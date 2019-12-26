Происшествия

Газета.RuГазета.RuГенпрокуратура отказалась заключать обвинение по делу сестер Хачатурян

Генеральная прокуратура отказалась направлять в суд дело обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян.
Читать в источнике
Комментировать10
с чего всё началось

Генпрокуратура не утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян

Дело сестер Хачатурян быстро приобрело большой резонанс и буквально раскололо общество.
Коммерсантъ10:11

Подробнее о событии

Генпрокуратура не утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян

Коммерсантъ10:11

Прокуратура отказалась утверждать обвинительное заключение по делу сестер Хачатурян

ТАСС11:50

Генпрокуратура не стала утверждать обвинение по делу сестер Хачатурян

Эхо Москвы19:05

Генпрокуратура отказалась утвердить обвинение по делу сестер Хачатурян

Газета.Ru16:21

Технические ошибки и неточная квалификация. До Нового года сестры Хачатурян могут лишиться электронных браслетов, но не обвинений в сговоре и убийстве отца

Фонтанка.Ру10:56

«Коммерсант»: Генпрокуратура отказалась утвердить обвинение по делу сестер Хачатурян

Дождь11:03

Гепрокуратура не утвердила обвинение против сестер Хачатурян, но СК пытается обжаловал это решение

Комсомольская правда16:10
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 21:03, Ашберн
Происшествия

В Абакане произошел крупный пожар в торговом павильоне

РБК 15:57
Политика

В Черногории задержали оппозиционеров после инцидента в парламенте

Полиция Черногории задержала оппозиционеров из Демократического фронта (ДФ) после инцидента в парламенте из-за законопроекта о религиозных объединениях.
РИА Новости 20:09
Общество

Алена Водонаева призвала не рожать рабов для российского государства

Lenta.ru 08:19
Политика

Песков рассказал о мощностях для строительства «Северного потока-2»

Есть определенные мощности, которые позволяют надеяться, что завершить строительство газопровода «Северный поток-2» удастся в обозримой перспективе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 04:31
Политика

Украинский политолог обиделся за «пиццу» и сбежал из студии «Россия 1»

Украинский политолог и бывший вице-мэр города Очакова Николаевской области Гордей Белов покинул студию "России 1" в прямом эфире политического шоу "60 минут".
Российская газета 09:51
Хоккей

Дубль Нестрашила принес «Металлургу» победу над рижским «Динамо»

В следующих матчах регулярного чемпионата рижское «Динамо» 28 декабря в гостях сыграет с «Торпедо», а «Металлург» 29 декабря примет московское «Динамо».
ProstoProSport 12:11
Религия

РПЦ изменила правила крещения детей

РИА Новости 16:44
Общество

Умерла художественный руководитель «Современника» Галина Волчек

В Москве на 87-м году жизни умерла народная артистка СССР, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек, говорится в сообщении театра.
Ведомости 12:09
Наука

Из искусственной клетки впервые вырастили живое существо

Китайские исследователи сообщили, что им все же удалось получить живое существо из искусственной клетки.
Rusargument 24 декабря в 15:45
Общество

Меган и Гарри встретили Рождество в Канаде

Меган полюбила Канаду во время съемок в сериале «Форс-фажоры», поэтому поклонники королевской пары волнуются, что она в конце концов убедит Гарри покинуть Великобританию.
Sunmag.me 12:28
Космос

В БФУ поставили под сомнение безграничность Вселенной

Астрофизики Балтийского федерального университета имени Канта Артем Асташенок и Александр Тепляков предложили теорию, согласно которой у Вселенной есть границы и нет тёмной энергии.
Каскад вчера в 07:42
Футбол

«Локомотив» проявляет интерес к защитнику «Ганновера»

Московский «Локомотив» может подписать защитника «Ганновера» Вальдемара Антона, сообщает «Чемпионат».
LiveSport.ru 03:11
Общество

Японскую туристку возмутило приветствие жителей Курил

РИА Новости 19:30
Единоборства

Федор Емельяненко: Для меня брат «мертв», но я молюсь, чтобы он «ожил»

