РИА НовостиГенпрокуратура одобрила решение Суда Нидерландов об отмене Россией выплаты по делу ЮКОСаГенеральная прокуратура России одобрила решение Верховного суда Нидерландов об отмене выплаты более чем 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа, сообщает пресс-служба ведомства.РИА НовостиДело возвращено в Апелляционный суд Амстердама.Московские новостиВ 2014 году Апелляционный суд в Гааге взыскал с России $50 млрд по искам бывших акционеров ЮКОСа.НТВОднако в феврале 2020 года апелляционный суд Гааги всё же обязал Россию выплатить 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа.Фонтанка.РуЧитать далееСвернутьSmotrim.ruSmotrim.ruВечерняя МоскваИА Красная ВеснаКомсомольская правдаРамблерЮгополисRuBaltic.RuРидусNashGorod.ruЦентральная Служба НовостейНаша версияПятый каналИзвестияГазета.RuREGNUMAnewsПолитика СегодняПодробнее о событииВерховный суд Нидерландов встал на сторону России по делу ЮКОСаГазета.Ru08:38Решение суда по делу «Акционеры ЮКОСа против России» должно быть отменено из-за конфликта интересовФедералПрессвчера в 07:12Reuters: бывшие акционеры ЮКОСа полагают, что в конечном счете выиграют дело против РФТАСС08:26Генпрокуратура одобрила решение Суда Нидерландов об отмене Россией выплаты по делу ЮКОСаРИА Новости07:14Суд Нидерландов отменил решение о выплате Россией более $50 миллиардов экс-акционерам ЮКОСаПРАЙМ05:56Российская Генеральная прокуратура приветствует решение Верховного суда Нидерландов по делу компании ЮКОСЭхо Москвы08:06Антироссийский штраф по делу ЮКОСа будет еще пять-шесть лет прибавлять в ценеЭкономика сегодня08:37Показать ещёОценить1KПоделиться