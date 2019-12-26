Происшествия
Газета.RuГенпрокуратура отказалась заключать обвинение по делу сестер Хачатурян
Генеральная прокуратура отказалась направлять в суд дело обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян.
Читать в источнике
Оценить23
с чего всё началось
Дело сестер Хачатурян быстро приобрело большой резонанс и буквально раскололо общество.Коммерсантъ10:11
Подробнее о событии
Показать все источники
Гепрокуратура не утвердила обвинение против сестер Хачатурян, но СК пытается обжаловал это решение
Комсомольская правда16:10
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 21:03, Ашберн
Политика
В Черногории задержали оппозиционеров после инцидента в парламенте
Полиция Черногории задержала оппозиционеров из Демократического фронта (ДФ) после инцидента в парламенте из-за законопроекта о религиозных объединениях.
Политика
Песков рассказал о мощностях для строительства «Северного потока-2»
Есть определенные мощности, которые позволяют надеяться, что завершить строительство газопровода «Северный поток-2» удастся в обозримой перспективе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Политика
Украинский политолог обиделся за «пиццу» и сбежал из студии «Россия 1»
Украинский политолог и бывший вице-мэр города Очакова Николаевской области Гордей Белов покинул студию "России 1" в прямом эфире политического шоу "60 минут".
Хоккей
Дубль Нестрашила принес «Металлургу» победу над рижским «Динамо»
В следующих матчах регулярного чемпионата рижское «Динамо» 28 декабря в гостях сыграет с «Торпедо», а «Металлург» 29 декабря примет московское «Динамо».
Религия
РПЦ изменила правила крещения детей
Общество
Умерла художественный руководитель «Современника» Галина Волчек
В Москве на 87-м году жизни умерла народная артистка СССР, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек, говорится в сообщении театра.
Наука
Из искусственной клетки впервые вырастили живое существо
Китайские исследователи сообщили, что им все же удалось получить живое существо из искусственной клетки.
Общество
Меган и Гарри встретили Рождество в Канаде
Меган полюбила Канаду во время съемок в сериале «Форс-фажоры», поэтому поклонники королевской пары волнуются, что она в конце концов убедит Гарри покинуть Великобританию.
Космос
В БФУ поставили под сомнение безграничность Вселенной
Астрофизики Балтийского федерального университета имени Канта Артем Асташенок и Александр Тепляков предложили теорию, согласно которой у Вселенной есть границы и нет тёмной энергии.
Футбол
«Локомотив» проявляет интерес к защитнику «Ганновера»
Московский «Локомотив» может подписать защитника «Ганновера» Вальдемара Антона, сообщает «Чемпионат».
Общество
Японскую туристку возмутило приветствие жителей Курил
Единоборства
Федор Емельяненко: Для меня брат «мертв», но я молюсь, чтобы он «ожил»
Титулованный боец смешанных единоборств Федор Емельяненко сделал несколько жестких заявлений в отношении своего младшего брата Александра Емельяненко.
Шоу-бизнес
Старший сын Валерии с женой впервые вышел в свет после тайной свадьбы
Старший сын Валерии 25-летний Артемий Шульгин впервые вышел в свет с женой Натальей Коренной. Пара тайно сыграла свадьбу летом этого года.
Авто
В России 1,5 миллиона машин оснащены подушками-убийцами
"Опасные для жизни подушки безопасности японской компании Таката установлены более чем на 1,5 млн автомобилей, до сих пор эксплуатирующихся в России", — заявил газете "Известия" заместитель главы ведомства Алексей Кулешов.
Технологии
Разработчик World of Tanks рассказал о будущем игры
Говоря об истории появления «танков», Макаров рассказал, что проект изначально создавался как многопользовательская игра про эльфов.
Политика
WP: Трамп подыскивает замену Помпео
Американский президент Дональд Трамп присматривает кандидатов на должность госсекретаря Майка Помпео на случай, если тот решит оставить пост ради участия в сенатских выборах от штата Канзас.
Кино
Федор Бондарчук презентовал в Москве свой фильм «Вторжение»
Федор Бондарчук на мероприятии поблагодарил свою команду, а также Министерство обороны РФ и Сергея Шойгу за помощь, мэра Москвы Сергея Собянина и Министерство культуры и лично главу ведомства Владимира Мединского.
Музыка
Forbes назвал самых богатых музыкантов десятилетия
Журнал Forbes опубликовал список самых богатых музыкантов десятилетия.
Шоу-бизнес
Пелагея разводится с хоккеистом Телегиным
Певица Пелагея заявила о расставании со своим супругом - хоккеистом Иваном Телегиным. О разводе она рассказала в своем Instagram.
Общество
В Симферополь прибыл первый двухэтажный поезд из Москвы
Первый поезд из Москвы в Крым, прошедший по мосту через Керченский пролив, прибыл в Симферополь.
Кино
Канадский телеканал вырезал сцену с Трампом из фильма «Один дома 2»
Общество
Росстат сделал прогноз об убыли населения на ближайшие 16 лет
Росстат опубликовал демографический прогноз до 2035 года, согласно пессимистичному варианту, за 16 лет численность населения сократится со 146 млн в 2020 до 134,2 млн, по среднему — до 142,9 млн, согласно оптимистичному — вырастет до 150 млн.
Общество
Скворцова ответила на критику Голиковой об оптимизации здравоохранения
Глава Минздрава Вероника Скворцова прокомментировала слова вице-премьера Татьяны Голиковой о том, что оптимизация здравоохранения в регионах проведена ужасно.
Общество
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололеда
В Москве и Московской области объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гололеда и тумана, следует из прогностической карты, опубликованной на сайте Гидрометцентра.
Гаджеты
Huawei Mate X получит новые версии
Известный инсайдер Мукул Шарма опубликовал свежую информацию о новых версиях смартфона Huawei Mate X. Об этом сообщает iXBT.Как стало известно, к выходу готовятся сразу три новые модификации модели, включая более доступную, которая будет оснащена 6 гигабайтами оперативной и 128 гигабайтами флэш-памяти.