Генпрокуратура пришла к выводу, что гибель туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году вызвал сход лавины.

с чего всё началось

Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков.

Политика Украинский политолог Погребинский предрек распад страны при Зеленском Политолог Михаил Погребинский раскритиковал политику президента Украины Владимира Зеленского, идущего против прав населения страны.

Армия и оружие В РВИО рассказали о применении химоружия во время Первой мировой войны Химическое оружие во время Первой мировой войны было смертельно опасным только при первых случаях применения, с ним быстро научились бороться, и в целом на исход войны оно влияния не оказало, заявил РИА Новости эксперт научного отдела Российского военно-исторического общества (РВИО) Константин Пахалюк.

Экономика Agrarheute: прогнозы по урожаю России вызывают злость у европейских фермеров Доходы европейцев, которые отправляют на экспорт только четверть собранного зерна, часто зависят от того, на какой урожай могут рассчитывать российские сельхозпроизводители - они продают порядка половины. 8

Общество В Хабаровске прошел несанкционированный митинг в поддержку Фургала Несанкционированный митинг в поддержку губернатора Хабаровского края Сергей Фургала, арестованного по обвинению в причастности к деятельности ОПГ и организации убийств, прошел в Хабаровске, из-за акции возникли затруднения в работе городской службы скорой помощи, передает корреспондент РИА Новости. 7,9K

Общество Онищенко назвал самую безопасную страну для путешествий Онищенко отметил, что можно снова отправляться в отпуск в европейские страны, при этом он подчеркнул, что статистику по заболеваемости нужно учитывать в каждой стране. 9

Общество Мужчинам разослали рейтинг городов с самыми доступными женщинами Подчеркнув, что речь идет исключительно о порядочных дамах, не ждущих платы за любовь, ловеласы разослали список по своим тематическим ресурсам. 1

Единоборства Салихов на UFC 251 одержал победу раздельным решением судей Россиянин Муслим Салихов, выступающий в полусреднем весе, на UFC 251 победил бразильца Элизеу Залески Дос Сантоса раздельным решением судей — 29-28, 28-29, 30-27.

Авто Китайцы выпустили компактвэн в полтора раза дешевле Lada Largus Китайское совместное предприятие SAIC-General Motors выпустило бюджетный компактвэн Wuling Hong Guang V. Новинка в кузове фургон оказалась почти в полтора раза дешевле Lada Largus: цены в Поднебесной стартуют с 42 900 юаней (433 тысячи рублей), тогда как базовый Largus F90 стоит в России от 620 тысяч рублей. 16

Здоровье Врач-терапевт назвала опасность употребления кофе в жару Как избежать опасных последствий, рассказала в интервью радио Sputnik врач-терапевт, иммунолог, аллерголог Ирина Ярцева.

Общество Участников испытаний вакцины от COVID-19 выпишут на следующей неделе Добровольцы, которым вводили вакцину от COVID-19 в рамках клинического исследования, будут иметь возможность позвонить врачу-исследователю при малейших изменениях самочувствия, сообщила руководитель центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елена Смолярчук. 226

Экономика В России предложили провести деноминацию рубля Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции. 6K

Шоу-бизнес 240-килограммовый сын Никаса Сафронова решил похудеть Сын художника Никаса Сафронова решил срочно похудеть, после того, как во время секса едва не покалечил возлюбленную. 6

Происшествия В Техасе застрелили двух полицейских при задержании преступника Двое американских полицейских погибли во время стрельбы при задержании злоумышленника в городе Мак-Аллен штата Техас, сообщает телеканал ABC со ссылкой на местную полицию. 6

Наука Роборука помогла понять механизм работы венериной мухоловки В своей работе, результаты которой опубликованы в журнале PLOS Biology, учёные подчеркнули, что такой механизм позволяет венериной мухоловке ловить не только медленно движущиеся объекты вроде гусениц, но и быстро перемещающихся насекомых вроде мух и комаров. 5