Происшествия
КоммерсантъГенпрокуратура не утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян
Следователи СКР возбудили в отношении уже погибшего Хачатуряна уголовное дело и вскоре прекратили в связи с его смертью.
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с чего всё началось
Дело сестер Хачатурян быстро приобрело большой резонанс и буквально раскололо общество.Коммерсантъ10:11
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Политика
В России ответили на заявление США о запуске поездов в Крым
Заявление США о запуске железнодорожного сообщения по Крымскому мосту объясняется элементарной завистью, заявил 26 декабря глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.
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Навка: Загитова двое суток не спит и не ест
Происшествия
В Абакане горит торговый павильон
Армия и оружие
Ливия официально запросила у Турции военную поддержку
Правительство национального согласия Ливии официально запросило у Турции военную поддержку «с воздуха, с земли и с моря».
Политика
«Ъ»: Киев и Донбасс выбрали дату обмена «всех на всех»
Киев и самопровозглашенные ДНР и ЛНР согласовали дату обмена пленными по формуле "всех установленных на всех установленных".
Происшествия
После аварии с автобусом в Липецкой области возбуждено уголовное дело
Полиция возбудила дело после ДТП с участием автобуса в Липецкой области, который следовал по маршруту Москва — Тбилиси.
Баскетбол
ЦСКА обыграл «Милан», одержав третью победу подряд
ЦСКА в матче 16-го тура регулярного чемпионата Евролиги обыграл «Милан» со счетом 78:75.
Происшествия
На главу района Воронежской области совершено покушение
Николай Фролов занимает должность главы Рамонского района с февраля 2018 года, ранее в течение 13 лет он возглавлял Айдаровское сельское поселение.
Экономика
Forbes составил список наиболее разбогатевших в 2019 году миллиардеров
Журнал Forbes опубликовал рейтинг наиболее разбогатевших российских миллиардеров за 2019 год.
Хоккей
Сборная Канады обыграла команду США на старте МЧМ
Хоккеисты молодежной сборной Канады, составленной из игроков не старше 20 лет, переиграли команду США в своем первом матче молодежного чемпионата мира.
Происшествия
Бывшие полицейские в Уфе получили сроки за изнасилование своей коллеги
Кировский районный суд Уфы приговорил на сроки от шести до семи лет лишения свободы трех бывших полицейских Башкирии, признав их виновными в изнасиловании в отделе своей коллеги, 23-летней дознавательницы.
Футбол
Ростовская область направит 12 млн рублей на содержание «Ростов-Арены»
На следующий год предусмотрен следующий порядок финансирования содержания ростовского стадиона: 95% из федерального и 5% - из бюджета Ростовской области.
Общество
Россия нашла корабли для помощи в строительстве «Северного потока-2»
Россия нашла корабли для помощи в завершении строительства «Северного потока-2».
Общество
Умерла художественный руководитель «Современника» Галина Волчек
В Москве на 87-м году жизни умерла народная артистка СССР, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек, говорится в сообщении театра.
Общество
Почти 2 млн граждан Украины попали в госреестр должников
С начала года в Единый реестр должников попало более 1,7 млн граждан Украины.
Гаджеты
Представлена линейка смартфонов Oppo Reno 3
Смартфон Oppo Reno 3 базируется на платформе MediaTek Dimensity 1000 с поддержкой 5G.
Единоборства
Федор Емельяненко: Для меня брат «мертв», но я молюсь, чтобы он «ожил»
Титулованный боец смешанных единоборств Федор Емельяненко сделал несколько жестких заявлений в отношении своего младшего брата Александра Емельяненко.
Кино
В «Сватах» появится новый персонаж
Армия и оружие
В Санкт-Петербурге спустили на воду подлодку «Волхов»
В Санкт-Петербурге провели торжественную церемонию спуска на воду подлодки «Волхов».
Шоу-бизнес
Настя Каменских показала, как тренирует ягодицы
Знаменитость крупным планом сняла на видео свои ягодицы в обтягивающих лосинах во время глубоких приседаний со штангой.
Общество
УАЗ создаст кемпер на базе «Буханки»
Как стало известно «Автоновостям дня» из сообщения пресс-службы Ульяновского автозавода, «Буханка» позволяет создать на ее базе сразу несколько вариантов автодомов: с низкой подъемной, средней подъемной и высокой стационарной стеклопластиковыми крыши.
Хоккей
Овечкин посетил рождественский ужин Трампа
Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Александр Овечкин с женой Анастасией Шубской побывали на рождественском ужине президента США Дональда Трампа.
Общество
Установлена причина пожара на могиле Децла
Работники Пятницкого кладбища в Москве назвали причину возгорания на могиле хип-хоп-исполнителя Кирилла Толмацкого, известного как Децл.
Политика
Песков рассказал, как Путин встречает Новый год
Пресс секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал в эфире телеканала "Россия 1", как глава государства любит встречать Новый год.
Здоровье
В России пропало жизненно важное для больных лейкозом лекарство
В России пропало жизненно важное для больных лейкозом лекарство - зарубежный препарат «Онкаспар».
Происшествия
Дед Мороз умер на детском утреннике в Североморске
Исполнитель роли Деда Мороза скончался во время утренника в детском саду в городе Североморске.
Политика
На Украине уволили всех работавших над делом МН17 прокуроров
Все представители Украины в международной следственной группе по делу крушения «Боинга» рейса МН17 были уволены со своих прокурорских постов.
Происшествия
В Петербурге обнаружены останки жертвы историка Соколова
Оказалось, что убитая - аспирантка вуза Анастасия Ещенко. Соколов признался в убийстве и расчленении девушки.
Армия и оружие
Украина заключила контракт с США на поставку второй партии Javelin
«В течение IV квартала за счёт сосредоточения ресурсов Минобороны Украины удалось заключить контракты на поставку второй партии противотанковых ракетных комплексов Javelin производства США», — приводит пресс-служба украинского оборонного ведомства слова заместителя министра обороны Анатолия Петренко.