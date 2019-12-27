с чего всё началось

Заместитель генерального прокурора России Виктор Гринь не утвердил обвинительное заключение по обвинению сестер Хачатурян в убийстве их отца, поскольку в деле имеются "технические" нарушения Уголовно-процессуального кодекса, а также ошибки в квалификации действий фигурантов, передает "Коммерсант".

Армия и оружие Россия подписала 39 новых соглашений о военном сотрудничестве Военное сотрудничество России и стран в других регионах в 2019 году существенно расширено, сообщил 27 декабря заместитель министра обороны РФ Александр Фомин в интервью газете «Красная звезда».

Авто Пикап Rivian получил режим танка для разворота на месте Выполнять «танковый поворот» электрическому пикапу RT1 позволяют четыре независимых моторчика в колесах, которые по команде электроники автоматически делятся на «оси» и крутятся в разные стороны.

Происшествия Двух бывших спецназовцев задержали по делу об убийствах в Москве Трех участников преступной группы задержали по делу об убийстве двух человек в Москве в 2008 и 2012 году, им предъявили обвинения, сообщается на сайте московского управления Следственного комитета России (СКР).

Политика Путин не планирует ехать на Мюнхенскую конференцию по безопасности Президент РФ Владимир Путин не планирует ехать на Мюнхенскую конференцию по безопасности, которая пройдет в феврале, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Общество Умерла художественный руководитель «Современника» Галина Волчек В Москве на 87-м году жизни умерла народная артистка СССР, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек, говорится в сообщении театра.

Авто Легендарный седан Toyota Mark II сняли с производства Mark II является идеологическим преемником Toyota Mark X, простоявшем на конвейере в период с 1968 по 2004 год.

Кино Режиссер «Союза спасения» отказался давать оценку декабристам Режиссер фильма о восстании декабристов "Союз спасения" Андрей Кравчук рассказал о своем отношении к событиям описанного в картине периода.

Политика Украина отказалась от импорта электроэнергии из России На Украине окончательно запрещен импорт электроэнергии из РФ по двусторонним договорам в соответствии с решением парламента от 4 декабря.

Общество В 2020 году увеличат материнский капитал С 1 января 2020 года сумма материнского капитала вырастет на 3 процента. Таким образом его размер составит 466 тыс. рублей.

Авто Седан Audi A6 подешевел в России В России стартовал прием заказов на переднеприводные модификации седана Audi A6 – 40 TFSI и 40 TDI.