РИА НовостиГенпрокуратура одобрила решение Суда Нидерландов об отмене Россией выплаты по делу ЮКОСаВ пятницу Верховный суд Нидерландов отменил решение о выплате РФ более 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа и вернул дело в Апелляционный суд Амстердама.РИА НовостиДело возвращено в Апелляционный суд Амстердама.Московские новостиВ 2014 году Апелляционный суд в Гааге взыскал с России $50 млрд по искам бывших акционеров ЮКОСа.НТВТогда арбитраж вынес решение о выплате РФ экс-акционерам ЮКОСа $ 50 млрд компенсации.БИЗНЕС OnlineЧитать далееСвернутьНТВНТВSmotrim.ruПервый каналДождьВечерняя МоскваИА Красная ВеснаКомсомольская правдаРамблерЮгополисRuBaltic.RuРидусNashGorod.ruЦентральная Служба НовостейНаша версияИзвестияГазета.RuREGNUMAnewsПолитика СегодняInc-news.ruПодробнее о событииСуд Нидерландов примет окончательное решение по делу ЮКОСа до 2023 годаРБК10:08Решение суда по делу «Акционеры ЮКОСа против России» должно быть отменено из-за конфликта интересовФедералПрессвчера в 07:12Суд Нидерландов отменил решение о выплате РФ более $50 млрд экс-акционерам ЮКОСаИнтерфакс06:10Reuters: бывшие акционеры ЮКОСа полагают, что в конечном счете выиграют дело против РФТАСС08:26Генпрокуратура одобрила решение Суда Нидерландов об отмене Россией выплаты по делу ЮКОСаРИА Новости07:14Россия пока не выплатит бывшим акционерам нефтяной компании ЮКОС 57 миллиардов долларовЭхо Москвы11:08Антироссийский штраф по делу ЮКОСа будет еще пять-шесть лет прибавлять в ценеЭкономика сегодня08:37Показать ещёОценить1,7KПоделиться