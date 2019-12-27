Происшествия

Газета.RuГазета.RuГенпрокуратура отказалась утвердить обвинение по делу сестер Хачатурян

Заместитель генерального прокурора России Виктор Гринь не утвердил обвинительное заключение по обвинению сестер Хачатурян в убийстве их отца, поскольку в деле имеются "технические" нарушения Уголовно-процессуального кодекса, а также ошибки в квалификации действий фигурантов, передает "Коммерсант".
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с чего всё началось

Генпрокуратура не утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян

Дело сестер Хачатурян быстро приобрело большой резонанс и буквально раскололо общество.
Коммерсантъ10:11

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Генпрокуратура не утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян

Коммерсантъ10:11

Прокуратура отказалась утверждать обвинительное заключение по делу сестер Хачатурян

ТАСС11:50

Генпрокуратура, по некоторым данным, вернула в СК дело сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца

Эхо Москвы14:31

Генпрокуратура отказалась утвердить обвинение по делу сестер Хачатурян

Газета.Ru16:21

Технические ошибки и неточная квалификация. До Нового года сестры Хачатурян могут лишиться электронных браслетов, но не обвинений в сговоре и убийстве отца

Фонтанка.Ру10:56

«Коммерсант»: Генпрокуратура отказалась утвердить обвинение по делу сестер Хачатурян

Дождь11:03

Генпрокуратура РФ отказалась утвердить обвинение сёстрам Хачатурян

Life.ru12:21
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Общество

В Госдуме предложено ввести «новогодний капитал» для пенсионеров

Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) предложил коллегам ввести «новогодний капитал», сообщает 25 декабря RT.
REGNUM 24 декабря в 22:58
Армия и оружие

Советский Т-62 выдержал попадание американской противотанковой ракеты

Советский танк Т-62, до сих пор находящийся на вооружении в Сирии, выдержал удар американской противотанковой ракеты TOW.
News.ru 07:36
Армия и оружие

Россия подписала 39 новых соглашений о военном сотрудничестве

Военное сотрудничество России и стран в других регионах в 2019 году существенно расширено, сообщил 27 декабря заместитель министра обороны РФ Александр Фомин в интервью газете «Красная звезда».
REGNUM 16:26
Экономика

Налог на доходы малоимущих может быть отменен

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
Ведомости вчера в 16:54
Армия и оружие

Сирийская армия атаковала террористов и приблизилась к их форпосту

Армия Сирии атаковала позиции террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) в горном районе Зувейкат на севере провинции Латакия, сообщает Al-Masdar News.
Lenta.ru 17:38
Авто

Пикап Rivian получил режим танка для разворота на месте

Выполнять «танковый поворот» электрическому пикапу RT1 позволяют четыре независимых моторчика в колесах, которые по команде электроники автоматически делятся на «оси» и крутятся в разные стороны.
Автоновости дня 05:53
Происшествия

Двух бывших спецназовцев задержали по делу об убийствах в Москве

Трех участников преступной группы задержали по делу об убийстве двух человек в Москве в 2008 и 2012 году, им предъявили обвинения, сообщается на сайте московского управления Следственного комитета России (СКР).
Коммерсантъ 12:19
Политика

В России назвали завистью заявление США о запуске поездов в Крым

Российская газета 17:43
Политика

Путин не планирует ехать на Мюнхенскую конференцию по безопасности

Президент РФ Владимир Путин не планирует ехать на Мюнхенскую конференцию по безопасности, которая пройдет в феврале, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
РИА Новости 10:25
Авто

Kia изменила цены на пять моделей в России

Автоновости дня 01:33
Футбол

«Ливерпуль» на выезде разгромил «Лестер Сити» в матче АПЛ

"Лестер Сити" с 39-ю очками располагается на второй строчке. Ранее "Лестер" и "Ливерпуль" объявили составы на матч 19-го тура АПЛ.
Газета.Ru 16:59
Происшествия

