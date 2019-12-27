Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъГенпрокуратура не утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян

Дело сестер Хачатурян быстро приобрело большой резонанс и буквально раскололо общество.
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с чего всё началось

Генпрокуратура не утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян

Какие именно нарушения надзорное ведомство нашло в материалах вызвавшего большой резонанс расследования, пока неизвестно. Впрочем, сами следователи Следственного комитета России с этими выводами не согласны и уже обжаловали решение о возврате уголовного дела у самого генпрокурора Юрия Чайки.
Коммерсантъ10:11

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Генпрокуратура не утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян

Коммерсантъ10:11

Прокуратура отказалась утверждать обвинительное заключение по делу сестер Хачатурян

ТАСС11:50

Генпрокуратура не стала утверждать обвинение по делу сестер Хачатурян

Эхо Москвы19:05

Генпрокуратура отказалась утвердить обвинение по делу сестер Хачатурян

Газета.Ru16:21

Технические ошибки и неточная квалификация. До Нового года сестры Хачатурян могут лишиться электронных браслетов, но не обвинений в сговоре и убийстве отца

Фонтанка.Ру10:56

«Коммерсант»: Генпрокуратура отказалась утвердить обвинение по делу сестер Хачатурян

Дождь11:03

Гепрокуратура не утвердила обвинение против сестер Хачатурян, но СК пытается обжаловал это решение

Комсомольская правда16:10
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