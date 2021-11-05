На аукционе продали 10-летний Lamborghini Gallardo за 13 млн рублей

За купе на онлайн-аукционе отдали 186 тыс. долларов (это примерно 13,3 млн рублей), хотя на момент покупки с учётом всех опций Lamborghini Gallardo обошёлся первому владельцу в 291 тыс. 490 долларов.