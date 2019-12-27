с чего всё началось

Следователи СКР возбудили в отношении уже погибшего Хачатуряна уголовное дело и вскоре прекратили в связи с его смертью.

Генпрокуратура не утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян

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