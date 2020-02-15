Общество

RT на русскомRT на русскомГенпрокуратура отреагировала на отказ Нидерландов передать дело MH17

Генпрокуратура России подтвердила, что обращалась к Нидерландам с просьбой о передаче материалов по делу о крушении в Донбассе малайзийского Boeing, но получила отказ. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
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