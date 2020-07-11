Происшествия
Lenta.ruГенпрокуратура объяснила характер травм погибших на перевале Дятлова
В Генпрокуратуре России сообщили, что проанализировали характеристики каждой травмы туристов, погибших на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году.
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с чего всё началось
Генпрокуратура пришла к выводу, что гибель туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году вызвал сход лавины.РИА Новости06:24
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Раскрыта причина гибели группы Дятлова: Главное из итогов прокурорской проверки
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Доктор и телеведущий Александр Мясников сообщил, что по походке можно судить не только о настроении человека и его физической форме, но и диагностировать ту или иную болезнь.
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