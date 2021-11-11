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Генпрокуратура обратилась в суд с требованием ликвидировать организацию «Мемориал»

Генеральная прокуратура направила требование о ликвидации международной организации «Мемориал» (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) в Верховный суд.
Lenta.ru
Судебное заседание назначено на 25 ноября.
Газета.Ru
Международный «Мемориал» был внесен в реестр НКО — иностранных агентов в 2016 г. Организация была неоднократно оштрафована российскими судами за нарушение закона об иноагентах.
Ведомости
Правозащитный центр «Мемориал» находится в реестре иноагентов в России с 2014 года.
РБК

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Генпрокуратура: «Мемориал» работает с нарушением Конституции и скрывает, что выполняет функции иноагента
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