Титулованный боец смешанных единоборств Федор Емельяненко сделал несколько жестких заявлений в отношении своего младшего брата Александра Емельяненко.
Российская газета 11:04
Шоу-бизнес

Старший сын Валерии с женой впервые вышел в свет после тайной свадьбы

Старший сын Валерии 25-летний Артемий Шульгин впервые вышел в свет с женой Натальей Коренной. Пара тайно сыграла свадьбу летом этого года.
Актуальные Новости вчера в 21:00
Авто

В России 1,5 миллиона машин оснащены подушками-убийцами

"Опасные для жизни подушки безопасности японской компании Таката установлены более чем на 1,5 млн автомобилей, до сих пор эксплуатирующихся в России", — заявил газете "Известия" заместитель главы ведомства Алексей Кулешов.
URA.Ru 17:10
Технологии

Разработчик World of Tanks рассказал о будущем игры

Говоря об истории появления «танков», Макаров рассказал, что проект изначально создавался как многопользовательская игра про эльфов.
Newstracker.ru 09:32
Политика

WP: Трамп подыскивает замену Помпео

Американский президент Дональд Трамп присматривает кандидатов на должность госсекретаря Майка Помпео на случай, если тот решит оставить пост ради участия в сенатских выборах от штата Канзас.
Газета.Ru 17:47
Кино

Федор Бондарчук презентовал в Москве свой фильм «Вторжение»

Федор Бондарчук на мероприятии поблагодарил свою команду, а также Министерство обороны РФ и Сергея Шойгу за помощь, мэра Москвы Сергея Собянина и Министерство культуры и лично главу ведомства Владимира Мединского.
RuNews24.ru вчера в 09:00
Музыка

Forbes назвал самых богатых музыкантов десятилетия

Журнал Forbes опубликовал список самых богатых музыкантов десятилетия.
РИА Новости 24 декабря в 07:20
Шоу-бизнес

Пелагея разводится с хоккеистом Телегиным

Певица Пелагея заявила о расставании со своим супругом - хоккеистом Иваном Телегиным. О разводе она рассказала в своем Instagram.
РЕН ТВ 06:11
Армия и оружие

Ракета «Рокот» со спутниками стартовала с Плесецка

Газета.Ru 18:40
Общество

В Симферополь прибыл первый двухэтажный поезд из Москвы

Первый поезд из Москвы в Крым, прошедший по мосту через Керченский пролив, прибыл в Симферополь.
RT на русском 04:48
Кино

Канадский телеканал вырезал сцену с Трампом из фильма «Один дома 2»

Rambler News Service 10:03
Гаджеты

Китай создал «национальные» универсальные процессоры

Astera 04:46
Общество

Росстат сделал прогноз об убыли населения на ближайшие 16 лет

Росстат опубликовал демографический прогноз до 2035 года, согласно пессимистичному варианту, за 16 лет численность населения сократится со 146 млн в 2020 до 134,2 млн, по среднему — до 142,9 млн, согласно оптимистичному — вырастет до 150 млн.
РБК 18:51
Общество

Скворцова ответила на критику Голиковой об оптимизации здравоохранения

Глава Минздрава Вероника Скворцова прокомментировала слова вице-премьера Татьяны Голиковой о том, что оптимизация здравоохранения в регионах проведена ужасно.
РИА Новости вчера в 07:34
Общество

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололеда

В Москве и Московской области объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гололеда и тумана, следует из прогностической карты, опубликованной на сайте Гидрометцентра.
РБК 20:40
Гаджеты

Huawei Mate X получит новые версии

Известный инсайдер Мукул Шарма опубликовал свежую информацию о новых версиях смартфона Huawei Mate X. Об этом сообщает iXBT.Как стало известно, к выходу готовятся сразу три новые модификации модели, включая более доступную, которая будет оснащена 6 гигабайтами оперативной и 128 гигабайтами флэш-памяти.
UfaTime.ru 24 декабря в 11:13
Происшествия

В отношении Рауля Арашукова возбуждено еще три уголовных дела

ТАСС 07:00
Как работают Яндекс.Новости?
Главное