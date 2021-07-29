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Генпрокуратура обжалует решение о взыскании с РФ $2,6 млрд в пользу Yukos Capital

"23 июля 2021 года завершился очередной арбитражный процесс в рамках так называемой второй волны исков против Российской Федерации, инициированных бывшими акционерами ОАО "НК "ЮКОС" и аффилированными с компанией лицами, - отметили в российской прокуратуре.
ТАСС
Суд решил, что «Россия незаконно экспроприировала займы, которые Yukos Capital выдал своей бывшей материнской компании, и не дала совершиться правосудию в этом деле в российских судах».
РБК
Арбитражный суд Москвы в 2006 году признал ЮКОС банкротом, компания была ликвидирована.
РИА Новости
Генпрокуратура утверждает, что состав арбитража не пришел к единому мнению как по поводу наличия собственной юрисдикции на рассмотрение спора, так и о взыскании с России компенсации в пользу Yukos Capital.
Forbes

С чего всё началось

Экс-структура ЮКОСа заявила о победе над Россией в арбитраже на $5 млрд

29 июля Генеральная прокуратура России подтвердила, что «трибунал большинством голосов посчитал присудить к взысканию с Российской Федерации $2,6 млрд плюс проценты и арбитражные издержки». По ее мнению, в данной части арбитражное решение не может считаться законным.
РБКвчера в 00:30

Подробнее о событии

Генпрокуратура ответила на решение арбитража по делу экс-структуры ЮКОСа

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Генпрокуратура обжалует решение международного арбитража о взыскании с России $2,6 млрд в пользу Yukos Capital

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Генпрокуратура обжалует решение о взыскании с РФ $2,6 млрд в пользу Yukos Capital

ТАССвчера в 07:27

ГП обжалует взыскание с России $2,6 млрд в пользу Yukos Capital

RT на русскомвчера в 07:24

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Коммерсантъвчера в 07:24

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