Происшествия
Газета.RuГенпрокуратура отказалась утвердить обвинение по делу сестер Хачатурян
Заместитель генерального прокурора России Виктор Гринь не утвердил обвинительное заключение по обвинению сестер Хачатурян в убийстве их отца, поскольку в деле имеются "технические" нарушения Уголовно-процессуального кодекса, а также ошибки в квалификации действий фигурантов, передает "Коммерсант".
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с чего всё началось
Дело сестер Хачатурян быстро приобрело большой резонанс и буквально раскололо общество.Коммерсантъвчера в 10:11
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Происшествия
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Авто
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Футбол
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Боец смешанных единоборств (MMA) Александр Емельяненко принял вызов на бой от главы Чечни Рамзана Кадырова.
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Эпидемиологическое расследование по факту отравления 14 человек во время банкета начало управление Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия).
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Автобус Москва — Тбилиси опрокинулся в Липецкой области
Здоровье
Очаг заболевания сибирской язвой локализован на Ставрополье
В Изобильненском городском округе на территории подсобного хозяйства, расположенного неподалеку от села Подлужного, выявлен очаг заражения сибирской язвой Оказалось, что инфицированной оказалось местная жительница.
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Седан Audi A6 подешевел в России
В России стартовал прием заказов на переднеприводные модификации седана Audi A6 – 40 TFSI и 40 TDI.