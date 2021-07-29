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ТАСС

Генпрокуратура обжалует решение о взыскании с РФ $2,6 млрд в пользу Yukos Capital

"23 июля 2021 года завершился очередной арбитражный процесс в рамках так называемой второй волны исков против Российской Федерации, инициированных бывшими акционерами ОАО "НК "ЮКОС" и аффилированными с компанией лицами, - отметили в российской прокуратуре.
ТАСС
Yukos Capital, бывшая структура группы ЮКОС, инициировала арбитражное разбирательство против РФ в 2013 году и изначально требовала компенсации в $13 млрд.
Московский Комсомолец
В настоящее время в Нидерландах продолжается судебный процесс по основному спору вокруг ЮКОСа - бывшие акционеры нефтяной компании требуют от России около 50 миллиардов долларов (с учетом пеней сумма достигла 57 миллиардов).
РИА Новости
Арбитражный суд Москвы в 2006 году признал ЮКОС банкротом, компания была ликвидирована.
РИА Новости

С чего всё началось

Экс-структура ЮКОСа заявила о победе над Россией в арбитраже на $5 млрд

29 июля Генеральная прокуратура России подтвердила, что «трибунал большинством голосов посчитал присудить к взысканию с Российской Федерации $2,6 млрд плюс проценты и арбитражные издержки». По ее мнению, в данной части арбитражное решение не может считаться законным.
РБК00:30

Подробнее о событии

Генпрокуратура ответила на решение арбитража по делу экс-структуры ЮКОСа

РБК10:08

Генпрокуратура: международный арбитраж отклонил большую часть требований экс-структуры ЮКОС к России

РИА Новости07:10

Генпрокуратура обжалует решение о взыскании с РФ $2,6 млрд в пользу Yukos Capital

ТАСС07:27

ГП обжалует взыскание с России $2,6 млрд в пользу Yukos Capital

RT на русском07:24

Генпрокуратура заявила об отклонении арбитражем большей части требований структуры ЮКОСа

Коммерсантъ07:24

Международный суд отказал ЮКОСу в большинстве требований к РФ

URA.Ru08:21

Генпрокуратура обжалует решение международного арбитража о взыскании с России $2,6 млрд в пользу Yukos Capital

Эхо Москвы08:05
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Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская обрадовалась «печенькам» президента США Джо Байдена, которыми он ее угостил за призыв ввести санкции против родной ей Белоруссии.
Евразия Daily03:12

Анализ циркадных ритмов по образцам крови повысит эффективность лечения заболеваний

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Центральная Служба Новостей06:52

Россия и КНР в августе проведут совместное учение с участием 10 тысяч человек

Сообщается, что это учение организуют для укрепления и развития российско-китайских отношений, всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, наращивания уровня военного сотрудничества и дружбы между вооруженными силами двух стран, а также для демонстрации решимости и способности России и Китая бороться с терроризмом, совместно защищать мир и стабильность в регионе.
Российская газета09:46

Росрыболовство увеличило претензии к «Норникелю» до 58,7 млрд рублей

Енисейское территориальное управление Росрыболовства подало иск к принадлежащей «Норникелю» Норильско-Таймырской энергетической компании о взыскании 58,65 млрд руб. ущерба водным ресурсам, сообщает Росрыболовство.
Коммерсантъ10:53

Xiaomi Mi MIX 4 получит как минимум 256 Гбайт памяти

Базовая версия будет поставляться с 8 Гбайт оперативной памяти и 256 Гбайт пространства на встроенном накопителе, а для старшего варианта предусмотрены 12 Гбайт памяти, объём накопителя останется тем же.
3DNews07:21

Суд в Москве оставил участницу Pussy Riot Марию Алехину под домашним арестом

Преображенский суд Москвы отказал в ужесточении меры пресечения участнице группы Pussy Riot Марии Алехиной по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил на несанкционированной акции, сообщил РИА Новости ее адвокат Даниил Берман.
РИА Новости10:24

Минсельхоз назвал прогноз Росгидромета по зерну информационным вбросом

Прогноз Гидрометцентра по урожаю зерна, в котором говорится, что из-за засухи и в целом неблагоприятной погоды сбор снизится на 11 млн т по сравнению с прошлым годом, является «информационным вбросом» и может быть использован для манипуляций на рынке, говорится в сообщении Минсельхоза, поступившем в РБК.
РБК10:00

СК завел дело после гибели пяти человек при пожаре в частном доме в Саратовской области

Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности заведено в Саратовской области, где при пожаре в частном доме погибли пять человек, трое из которых дети, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости04:14

Суд признал законным продление ареста экс-губернатору Хабаровского края Фургалу до октября

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РИА Новости09:33