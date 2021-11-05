РИА НовостиГенпрокуратура одобрила решение Суда Нидерландов об отмене Россией выплаты по делу ЮКОСаГенеральная прокуратура России одобрила решение Верховного суда Нидерландов об отмене выплаты более чем 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа, сообщает пресс-служба ведомства.РИА НовостиДело возвращено в Апелляционный суд Амстердама.Московские новостиАпелляционный суд Гааги ошибочно проигнорировал довод российской стороны о том, что акционеры компании совершили мошенничество в арбитражной процедуре, добавили в Верховном суде.ВедомостиВ 2014 году Апелляционный суд в Гааге взыскал с России $50 млрд по искам бывших акционеров ЮКОСа.НТВЧитать далееСвернутьДождьДождьSmotrim.ruВечерняя МоскваИА Красная ВеснаКомсомольская правдаРамблерЮгополисRuBaltic.RuРидусNashGorod.ruЦентральная Служба НовостейНаша версияПятый каналИзвестияГазета.RuREGNUMAnewsПодробнее о событииВерховный суд Нидерландов встал на сторону России по делу ЮКОСаГазета.Ru08:38Антироссийский штраф по делу ЮКОСа будет еще пять-шесть лет прибавлять в ценеЭкономика сегодня08:37Верховный суд Нидерландов отменил решение третейского суда 2014-го о выплате компенсации акционерам ЮКОСаЭхо Москвы10:39Reuters: бывшие акционеры ЮКОСа полагают, что в конечном счете выиграют дело против РФТАСС08:26Генпрокуратура одобрила решение Суда Нидерландов об отмене Россией выплаты по делу ЮКОСаРИА Новости07:14Суд Нидерландов отменил решение о выплате РФ более $50 млрд экс-акционерам ЮКОСаИнтерфакс06:10Решение суда по делу «Акционеры ЮКОСа против России» должно быть отменено из-за конфликта интересовФедералПрессвчера в 07:12Показать ещёОценить1,3KПоделиться