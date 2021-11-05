Еще 12 работников скорой Еврейской автономной области уволились после отказа от вакцинации

В селе Пашково в Еврейской автономной области (ЕАО) из-за отказа от вакцинации от COVID-19 уволились 12 сотрудников местной скорой, об этом в беседе с BFM рассказал главврач местной подстанции скорой помощи Владислав Коган.