Происшествия

Lenta.ruLenta.ruГенпрокуратура объяснила характер травм погибших на перевале Дятлова

В Генпрокуратуре России сообщили, что проанализировали характеристики каждой травмы туристов, погибших на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году.
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с чего всё началось

Генпрокуратура назвала причину гибели группы Дятлова в 1959 году

Генпрокуратура пришла к выводу, что гибель туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году вызвал сход лавины.
РИА Новости06:24

Подробнее о событии

В Генпрокуратуре назвали закрытым вопрос о версиях гибели группы Дятлова

RT на русском09:46

Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова

РИА Новости08:26

Адвокат фонда Дятлова не согласен выводами Генпрокуратуры о причинах гибели туристов

Коммерсантъ08:13

Адвокат фонда Дятлова не согласен с версией прокуратуры о гибели туристов от лавины

ТАСС07:47

Генпрокуратура назвала причины гибели группы Дятлова

РБК06:18

Прокуратура сделала окончательный вывод от чего погибла группа Дятлова

Ёлдаш07:14

Раскрыта причина гибели группы Дятлова: Главное из итогов прокурорской проверки

Комсомольская правда09:15
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Общество

Голикова предложила возобновить международное авиасообщение с 15 июля

Россия начнет переговоры с другими странами о возобновлении авиасообщения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Ведомости вчера в 11:00
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Общество

Полиция назвала организатора несогласованных акций в поддержку Фургала

Известия 06:20
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Общество

Москвичей предупредили о надвигающейся на столицу грозе с дождем

Интерфакс 07:34
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Политика

Зеленский заявил о правильности карантина на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что карантин по коронавирусной инфекции COVID-19, введённый ранее в стране, дал положительные результаты.
RT на русском 09:25
Политика

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Южное командование ВС США (САУТКОМ) за последние 12 недель изъяло 120 тонн кокаина на сумму 2 млрд долларов, было арестовано свыше 1 тыс. наркоторговцев, заявил американский президент Дональд Трамп в ходе выступления в штаб-квартире командования в штате Флорида.
Взгляд.ру 00:39
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Происшествия

Число пострадавших при взрыве газа в Нижнем Новгороде выросло до пяти

Коммерсантъ 01:18
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Общество

В Калининграде умерла 38-летняя пациентка с коронавирусом

Умершей было всего 38 лет, по данным штаба у женщины были сопутствующие иммунные заболевания.
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Политика

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Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что российская экономика находится в состоянии застоя, но может иметь темпы роста в 3-5%.
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Происшествия

При захвате церкви в Йоханнесбурге погибли пять человек

Йоханнесбург, ЮАР, 11 июля 2020, 15:10 — REGNUM Пять человек погибли в ходе попытки полиции освободить захваченных заложников в церкви, которая располагается к западу от Йоханнесбурга.
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Абхазия выразила готовность открыть границу и принимать российских туристов

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Роскосмос ответил на заявление Илона Маска о Сергее Королеве

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