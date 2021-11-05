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Генпрокуратура одобрила решение Суда Нидерландов об отмене Россией выплаты по делу ЮКОСа

В пятницу Верховный суд Нидерландов отменил решение о выплате РФ более 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа и вернул дело в Апелляционный суд Амстердама.
РИА Новости
Дело возвращено
 в Апелляционный суд Амстердама.
Московские новости
В 2014 году Апелляционный суд в Гааге взыскал с России $50 млрд по искам бывших акционеров ЮКОСа.
НТВ
Тогда арбитраж вынес решение о выплате РФ экс-акционерам ЮКОСа $ 50 млрд компенсации.
БИЗНЕС Online

Подробнее о событии

Суд Нидерландов примет окончательное решение по делу ЮКОСа до 2023 года
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ФедералПрессвчера в 07:12
Суд Нидерландов отменил решение о выплате РФ более $50 млрд экс-акционерам ЮКОСа
Интерфакс06:10
Reuters: бывшие акционеры ЮКОСа полагают, что в конечном счете выиграют дело против РФ
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Генпрокуратура одобрила решение Суда Нидерландов об отмене Россией выплаты по делу ЮКОСа
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