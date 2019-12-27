Происшествия

Газета.RuГазета.RuГенпрокуратура отказалась утвердить обвинение по делу сестер Хачатурян

Заместитель генерального прокурора России Виктор Гринь не утвердил обвинительное заключение по обвинению сестер Хачатурян в убийстве их отца, поскольку в деле имеются "технические" нарушения Уголовно-процессуального кодекса, а также ошибки в квалификации действий фигурантов, передает "Коммерсант".
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с чего всё началось

Генпрокуратура не утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян

Дело сестер Хачатурян быстро приобрело большой резонанс и буквально раскололо общество.
Коммерсантъвчера в 10:11

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Генпрокуратура не утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян

Коммерсантъвчера в 10:11

Прокуратура отказалась утверждать обвинительное заключение по делу сестер Хачатурян

ТАССвчера в 11:50

Генпрокуратура отказалась утвердить обвинительное заключение по делу сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца

Эхо Москвывчера в 22:35

Генпрокуратура отказалась утвердить обвинение по делу сестер Хачатурян

Газета.Ruвчера в 16:21

Технические ошибки и неточная квалификация. До Нового года сестры Хачатурян могут лишиться электронных браслетов, но не обвинений в сговоре и убийстве отца

Фонтанка.Рувчера в 10:56

«Коммерсант»: Генпрокуратура отказалась утвердить обвинение по делу сестер Хачатурян

Дождьвчера в 11:03

Генпрокуратура РФ отказалась утвердить обвинение сёстрам Хачатурян

Life.ruвчера в 12:21
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Происшествия

Возросло число погибших при крушении самолета в Казахстане

Lenta.ru вчера в 22:43
Происшествия

Бывшие полицейские в Уфе получили сроки за изнасилование своей коллеги

Кировский районный суд Уфы приговорил на сроки от шести до семи лет лишения свободы трех бывших полицейских Башкирии, признав их виновными в изнасиловании в отделе своей коллеги, 23-летней дознавательницы.
РБК вчера в 06:33
Армия и оружие

Три «Гонца-М» и военный спутник успешно выведены на орбиту

Запущенная в ночь с 26 на 27 декабря ракета-носитель "Рокот" вывела на расчетную орбиту три космических аппарата связи "Гонец-М" и военный спутник.
Газета.Ru вчера в 20:41
Общество

Скворцова поспорила с Голиковой об оптимизации здравоохранения

Глава Министерства здравоохранения Вероника Скворцова прокомментировала высказывание вице-премьера Татьяны Голиковой о том, что оптимизация здравоохранения в регионах России была проведена ужасно.
РИА Новости 25 декабря в 17:28
Политика

В Черногории протестуют против нового закона о церкви

В Черногории проходят массовые протесты — верующих возмутило намерение властей отобрать имущество у канонической Сербской православной церкви.
Вести.Ru вчера в 11:30
Технологии

В Красноярске создали еще одну систему мониторинга атмосферы

ИА 1-Line вчера в 21:11
Политика

В РФ прокомментировали заявление США о запуске поездов в Крым

Ранее в Twitter-аккаунте посольства США на Украине было опубликовано сообщение, осуждающее запуска железнодорожного сообщения с Крымом.
RuNews24.ru вчера в 15:56
Общество

В Симферополь прибыл первый поезд из Москвы

На железнодорожный вокзал Симферополя точно по расписанию в 8 часов 50 минут по московскому времени прибыл первый пассажирский поезд "Таврия" из Москвы № 27.
Российская газета вчера в 01:30
Гаджеты

Представлена линейка смартфонов Oppo Reno 3

Смартфон Oppo Reno 3 базируется на платформе MediaTek Dimensity 1000 с поддержкой 5G.
RuNews24.ru вчера в 08:45
Шоу-бизнес

Пелагея о расставании с Телегиным: «Наша история закончилась»

Певица заявила, что нисколько не жалеет о трёх годах семейной жизни с Иваном Телегиным, но их история закончена.
Суть событий вчера в 06:43
Религия

РПЦ изменила правила крещения детей

Русская православная церковь (РПЦ) разрешила россиянам проводить обряд крещения под именами святых любых православных церквей, о чем сообщила на своем сайте.
Lenta.ru вчера в 21:42
Происшествия

Двух бывших спецназовцев задержали по делу об убийствах в Москве

Трех участников преступной группы задержали по делу об убийстве двух человек в Москве в 2008 и 2012 году, им предъявили обвинения, сообщается на сайте московского управления Следственного комитета России (СКР).
Коммерсантъ вчера в 12:19
Общество

Умерла художественный руководитель «Современника» Галина Волчек

В Москве на 87-м году жизни умерла народная артистка СССР, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек, говорится в сообщении театра.
Ведомости вчера в 12:09
Энергетика

