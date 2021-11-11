В России захотели ввести обязательные QR-коды для поездов и воздушного транспорта, а также для посещения общественных мест (например, непродуктовых магазинов без товаров первой необходимости) — власти готовят два соответствующих законопроекта.
Временно исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель призвала президента России Владимира Путина способствовать переговорам в «нормандском формате» по разрешению вооруженного конфликта в Донбассе.
Ранее сообщалось, что двоюродный брат бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе Хабиба Нурмагомедова, боец смешанных единоборств Усман Нурмагомедов, с другом задержаны в аэропорту Шереметьево из-за наезда на автомобиле на сотрудника полиции в аэропорту Каспийска.