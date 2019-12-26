с чего всё началось

Генеральная прокуратура отказалась направлять в суд дело обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян.

Общество Умерла художественный руководитель «Современника» Галина Волчек В Москве на 87-м году жизни умерла народная артистка СССР, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек, говорится в сообщении театра.

Общество Меган и Гарри встретили Рождество в Канаде Меган полюбила Канаду во время съемок в сериале «Форс-фажоры», поэтому поклонники королевской пары волнуются, что она в конце концов убедит Гарри покинуть Великобританию.

Космос В БФУ поставили под сомнение безграничность Вселенной Астрофизики Балтийского федерального университета имени Канта Артем Асташенок и Александр Тепляков предложили теорию, согласно которой у Вселенной есть границы и нет тёмной энергии.

Авто В России 1,5 миллиона машин оснащены подушками-убийцами "Опасные для жизни подушки безопасности японской компании Таката установлены более чем на 1,5 млн автомобилей, до сих пор эксплуатирующихся в России", — заявил газете "Известия" заместитель главы ведомства Алексей Кулешов.

Политика WP: Трамп подыскивает замену Помпео Американский президент Дональд Трамп присматривает кандидатов на должность госсекретаря Майка Помпео на случай, если тот решит оставить пост ради участия в сенатских выборах от штата Канзас.

Кино Федор Бондарчук презентовал в Москве свой фильм «Вторжение» Федор Бондарчук на мероприятии поблагодарил свою команду, а также Министерство обороны РФ и Сергея Шойгу за помощь, мэра Москвы Сергея Собянина и Министерство культуры и лично главу ведомства Владимира Мединского.

Шоу-бизнес Пелагея разводится с хоккеистом Телегиным Певица Пелагея заявила о расставании со своим супругом - хоккеистом Иваном Телегиным. О разводе она рассказала в своем Instagram.

Общество Росстат сделал прогноз об убыли населения на ближайшие 16 лет Росстат опубликовал демографический прогноз до 2035 года, согласно пессимистичному варианту, за 16 лет численность населения сократится со 146 млн в 2020 до 134,2 млн, по среднему — до 142,9 млн, согласно оптимистичному — вырастет до 150 млн.