Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъГенпрокуратура не утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян

Следователи СКР возбудили в отношении уже погибшего Хачатуряна уголовное дело и вскоре прекратили в связи с его смертью.
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с чего всё началось

Генпрокуратура не утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян

Дело сестер Хачатурян быстро приобрело большой резонанс и буквально раскололо общество.
Коммерсантъ10:11

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Генпрокуратура не утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян

Коммерсантъ10:11

Прокуратура отказалась утверждать обвинительное заключение по делу сестер Хачатурян

ТАСС11:50

Генпрокуратура, по некоторым данным, вернула в СК дело сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца

Эхо Москвы14:31

Генпрокуратура отказалась заключать обвинение по делу сестер Хачатурян

Газета.Ru12:05

Технические ошибки и неточная квалификация. До Нового года сестры Хачатурян могут лишиться электронных браслетов, но не обвинений в сговоре и убийстве отца

Фонтанка.Ру10:56

«Коммерсант»: Генпрокуратура отказалась утвердить обвинение по делу сестер Хачатурян

Дождь11:03

Генпрокуратура РФ отказалась утвердить обвинение сёстрам Хачатурян

Life.ru12:21
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Заявление США о запуске железнодорожного сообщения по Крымскому мосту объясняется элементарной завистью, заявил 26 декабря глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.
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Ливия официально запросила у Турции военную поддержку

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Киев и самопровозглашенные ДНР и ЛНР согласовали дату обмена пленными по формуле "всех установленных на всех установленных".
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После аварии с автобусом в Липецкой области возбуждено уголовное дело

Полиция возбудила дело после ДТП с участием автобуса в Липецкой области, который следовал по маршруту Москва — Тбилиси.
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ЦСКА в матче 16-го тура регулярного чемпионата Евролиги обыграл «Милан» со счетом 78:75.
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Forbes составил список наиболее разбогатевших в 2019 году миллиардеров

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Сборная Канады обыграла команду США на старте МЧМ

Хоккеисты молодежной сборной Канады, составленной из игроков не старше 20 лет, переиграли команду США в своем первом матче молодежного чемпионата мира.
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Кировский районный суд Уфы приговорил на сроки от шести до семи лет лишения свободы трех бывших полицейских Башкирии, признав их виновными в изнасиловании в отделе своей коллеги, 23-летней дознавательницы.
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Ростовская область направит 12 млн рублей на содержание «Ростов-Арены»

На следующий год предусмотрен следующий порядок финансирования содержания ростовского стадиона: 95% из федерального и 5% - из бюджета Ростовской области.
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Россия нашла корабли для помощи в строительстве «Северного потока-2»

Россия нашла корабли для помощи в завершении строительства «Северного потока-2».
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Умерла художественный руководитель «Современника» Галина Волчек

В Москве на 87-м году жизни умерла народная артистка СССР, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек, говорится в сообщении театра.
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Общество

Почти 2 млн граждан Украины попали в госреестр должников

С начала года в Единый реестр должников попало более 1,7 млн граждан Украины.
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Общество

Установлена причина пожара на могиле Децла

Работники Пятницкого кладбища в Москве назвали причину возгорания на могиле хип-хоп-исполнителя Кирилла Толмацкого, известного как Децл.
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Исполнитель роли Деда Мороза скончался во время утренника в детском саду в городе Североморске.
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Все представители Украины в международной следственной группе по делу крушения «Боинга» рейса МН17 были уволены со своих прокурорских постов.
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В Петербурге обнаружены останки жертвы историка Соколова

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«В течение IV квартала за счёт сосредоточения ресурсов Минобороны Украины удалось заключить контракты на поставку второй партии противотанковых ракетных комплексов Javelin производства США», — приводит пресс-служба украинского оборонного ведомства слова заместителя министра обороны Анатолия Петренко.
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