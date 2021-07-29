Россия и КНР в августе проведут совместное учение с участием 10 тысяч человек

Сообщается, что это учение организуют для укрепления и развития российско-китайских отношений, всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, наращивания уровня военного сотрудничества и дружбы между вооруженными силами двух стран, а также для демонстрации решимости и способности России и Китая бороться с терроризмом, совместно защищать мир и стабильность в регионе.