Происшествия

Lenta.ruLenta.ruГенпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова

Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году является лавина — такие результаты проверки объявил на пресс-конференции представитель управления Генпрокуратуры России в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков, передает РИА Новости.
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Генпрокуратура назвала причину гибели группы Дятлова в 1959 году

Генпрокуратура пришла к выводу, что гибель туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году вызвал сход лавины.
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Генпрокуратура назвала причину гибели группы Дятлова в 1959 году

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