"23 июля 2021 года завершился очередной арбитражный процесс в рамках так называемой второй волны исков против Российской Федерации, инициированных бывшими акционерами ОАО "НК "ЮКОС" и аффилированными с компанией лицами, - отметили в российской прокуратуре.
Генпрокуратура утверждает, что состав арбитража не пришел к единому мнению как по поводу наличия собственной юрисдикции на рассмотрение спора, так и о взыскании с России компенсации в пользу Yukos Capital.
29 июля Генеральная прокуратура России подтвердила, что «трибунал большинством голосов посчитал присудить к взысканию с Российской Федерации $2,6 млрд плюс проценты и арбитражные издержки». По ее мнению, в данной части арбитражное решение не может считаться законным.
Главный санитарный врач России Анна Попова подписала постановление, согласно которому, сроки сдачи ПЦР-тестов для непривитых от COVID-19 граждан России, въезжающих в страну из-за рубежа, будут продлены.
При осмотре тайника и при обысках в местах проживания боевиков сотрудники ФСБ нашли готовое к применению самодельное взрывное устройство, огнестрельное оружие и боеприпасы, а также средства связи и религиозную литературу.