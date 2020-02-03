Происшествия
ТАССГенпрокуратура отказалась извиниться перед Голуновым
Генеральная прокуратура РФ отказалась принести официальные извинения журналисту интернет-издания "Медуза" Ивану Голунову за незаконное уголовное преследование. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.
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с чего всё началось
Генпрокуратура не стала извиняться перед журналистом Иваном Голуновым за незаконное преследование по делу о наркотиках, сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.Медиазона10:11
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