Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиГенпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова

Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков.
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с чего всё началось

Генпрокуратура назвала причину гибели группы Дятлова в 1959 году

Генпрокуратура пришла к выводу, что гибель туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году вызвал сход лавины.
РИА Новости06:24

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Генпрокуратура назвала причины гибели группы Дятлова

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Генпрокуратура назвала дело о гибели группы Дятлова закрытым

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Коммерсантъ08:13

Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова

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«До последнего боролись за жизнь»: Прокурорская проверка показала, что могло бы спасти группу Дятлова

Комсомольская правда09:50
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Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 12:56, Ашберн
Экономика

В России предложили провести деноминацию рубля

Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ru вчера в 09:52
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Армия и оружие

Украина и НАТО договорились усилить присутствие альянса в Черном море

Министр обороны Украины Андрей Таран и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время телефонного разговора договорились об усилении присутствия сил и средств альянса в Черном море.
Lenta.ru 09 июля в 11:42
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Происшествия

В Петербурге неизвестный ограбил банк на четыре миллиона рублей

"Угрожая указанным предметом сотруднику учреждения, похитил около четырех миллионов рублей", — говорится в сообщении.
РИА Новости 12:12
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Армия и оружие

Focus: ЗРК С-500 опережает западные аналоги на 15 лет

Российский ЗРК С-500 опережает западные технологии на 15 лет. Оружие может использоваться даже в космосе.
Российская газета 01:45
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Здоровье

В Калининграде умерла 38-летняя пациентка с коронавирусом

Умершей было всего 38 лет, по данным штаба у женщины были сопутствующие иммунные заболевания.
Новый Калининград.Ru 04:26
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Армия и оружие

Генерал войск ПВО СССР объяснил цели испытаний С-400 в Турции

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Общество

Полиция назвала организатора несогласованных акций в поддержку Фургала

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Общество

ПФР рассказал о надбавках к пенсиям за «советский» стаж

Ко всему прочему, за каждые 12 месяцев, которые пенсионер отработал до 91-го года, добавляется еще один процент.
Evo-rus.com 09:35
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Политика

Эрдоган прокомментировал мнение других стран по собору Святой Софии

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что мнение других стран не повлияет на намерение властей сменить статус собора Святой Софии в Стамбуле.
RT на русском 11:01
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Кино

Авторы «Бессмертной гвардии» показали кадры боевой подготовки

Netflix показал кадры боевой подготовки к боевику «Бессмертная гвардия» в рамках приближающейся премьеры.
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Энергетика

WSJ: нефть может подорожать до $150 за баррель к 2025 году

Цены на нефть к 2025 г. могут подняться до $150 долларов за баррель и выше из-за сокращения добычи и снижения инвестиций в отрасль, считают эксперты, опрошенные газетой The Wall Street Journal.
Ведомости вчера в 03:13
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Спорт

EA анонсировала дату релиза UFC 4 — 14 августа

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Китайцы выпустили компактвэн в полтора раза дешевле Lada Largus

Китайское совместное предприятие SAIC-General Motors выпустило бюджетный компактвэн Wuling Hong Guang V. Новинка в кузове фургон оказалась почти в полтора раза дешевле Lada Largus: цены в Поднебесной стартуют с 42 900 юаней (433 тысячи рублей), тогда как базовый Largus F90 стоит в России от 620 тысяч рублей.
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«Триумфальную арку» Магритта продали на торгах за почти $22,5 млн

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Армия и оружие

Опубликовано видео ракетных стрельб «Петра Великого» в Баренцевом море

Северный флот опубликовал кадры ракетных стрельб на учениях в Баренцевом море.
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Армия и оружие

В Минобороны заявили о скором прорыве в создании СВЧ-оружия

В ближайшее время в области робототехники, создания лазерного, гиперзвукового и сврехвысокочастотного (СВЧ) оружия ожидается технологический прорыв.
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Общество

Верховный суд США признал половину Оклахомы землей индейцев

Верховный суд США признал значительную часть штата Оклахома — около половины его территории — землей, принадлежащей индейской резервации.
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Наука

Новый белок сделал редактирование с помощью CRISPR точнее

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Армия и оружие

Sohu раскрыло сценарий безоговорочной военной победы РФ над США

Китайское издание Sohu на своих страницах вновь гипотетически стравливает Россию и США и рассуждает, что из этого может выйти и какая страна станет безоговорочным победителем.
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Армия и оружие

Помпео отреагировал на связанную с убийством Сулеймани критику ООН

Госсекретарь США Майк Помпео отреагировал на критику ООН в связи с убийством американскими силами высокопоставленного иранского генерала Касема Сулеймани.
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Технологии

Философский факультет МГУ начнёт совместные проекты с Epic Games

Философский факультет Московского государственного университета (МГУ) и разработчик компьютерных игр Epic Games заключили партнерское соглашение.
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В России стартовали продажи обновленной версии машины Volkswagen Polo

В России стартовали продажи нового Volkswagen Polo в кузове лифтбек.
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Общество

Вирусолог из Гонконга обвинила Китай в сокрытии правды о коронавирусе

Янь пояснила: «Причина, по которой я приехала в Америку, состоит в том, что я передаю истинное сообщение о коронавирусе», сообщает Fox News.
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Джонни Депп просил Эмбер Херд порезать его для утоления боли

Голливудский актер Джонни Депп просил бывшую жену Эмбер Херд порезать его, чтобы унять боль.
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Иск Нидерландов против России из-за MH17 получили в ЕСПЧ

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) получил иск правительства Нидерландов против России из-за сбитого над Донбассом в 2014 году малайзийского Boeing MH17.
Lenta.ru вчера в 16:22
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Общество

Росстат: в мае в России от коронавируса умерли 5644 человека

В мае 2020 года от коронавирусной инфекции умерли 5644 человека, сообщил глава Росстата Павел Малков.
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Футбол

«Реал» и «Ювентус» могут встретиться в четвертьфинале Лиги чемпионов

В четвертьфиналах, которые будут состоять из одного, а не двух матчах, сыграют "Манчестер Сити" (Англия) / "Реал" (Испания) — "Ювентус" (Италия) / "Лион" (Франция) – 1пара, "РБ Лейпциг" (Германия) — "Атлетико" (Испания) – 2 пара, "Барселона" (Испания) / "Наполи" (Италия) — "Бавария" (Германия) / "Челси" (Англия) – 3 пара, "Аталанта" (Италия) — "ПСЖ" (Франция) – 4 пара.
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Происшествия

Популярная российская мотоблогер погибла в Подмосковье

В Московской области в результате ДТП погибла популярная российская мотоблогер Ксения Никитина.
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Sony отложила экранизацию Monster Hunter до 2021 года

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Роскосмос ответил на заявление Илона Маска о Сергее Королеве

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