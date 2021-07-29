"23 июля 2021 года завершился очередной арбитражный процесс в рамках так называемой второй волны исков против Российской Федерации, инициированных бывшими акционерами ОАО "НК "ЮКОС" и аффилированными с компанией лицами, - отметили в российской прокуратуре.
В настоящее время в Нидерландах продолжается судебный процесс по основному спору вокруг ЮКОСа - бывшие акционеры нефтяной компании требуют от России около 50 миллиардов долларов (с учетом пеней сумма достигла 57 миллиардов).
29 июля Генеральная прокуратура России подтвердила, что «трибунал большинством голосов посчитал присудить к взысканию с Российской Федерации $2,6 млрд плюс проценты и арбитражные издержки». По ее мнению, в данной части арбитражное решение не может считаться законным.
Самочувствие человека во многом зависит от внутренних часов Группа исследователей заявила, что анализ циркадных ритмов на основе образцов крови может заложить основу персонализированной медицины, повысив эффективность лечения многих заболеваний.
Сообщается, что это учение организуют для укрепления и развития российско-китайских отношений, всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, наращивания уровня военного сотрудничества и дружбы между вооруженными силами двух стран, а также для демонстрации решимости и способности России и Китая бороться с терроризмом, совместно защищать мир и стабильность в регионе.
Енисейское территориальное управление Росрыболовства подало иск к принадлежащей «Норникелю» Норильско-Таймырской энергетической компании о взыскании 58,65 млрд руб. ущерба водным ресурсам, сообщает Росрыболовство.
Базовая версия будет поставляться с 8 Гбайт оперативной памяти и 256 Гбайт пространства на встроенном накопителе, а для старшего варианта предусмотрены 12 Гбайт памяти, объём накопителя останется тем же.
Преображенский суд Москвы отказал в ужесточении меры пресечения участнице группы Pussy Riot Марии Алехиной по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил на несанкционированной акции, сообщил РИА Новости ее адвокат Даниил Берман.
Прогноз Гидрометцентра по урожаю зерна, в котором говорится, что из-за засухи и в целом неблагоприятной погоды сбор снизится на 11 млн т по сравнению с прошлым годом, является «информационным вбросом» и может быть использован для манипуляций на рынке, говорится в сообщении Минсельхоза, поступившем в РБК.
Первый апелляционный суд общей юрисдикции в четверг признал законным продление до 7 октября срока ареста бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, которого обвиняют в организации убийств, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.