителей.
РИА Новости04:03

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Прокуратура: Минздрав ошибся с вводом новых правил медосмотра водителей

Российская газета04:35

Генпрокуратура назвала ошибкой новые правила медосмотра водителей

РБК04:33

В Генпрокуратуре назвали ошибкой новые правила медосмотра водителей

RT на русском03:39

Генпрокуратура назвала новые справки для водителей ошибкой Минздрава

ТАСС04:16

В Генпрокуратуре назвали ошибкой новые правила медосмотра водителей

РИА Новости04:03

В Генпрокуратуре назвали ошибкой новые правила освидетельствования водителей

Известия03:49

Замгенпрокурора объяснил, зачем Минздрав ввел тесты на наркотики для водителей

Интерфакс04:30
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Актер, сыгравший Тормунда, снял альтернативный финал «Игры престолов»

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В работе Telegram произошел сбой

Пользователи мессенджера Telegram пожаловались на проблемы в работе сервиса.
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В ФСБ показали состояние отправленных на Украину кораблей

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Германия заинтересована в хорошем соседстве с Россией, несмотря на трудности. Об этом сказала канцлер ФРГ Ангела Меркель, передает ТАСС.
РЕН ТВ 06:37
Театры

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил о возможных осадках в виде мокрого снега и дождя в Москве в конце следующей недели.
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Интерес к покупке почти 700 млн акций за 139 млрд рублей проявляли около полутысячи инвесторов, однако в итоге весь пакет приобрел один покупатель.
BFM.ru вчера в 08:13
Транспорт

Путин в числе первых пассажиров проехался по МЦД

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что первым пассажирам Московских центральных диаметров в день запуска бесплатно раздадут горячий чай.
RT на русском вчера в 06:14
Общество

Главу мусорной госкомпании уволили спустя полгода после назначения

Почему ушел в отставку глава "Российского экологического оператора" Гендиректор "Российского экологического оператора", куратор мусорной реформы Денис Буцаев ушел в отставку, сообщил источник РБК в РЭО и подтвердил знакомый Буцаева.
РБК 08:15
Футбол

Сборная России сыграет на Евро-2020 против Дании в Копенгагене

Сборная России сыграет матч против сборной Дании на предстоящем чемпионате Европы по футболу 2020 года в Копенгагене.
Газета.Ru 07:24
Армия и оружие

Путин назвал долю современного оружия и техники в армии

Газета.Ru 08:08
Спорт

Президента ВФЛА Шляхтина отстранили

Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) временно отстранил президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина за вмешательство в расследование по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко.
Советский спорт вчера в 12:22
Общество

Польша экстрадировала в Россию экс-главу НПО «Космос» Чернякова

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Начата проверка по факту смерти в ванной комнате 14-летней школьницы из Ленска, сообщает пресс-служба управления СК РФ по Якутии.
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Политика

Глава МИД ФРГ не поддержал идею вывода ядерного оружия США из Германии

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что выступает против вывода «в одностороннем порядке» ядерного оружия США, дислоцированного на территории ФРГ.
NewInform 04:43
Политика

В Кремле не видят связи между видео казни в Сирии и операцией РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о причастности российских военнослужащих к жестокому видео с убийством сирийца в 2017 году в Сирии, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru вчера в 06:32
Политика

Военную доктрину России могут скорректировать

Совет безопасности может при необходимости предложить президенту скорректировать военную доктрину России, заявил секретарь организации Николай Патрушев.
Вести.Ru 07:30
Общество

Шоу Victoria’s Secret официально отменили

В прошлом году показ посмотрели 3,3 млн зрителей. Это стало самым большим падением аудитории для этого шоу.
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В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации

Вести.Ru 03:15
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Паромное сообщение между Крымом и Турцией восстановлено

Паромное сообщение между Крымом и Турцией восстановлено.
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Лукашенко запретил руководителям брать на работу любовниц

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания по агропромышленному комплексу заявил, что руководителям профильных холдингов следует думать над увеличением зарплат специалистов, чтобы привлекать на работу профессионалов.
Московский Комсомолец 06:59
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Россиянка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе

Российская фигуристка Алена Косторная установила новый мировой рекорд в короткой программе в соревнованиях среди женщин в одиночном катании на этапе Гран-при в японском Саппоро.
Газета.Ru 04:29
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Экипаж застрявшего у берегов Одессы танкера могут эвакуировать силой

REGNUM 08:04
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Перечислены наиболее подверженные риску исчезновения профессии

Эксперты Института развития интернета (ИРИ) выяснили, какие профессии первыми могут исчезнуть из-за новых технологий.
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Участник штурма в Беслане хочет «дать в челюсть Дудю» за его фильм

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Может, так и было, но сейчас Ветлицкая признается: «Рождение ребенка не сделало меня счастливой».
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Лобода попала на постер группы Тилля Линдеманна

Певица Светлана Лобода оказалась на постере группы Lindemann, основанной солистом Rammstein Тиллем Линдеманном и Петером Тэгтгреном.
РИА Новости вчера в 18:18
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Кабмин Украины хочет утвердить страховую цену на газ для населения

Кабинет министров Украины планирует утвердить с 1 января 2020 года страховую цену на газ для населения, заявил глава минэнерго Украины Алексей Оржель.
РИА Новости вчера в 17:00
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