Договор с Украиной назвали поражением «Газпрома»

Подготовленный к подписанию договор на транзит газа через Украину выглядит поражением «Газпрома», если верить размеру доходов Киева, который назвал украинский министр энергетики Алексей Оржель.
Lenta.ru 25 декабря в 01:17
Здоровье

Минздрав обеспечит больных детей препаратом «Спинраза»

Минздрав обеспечит детей, больных спинной мышечной атрофией, новейшим препаратом "Спинраза".
РЕН ТВ 25 декабря в 01:39
Шоу-бизнес

Семья Заворотнюк отреагировала на слухи о танцующей на шесте актрисы

Семья Анастасии Заворотнюк резко отреагировала на слухи, появившиеся в ряде СМИ о якобы здоровой и даже танцующей на шесте актрисы.
Ugpressa.ru вчера в 23:32
Общество

Росстат сделал прогноз об убыли населения на ближайшие 16 лет

Росстат опубликовал демографический прогноз до 2035 года, согласно пессимистичному варианту, за 16 лет численность населения сократится со 146 млн в 2020 до 134,2 млн, по среднему — до 142,9 млн, согласно оптимистичному — вырастет до 150 млн.
РБК вчера в 18:51
Происшествия

Омич, заявивший публично о подбросе наркотиков, найден обезглавленным

Как утверждал парень, 15 декабря к нему на улице подошли двое сотрудников Росгвардии, мол, по причине подозрений в торговле наркотиками.
РИА СуперОмск вчера в 22:56
Общество

Роструд напомнил о порядке работы в конце 2019 и начале 2020 года

В пресс-службе ведомства напомнили, что последняя неделя уходящего года будет двухдневной: 30 и 31 декабря являются рабочими днями.
ФАН вчера в 19:37
Политика

Мэр Херсона возмутился высказыванием Путина о русском Причерноморье

Высказывание президента России Владимира Путина об исконно русских землях Причерноморья вызвало острую реакцию мэра Херсона Владимира Николаенко, сообщила 26 декабря пресс-служба администрации города.
REGNUM вчера в 23:54
Авто

Пикап Rivian получил режим танка для разворота на месте

Выполнять «танковый поворот» электрическому пикапу RT1 позволяют четыре независимых моторчика в колесах, которые по команде электроники автоматически делятся на «оси» и крутятся в разные стороны.
Автоновости дня вчера в 05:53
Общество

В США рассекретят материалы, из-за которых ввели санкции против Дерипаски

Все документы, послужившие основанием для введения санкций США против российского бизнесмена Олега Дерипаски, обещали рассекретить в минфине США, заявил адвокат Алексей Мельников.
REGNUM вчера в 23:28
Футбол

«Ливерпуль» разгромил «Лестер» благодаря дублю Фирмино

Лидер турнирной таблицы АПЛ «Ливерпуль» крупно переиграл в гостях «Лестер» (4:0). Героем встречи стал Фирмино, оформивший дубль.
RT на русском вчера в 17:04
Происшествия

Найдены возможные останки убитой историком Соколовым аспирантки СПбГУ

В Санкт-Петербурге были найдены останки убитой экс-преподавателем СПбГУ историком Олегом Соколовым аспирантки Анастасии Ещенко.
Газета.Ru вчера в 09:59
Единоборства

Емельяненко согласился на бой с Кадыровым

Боец смешанных единоборств (MMA) Александр Емельяненко принял вызов на бой от главы Чечни Рамзана Кадырова.
Известия вчера в 12:26
Происшествия

14 человек отравились на банкете в Якутии

Эпидемиологическое расследование по факту отравления 14 человек во время банкета начало управление Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия).
REGNUM вчера в 23:58
Шоу-бизнес

50-летняя Дженнифер Лопес похвалилась подтянутым телом

В кадре 50-летняя поп-дива позирует у красного автомобиля Porsche в спортивной одежде под цвет кузова.
WomanHit.ru 25 декабря в 11:10
Происшествия

Автобус Москва — Тбилиси опрокинулся в Липецкой области

РБК вчера в 11:50
Здоровье

Очаг заболевания сибирской язвой локализован на Ставрополье

В Изобильненском городском округе на территории подсобного хозяйства, расположенного неподалеку от села Подлужного, выявлен очаг заражения сибирской язвой Оказалось, что инфицированной оказалось местная жительница.
КМВ Новости вчера в 12:25
Авто

Седан Audi A6 подешевел в России

В России стартовал прием заказов на переднеприводные модификации седана Audi A6 – 40 TFSI и 40 TDI.
Автоновости дня вчера в 06:19
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