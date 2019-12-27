Происшествия
Газета.RuГенпрокуратура отказалась утвердить обвинение по делу сестер Хачатурян
Заместитель генерального прокурора России Виктор Гринь не утвердил обвинительное заключение по обвинению сестер Хачатурян в убийстве их отца, поскольку в деле имеются "технические" нарушения Уголовно-процессуального кодекса, а также ошибки в квалификации действий фигурантов, передает "Коммерсант".
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с чего всё началось
Дело сестер Хачатурян быстро приобрело большой резонанс и буквально раскололо общество.Коммерсантъ10:11
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Общество
В Госдуме предложено ввести «новогодний капитал» для пенсионеров
Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) предложил коллегам ввести «новогодний капитал», сообщает 25 декабря RT.
Армия и оружие
Советский Т-62 выдержал попадание американской противотанковой ракеты
Советский танк Т-62, до сих пор находящийся на вооружении в Сирии, выдержал удар американской противотанковой ракеты TOW.
Армия и оружие
Россия подписала 39 новых соглашений о военном сотрудничестве
Военное сотрудничество России и стран в других регионах в 2019 году существенно расширено, сообщил 27 декабря заместитель министра обороны РФ Александр Фомин в интервью газете «Красная звезда».
Экономика
Налог на доходы малоимущих может быть отменен
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
Армия и оружие
Сирийская армия атаковала террористов и приблизилась к их форпосту
Армия Сирии атаковала позиции террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) в горном районе Зувейкат на севере провинции Латакия, сообщает Al-Masdar News.
Авто
Пикап Rivian получил режим танка для разворота на месте
Выполнять «танковый поворот» электрическому пикапу RT1 позволяют четыре независимых моторчика в колесах, которые по команде электроники автоматически делятся на «оси» и крутятся в разные стороны.
Происшествия
Двух бывших спецназовцев задержали по делу об убийствах в Москве
Трех участников преступной группы задержали по делу об убийстве двух человек в Москве в 2008 и 2012 году, им предъявили обвинения, сообщается на сайте московского управления Следственного комитета России (СКР).
Политика
В России назвали завистью заявление США о запуске поездов в Крым
Политика
Путин не планирует ехать на Мюнхенскую конференцию по безопасности
Президент РФ Владимир Путин не планирует ехать на Мюнхенскую конференцию по безопасности, которая пройдет в феврале, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Авто
Kia изменила цены на пять моделей в России
Футбол
«Ливерпуль» на выезде разгромил «Лестер Сити» в матче АПЛ
"Лестер Сити" с 39-ю очками располагается на второй строчке. Ранее "Лестер" и "Ливерпуль" объявили составы на матч 19-го тура АПЛ.
Происшествия
В Липецкой области возбудили дело после ДТП с автобусом
Полиция возбудила уголовное дело после аварии с рейсовым автобусом в Липецкой области, из-за которой погибли двое и пострадали 17 пассажиров.
Общество
В Таллине открыли памятник советским воинам-освободителям
Общество
Умерла художественный руководитель «Современника» Галина Волчек
В Москве на 87-м году жизни умерла народная артистка СССР, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек, говорится в сообщении театра.
Авто
Легендарный седан Toyota Mark II сняли с производства
Mark II является идеологическим преемником Toyota Mark X, простоявшем на конвейере в период с 1968 по 2004 год.
Биатлон
Слепов победил в спринте на «Ижевской винтовке»
Представитель Санкт-Петербурга Алексей Слепов стал победителем спринтерской гонки на Ижевской винтовке.
Кино
Режиссер «Союза спасения» отказался давать оценку декабристам
Режиссер фильма о восстании декабристов "Союз спасения" Андрей Кравчук рассказал о своем отношении к событиям описанного в картине периода.
Футбол
Гончаренко признали лучшим тренером Беларуси
Политика
Украина отказалась от импорта электроэнергии из России
На Украине окончательно запрещен импорт электроэнергии из РФ по двусторонним договорам в соответствии с решением парламента от 4 декабря.
Общество
В 2020 году увеличат материнский капитал
С 1 января 2020 года сумма материнского капитала вырастет на 3 процента. Таким образом его размер составит 466 тыс. рублей.
Общество
Роструд напомнил о порядке работы в начале 2020 года
Последняя рабочая неделя 2019 года и первая рабочая в новом году будут двухдневными, напомнили 26 декабря в Роструде.
Происшествия
В Кемерове ищут трехмесячную девочку, брошенную матерью на обочине
Гаджеты
Новые Core i3 — это почти что i7 несколько поколений назад
Пока что не уточняется, когда точно выйдут эти процессоры и сколько будут стоить, однако изменения на рынке CPU однозначно грядут.
Авто
Седан Audi A6 подешевел в России
В России стартовал прием заказов на переднеприводные модификации седана Audi A6 – 40 TFSI и 40 TDI.
Футбол
«Спартак» отдал Руденко в аренду «Торпедо» до конца сезона
В нынешнем сезоне Руденко провел 23 матча в ФНЛ, в которых забил 13 мячей, и занимает второе место в списке бомбардиров.
Шоу-бизнес
Петросяна вывел из себя телеэфир о его личной жизни
Юморист Евгений Петросян заявил, что не может молчать, посмотрев «передачу-пасквиль» «Пусть говорят», посвященную его личной жизни.
Армия и оружие
Ливия запросила военную поддержку у Турции
Общество
Росстат спрогнозировал убыль населения в ближайшие 16 лет
В 2035 году численность населения страны уменьшится на 134,9 тысячи человек, а миграционный прирост, согласно прогнозу, будет оставаться на уровне 2020 года и не сможет компенсировать естественную убыль населения, которая вырастет с 355,7 тысячи до 398,5 тысячи человек.
Здоровье
Токсиколог назвал лекарства, которые запрещено сочетать с алкоголем
Сочетать спиртное не рекомендуется со снотворным, анксиолитиками (снижают тревожность), обезболивающими препаратами (аспирин, ибупрофен, диклофенак и парацетамол).