с чего всё началось

Генпрокуратура отменила уголовное дело, возбужденное ранее в отношении старшего следователя по особо важным делам ГСУ СК на основании материалов, которые предоставила ФСБ. По версии следствия, сотрудник СК получил взятку в особо крупном размере от обвиняемого, дело против которого вел.

Кино Гарри Поттер появился в комиксе Marvel На скриншоте комикса видно, как злодей Джаггернаут встречает в закоулках столицы Великобритании трех друзей: Гарри Поттера, Гермиону Грейнджер и Рона Уизли. 3

Происшествия В Приморье осужден напавший на пограничников рыбак из КНДР Находка, Приморский край, 3 июля 2020, 08:27 — REGNUM Рассмотрение дела в отношении третьего северокорейского моряка, который напал на сотрудников пограничной службы России, отложено городским судом Находки. 17

Политика Spiegel: Москва потребует от Киева активизации мер по Донбассу На переговорах по деэскалации конфликта на востоке Украины Москва настаивает на скорейшей юридической реорганизации самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщает немецкое издание Spiegel, ознакомившееся с неофициальным рабочим документом российской делегации. 60

Армия и оружие В НАТО заявили об активизации работы российских подлодок в Атлантике Нью-Йорк, США, 3 июля 2020, 07:14 — REGNUM Россия активизировала работу подводных лодок в некоторых районах Атлантического океана, что ставит в уязвимое положение военные корабли НАТО и важные объекты инфраструктуры США, пишет 2 июля газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителей альянса и военных аналитиков. 43

Общество В Совфеде предложили перенести День Конституции на 1 июля Глава социального комитета Совета Федерации Инна Святенко предложила перенести празднование Дня Конституции с 12 декабря на 1 июля и сделать этот день выходным. 248

Наука Янтарь помог ученым узнать цвет древних насекомых Исследователи смогли выяснить, что насекомые, которые существовали во времена динозавров, сильно похожи на современных насекомых по цвету и внешнему виду. 18

Общество Новый рекорд заражений коронавирусом зафиксирован в США За минувшие сутки в США зарегистрировали новый рекорд по числу заражений коронавирусом.

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Футбол Тульский «Арсенал» предложил пост главного тренера Магомеду Адиеву По информации источника, руководство клуба предложило пост главного тренера Магомеду Адиеву, который на сегодняшний день возглавляет выступающую в ФНЛ "Чайку".

Автоспорт Хэмилтон стал лучшим по итогам второй практики Гран-при Австрии Британец Льюис Хэмилтон, выступающий за «Мерседес», показал лучшее время по итогам второй практики стартового этапа сезона.

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Армия и оружие Танк «Армата» испытали в беспилотном режиме Танк на тяжелой гусеничной платформе "Армата" в ходе предварительных испытаний отработал режим работы без экипажа, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе. 9

Общество ФАС возбудила дело против производителя Ariel из-за капсул для стирки Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России завела дело против ООО «Проктер энд Гэмбл дистрибуторская компания» из-за разницы в качестве капсул Ariel для стирки в России и Евросоюзе, говорится в Telegram-канале ведомства. 29