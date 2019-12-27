Происшествия
КоммерсантъГенпрокуратура не утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян
Дело сестер Хачатурян быстро приобрело большой резонанс и буквально раскололо общество.
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с чего всё началось
Какие именно нарушения надзорное ведомство нашло в материалах вызвавшего большой резонанс расследования, пока неизвестно. Впрочем, сами следователи Следственного комитета России с этими выводами не согласны и уже обжаловали решение о возврате уголовного дела у самого генпрокурора Юрия Чайки.Коммерсантъ10:11
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Гепрокуратура не утвердила обвинение против сестер Хачатурян, но СК пытается обжаловал это решение
Комсомольская правда16:10
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