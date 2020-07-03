Происшествия
Газета.RuГенпрокуратура отменила дело против следователя ЦА СК
Генпрокуратура отменила уголовное дело, возбужденное ранее в отношении старшего следователя по особо важным делам ГСУ СК на основании материалов, которые предоставила ФСБ. По версии следствия, сотрудник СК получил взятку в особо крупном размере от обвиняемого, дело против которого вел.
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с чего всё началось
Ранее СК России сообщил, что следователь якобы получил взятку в особо крупном размере от обвиняемого за принятие решений, которые входят в его полномочия.Вести.Ru15:06
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Прокуратура отменила решение СК о возбуждении дела против следователя Миниахметова
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