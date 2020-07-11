Генпрокуратура пришла к выводу, что гибель туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году вызвал сход лавины.

с чего всё началось

Туристов погубила лавина Об этом заявил представитель управления Генпрокуратуры России в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков. По его словам, плохая видимость помешала девяти советским туристам найти свою палатку, когда они отошли от нее на 50 метров.

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