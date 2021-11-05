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Генпрокуратура одобрила решение Суда Нидерландов об отмене Россией выплаты по делу ЮКОСа

Генеральная прокуратура России одобрила решение Верховного суда Нидерландов об отмене выплаты более чем 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа, сообщает пресс-служба ведомства.
РИА Новости
Дело возвращено
 в Апелляционный суд Амстердама.
Московские новости
В 2014 году Апелляционный суд в Гааге взыскал с России $50 млрд по искам бывших акционеров ЮКОСа.
НТВ
Однако в феврале 2020 года апелляционный суд Гааги всё же обязал Россию выплатить 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа.
Фонтанка.Ру

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