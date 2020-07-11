Генпрокуратура пришла к выводу, что гибель туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году вызвал сход лавины.

с чего всё началось

Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков.

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