Происшествия

ТАССТАССГенпрокуратура отказалась извиниться перед Голуновым

Генеральная прокуратура РФ отказалась принести официальные извинения журналисту интернет-издания "Медуза" Ивану Голунову за незаконное уголовное преследование. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.
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Генпрокуратура не стала извиняться перед журналистом Иваном Голуновым за незаконное преследование по делу о наркотиках, сообщил
 его адвокат Сергей Бадамшин.
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Генпрокуратура отказалась извиняться перед Голуновым

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