В Липецкой области возбудили дело после ДТП с автобусом

Полиция возбудила уголовное дело после аварии с рейсовым автобусом в Липецкой области, из-за которой погибли двое и пострадали 17 пассажиров.
РБК 15:29
Общество

В Таллине открыли памятник советским воинам-освободителям

RT на русском 11:33
Общество

Умерла художественный руководитель «Современника» Галина Волчек

В Москве на 87-м году жизни умерла народная артистка СССР, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек, говорится в сообщении театра.
Ведомости 12:09
Авто

Легендарный седан Toyota Mark II сняли с производства

Mark II является идеологическим преемником Toyota Mark X, простоявшем на конвейере в период с 1968 по 2004 год.
Tvoe-avto.com 04:39
Биатлон

Слепов победил в спринте на «Ижевской винтовке»

Представитель Санкт-Петербурга Алексей Слепов стал победителем спринтерской гонки на Ижевской винтовке.
Советский спорт 07:36
Кино

Режиссер «Союза спасения» отказался давать оценку декабристам

Режиссер фильма о восстании декабристов "Союз спасения" Андрей Кравчук рассказал о своем отношении к событиям описанного в картине периода.
Газета.Ru вчера в 09:58
Футбол

Гончаренко признали лучшим тренером Беларуси

ProstoProSport 13:36
Политика

Украина отказалась от импорта электроэнергии из России

На Украине окончательно запрещен импорт электроэнергии из РФ по двусторонним договорам в соответствии с решением парламента от 4 декабря.
Росбалт вчера в 09:56
Общество

В 2020 году увеличат материнский капитал

С 1 января 2020 года сумма материнского капитала вырастет на 3 процента. Таким образом его размер составит 466 тыс. рублей.
НТР 04:51
Общество

Роструд напомнил о порядке работы в начале 2020 года

Последняя рабочая неделя 2019 года и первая рабочая в новом году будут двухдневными, напомнили 26 декабря в Роструде.
Известия 16:49
Наука

У эмбрионов человека обнаружили признаки старения

N+1 10:03
Происшествия

В Кемерове ищут трехмесячную девочку, брошенную матерью на обочине

Российская газета 04:34
Гаджеты

Новые Core i3 — это почти что i7 несколько поколений назад

Пока что не уточняется, когда точно выйдут эти процессоры и сколько будут стоить, однако изменения на рынке CPU однозначно грядут.
Игромания.ру 13:00
Авто

Седан Audi A6 подешевел в России

В России стартовал прием заказов на переднеприводные модификации седана Audi A6 – 40 TFSI и 40 TDI.
Автоновости дня 06:19
Футбол

«Спартак» отдал Руденко в аренду «Торпедо» до конца сезона

В нынешнем сезоне Руденко провел 23 матча в ФНЛ, в которых забил 13 мячей, и занимает второе место в списке бомбардиров.
РИА Новости 09:21
Шоу-бизнес

Петросяна вывел из себя телеэфир о его личной жизни

Юморист Евгений Петросян заявил, что не может молчать, посмотрев «передачу-пасквиль» «Пусть говорят», посвященную его личной жизни.
Lenta.ru 12:11
Армия и оружие

Ливия запросила военную поддержку у Турции

РИА Новости 15:44
Общество

Росстат спрогнозировал убыль населения в ближайшие 16 лет

В 2035 году численность населения страны уменьшится на 134,9 тысячи человек, а миграционный прирост, согласно прогнозу, будет оставаться на уровне 2020 года и не сможет компенсировать естественную убыль населения, которая вырастет с 355,7 тысячи до 398,5 тысячи человек.
РИА Новости 17:30
Здоровье

Токсиколог назвал лекарства, которые запрещено сочетать с алкоголем

Сочетать спиртное не рекомендуется со снотворным, анксиолитиками (снижают тревожность), обезболивающими препаратами (аспирин, ибупрофен, диклофенак и парацетамол).
Газета Кемерова 00:21
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