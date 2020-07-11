Происшествия
РИА НовостиГенпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков.
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Генпрокуратура пришла к выводу, что гибель туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году вызвал сход лавины.РИА Новости06:24
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