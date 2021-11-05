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Генпрокуратура одобрила решение Суда Нидерландов об отмене Россией выплаты по делу ЮКОСа

Генеральная прокуратура России одобрила решение Верховного суда Нидерландов об отмене выплаты более чем 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа, сообщает пресс-служба ведомства.
РИА Новости
Дело возвращено
 в Апелляционный суд Амстердама.
Московские новости
Апелляционный суд Гааги ошибочно проигнорировал довод российской стороны о том, что акционеры компании совершили мошенничество в арбитражной процедуре, добавили в Верховном суде.
Ведомости
В 2014 году Апелляционный суд в Гааге взыскал с России $50 млрд по искам бывших акционеров ЮКОСа.
НТВ

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